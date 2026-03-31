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Crimen de matrimonio en Tlaxcala tuvo móvil pasional y económico, revela Fiscalía

Autoridades de Tlaxcala confirmaron que el asesinato del matrimonio poblano estuvo ligado a conflictos económicos y personales

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El matrimonio Ruiz Tello, Alexandro y Karina, vivían en Puebñla salieron a festejar a Tlaxcala pero los engañaron para asesinarlos Foto: Facebook
El matrimonio Ruiz Tello, Alexandro y Karina, vivían en Puebñla salieron a festejar a Tlaxcala pero los engañaron para asesinarlos Foto: Facebook

El homicidio del matrimonio conformado por Karina Ruiz y Alexandro Tello, padres de familia vinculados al Colegio Oriente, tuvo como principal móvil conflictos de índole económica y una relación sentimental extramarital, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala.

En conferencia de prensa, Itzel Armenta Morales, titular de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Personas Desaparecidas y No Localizadas, detalló los avances en torno a este caso, ocurrido tras la desaparición de la pareja el pasado 19 de febrero.

Relación personal detonó el conflicto

De acuerdo con las indagatorias, las víctimas viajaron a Tlaxcala para encontrarse con Alejandro N. y su esposa Miriam N., quienes hoy figuran entre los principales investigados.

Las investigaciones revelan que existía un conflicto económico entre Alexandro Tello —originario de Puebla— y Alejandro N., relacionado con el manejo contable de una empresa administrada por este último.

Sin embargo, el caso se agravó debido a un vínculo sentimental entre la víctima y Miriam N., esposa del presunto implicado, lo que habría generado tensiones personales que escalaron hasta el crimen.

Cinta de seguridad colocada por la policía en una zona acordonada durante una investigación (Foto cortesía PNC)
Cinta de seguridad colocada por la policía en una zona acordonada durante una investigación (Foto cortesía PNC)

Se tiene justificado en la carpeta de investigación que existía una relación de índole amorosa… lo que generó una situación sentimental”, explicó la fiscal.

Cinco detenidos y vinculados a proceso

Derivado de los actos de investigación, que incluyeron testimonios, análisis de campo y técnicas ministeriales, se lograron obtener órdenes de aprehensión contra cinco personas, quienes actualmente se encuentran vinculadas a proceso por un juez de control.

Los detenidos por este caso son:

  • Christian N.
  • Alejandro N.
  • Miriam N.
  • Hugo N.
  • Otro implicado identificado también como Alejandro N.

Las autoridades no han descartado la participación de más personas, por lo que las investigaciones continúan en curso.

Ruta del crimen y hallazgo de los cuerpos

La carpeta de investigación establece que la desaparición del matrimonio —ambos de 50 años— ocurrió el 19 de febrero en Tlaxcala, donde fueron privados de la libertad.

Alejandro, Christian El Bau y Miriam fueron capturados y vinculados a proceso por el asesinato de la pareja, El Bau era su socio, amigo y padrino de uno de sus hijos Foto: Fiscalía Puebla
Alejandro, Christian El Bau y Miriam fueron capturados y vinculados a proceso por el asesinato de la pareja, El Bau era su socio, amigo y padrino de uno de sus hijos Foto: Fiscalía Puebla

A través de registros de videovigilancia del sistema C5i, se pudo reconstruir parte de la ruta: el último rastro de las víctimas se ubicó en San Sebastián Atlahapa, en el municipio de Tlaxcala.

Posteriormente, se documentó su traslado hacia el municipio de Tlaxco, y finalmente, sus cuerpos fueron localizados sin vida el 20 de febrero de 2026 en Chignahuapan, Puebla.

Descartan vínculo con el gobierno estatal

Durante la conferencia, Armenta Morales también fue cuestionada sobre una posible relación de uno de los implicados con la administración estatal encabezada por Lorena Cuéllar.

Al respecto, aclaró que no existe evidencia en la carpeta de investigación que vincule formalmente a las víctimas o a los imputados con alguna actividad directa dentro del gobierno de Tlaxcala.

Investigación sigue abierta

La Fiscalía estatal subrayó que el caso se mantiene bajo investigación, particularmente en lo relacionado con el delito de desaparición cometida por particulares, así como el posterior homicidio.

Las autoridades reiteraron que los avances logrados hasta el momento apuntan a un crimen motivado por intereses económicos y conflictos personales, lo que configura una de las principales líneas de investigación.

El caso ha generado conmoción tanto en Tlaxcala como en Puebla, no solo por la violencia de los hechos, sino por la compleja red de relaciones personales y financieras que, de acuerdo con la Fiscalía, derivaron en el asesinato del matrimonio.

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