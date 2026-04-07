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Paro nacional: transportistas reportan bloqueos en 20 estados pero autoridades reconocen cortes en solo nueve

ANTAC y FNRCM exigen seguridad y reducción de costos, en medio de discrepancias con cifras oficiales

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El paro nacional inició con movilizaciones en al menos 20 estados del país.
El paro nacional inició con movilizaciones en al menos 20 estados del país.

El paro nacional convocado por la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) inició este 6 de abril con movilizaciones en al menos 20 estados del país, en medio de exigencias por seguridad, costos operativos y apoyos al sector agrícola.

Mientras las organizaciones aseguran una presencia amplia en el territorio, la Secretaría de Gobernación (Segob) informó que hasta el momento se han registrado 11 bloqueos en nueve entidades.

Paro nacional de transportistas y agricultores arranca con presencia en 20 estados

De acuerdo con el comunicado difundido por ANTAC y FNRCM, la movilización forma parte de una “jornada nacional de lucha” en defensa del transporte de carga y el campo mexicano.

Las organizaciones señalaron que la protesta surge ante la falta de soluciones “reales, efectivas y permanentes” a problemáticas que afectan a ambos sectores.

El paro nacional de transportistas y agricultores inició con movilizaciones en distintos puntos del país.
El paro nacional de transportistas y agricultores inició con movilizaciones en distintos puntos del país.

“El transporte de carga y el campo mexicano son pilares fundamentales del país. Sin ellos, no hay abasto, no hay economía, no hay desarrollo”, indicaron en su posicionamiento público.

Ambos grupos afirmaron que el paro es de carácter pacífico y que no busca afectar a la población, sino presionar por condiciones laborales y económicas más favorables.

En contraste con la cifra de movilización nacional, la Segob detalló que se han registrado 11 bloqueos carreteros —totales y parciales— en nueve estados: Estado de México, Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Morelos, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, sostuvo que el Gobierno federal ha atendido la mayoría de las demandas y afirmó que no existen motivos para las protestas.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, llamó al diálogo entre las partes. (Presidencia)
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, llamó al diálogo entre las partes. (Presidencia)

“No hay razón para las movilizaciones, hay total disposición de las autoridades para escuchar y resolver”, declaró en conferencia.

Asimismo, hizo un llamado a los manifestantes a privilegiar el diálogo y evitar afectaciones a terceros.

Carreteras y puntos estratégicos afectados por bloqueos

Las organizaciones convocantes prevén concentraciones y bloqueos en diversas vialidades clave del país, principalmente en accesos carreteros y rutas de alto flujo comercial.

Entre los puntos identificados se encuentran:

  • Autopista México–Querétaro
  • Autopista México–Puebla
  • Autopista México–Guadalajara
  • Autopista México–Pachuca
  • Autopista México–Toluca
  • Circuito Exterior Mexiquense
  • Arco Norte
  • Carretera Federal 45 (Panamericana)
  • Carretera Culiacán–Mazatlán

Además, se contempla la presencia de manifestantes en entronques estratégicos del Bajío, norte y occidente del país, así como accesos fronterizos.

Inseguridad, costos y crisis del campo: las razones del paro nacional

Las organizaciones señalaron que el paro responde a un contexto de inseguridad en carreteras, donde —afirman— se han incrementado robos, extorsiones y agresiones contra operadores.

Las demandas del paro se centran en mejorar las condiciones de seguridad en carreteras. (Foto: Cortesía)
Las demandas del paro se centran en mejorar las condiciones de seguridad en carreteras. (Foto: Cortesía)

A ello se suman los altos costos operativos, especialmente el precio del diésel, así como peajes y otros gastos que impactan directamente la rentabilidad del transporte de carga.

En el caso del sector agrícola, los productores denunciaron afectaciones por el encarecimiento de insumos, la falta de apoyos, la competencia con importaciones y problemas derivados de la sequía, además de la ausencia de precios de garantía para productos básicos como maíz y trigo.

Demandas centrales de transportistas y productores

En su comunicado, ANTAC y FNRCM enumeraron las principales exigencias que motivan la movilización:

  • Mayor seguridad en carreteras y combate a robos y extorsiones
  • Reducción en el costo del diésel y otros insumos
  • Eliminación de actos de corrupción en retenes y puntos de revisión
  • Tarifas justas para el transporte de carga
  • Apoyos directos al campo y mejores condiciones de comercialización
  • Mejora de infraestructura carretera
  • Fin a la criminalización del transporte y del sector agrícola
Los productores agrícolas demandan apoyos directos para el campo.
Los productores agrícolas demandan apoyos directos para el campo.

Las organizaciones reiteraron su disposición a establecer mesas de diálogo con el Gobierno federal, siempre que se traduzcan en compromisos concretos y verificables.

Gobierno y organizaciones mantienen posturas encontradas

Mientras las autoridades federales sostienen que existe atención a las demandas, los convocantes del paro insisten en que persiste un rezago estructural en ambos sectores.

El desarrollo de las movilizaciones y posibles acuerdos dependerá de la apertura al diálogo en los próximos días, en un contexto donde el transporte de carga y la producción agrícola mantienen un papel clave en el abastecimiento y la economía nacional.

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