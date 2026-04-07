Galletitas de avena, coco y chía: snack rico en fibra, omega 3 y energía saludable

Las colaciones saludables pueden ser mucho más que una fruta o un yogur.
Las galletitas de avena, coco y semillas de chía son una alternativa nutritiva, crocante y saciante, perfecta para la merienda, la vianda escolar o para llevar en la mochila a cualquier lado.
Aportan fibra, grasas buenas y energía de liberación lenta, y su sabor suave gusta tanto a chicos como a grandes.
Estas galletas no llevan harinas refinadas, pueden hacerse sin azúcar y son aptas para celíacos si usás avena certificada. Además, la chía aporta omega 3, y el coco y la banana suman dulzor y humedad natural.
Receta de galletitas de avena, coco y semillas de chía
La base es avena arrollada, coco rallado, semillas de chía y banana pisada (como aglutinante). Opcionalmente, podés endulzar con miel, azúcar mascabo o stevia.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 25 minutos
- Preparación activa: 10 minutos
- Cocción: 12-15 minutos
Ingredientes
- 1 taza de avena arrollada (certificada sin TACC si es necesario)
- 1/2 taza de coco rallado
- 2 cucharadas de semillas de chía
- 1 banana madura pisada
- 2 cucharadas de miel, azúcar mascabo o stevia (opcional)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
- 2 cucharadas de aceite de coco o girasol
- 1 pizca de sal
Cómo hacer galletitas de avena, coco y semillas de chía, paso a paso
- Precalentar el horno a 170°C.
- En un bol, mezclar la banana pisada con la miel o endulzante y la esencia de vainilla.
- Agregar la avena, el coco rallado, las semillas de chía, el aceite y la pizca de sal. Mezclar hasta obtener una masa húmeda y pegajosa.
- Formar bolitas y aplanarlas sobre una placa con papel manteca.
- Hornear 12-15 minutos, hasta que estén doradas en los bordes.
- Dejar enfriar antes de guardar.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 12-15 galletitas medianas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 70
- Grasas: 3 g
- Carbohidratos: 10 g
- Proteínas: 1,5 g
Estas cifras son estimativas y pueden variar según los ingredientes exactos empleados.
¿Cuánto tiempo se pueden conservar?
En frasco hermético, hasta 1 semana a temperatura ambiente fresca, o 2 semanas en heladera.