Galletitas de avena, coco y chía: snack rico en fibra, omega 3 y energía saludable

(Gemini)

Las colaciones saludables pueden ser mucho más que una fruta o un yogur.

Las galletitas de avena, coco y semillas de chía son una alternativa nutritiva, crocante y saciante, perfecta para la merienda, la vianda escolar o para llevar en la mochila a cualquier lado.

Aportan fibra, grasas buenas y energía de liberación lenta, y su sabor suave gusta tanto a chicos como a grandes.

Estas galletas no llevan harinas refinadas, pueden hacerse sin azúcar y son aptas para celíacos si usás avena certificada. Además, la chía aporta omega 3, y el coco y la banana suman dulzor y humedad natural.

Receta de galletitas de avena, coco y semillas de chía

La base es avena arrollada, coco rallado, semillas de chía y banana pisada (como aglutinante). Opcionalmente, podés endulzar con miel, azúcar mascabo o stevia.

(Gemini)

Tiempo de preparación

Tiempo total: 25 minutos

Preparación activa: 10 minutos

Cocción: 12-15 minutos

Ingredientes

1 taza de avena arrollada (certificada sin TACC si es necesario) 1/2 taza de coco rallado 2 cucharadas de semillas de chía 1 banana madura pisada 2 cucharadas de miel, azúcar mascabo o stevia (opcional) 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional) 2 cucharadas de aceite de coco o girasol 1 pizca de sal

Cómo hacer galletitas de avena, coco y semillas de chía, paso a paso

Precalentar el horno a 170°C. En un bol, mezclar la banana pisada con la miel o endulzante y la esencia de vainilla. Agregar la avena, el coco rallado, las semillas de chía, el aceite y la pizca de sal. Mezclar hasta obtener una masa húmeda y pegajosa. Formar bolitas y aplanarlas sobre una placa con papel manteca. Hornear 12-15 minutos, hasta que estén doradas en los bordes. Dejar enfriar antes de guardar.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 12-15 galletitas medianas.

(Gemini)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 70

Grasas: 3 g

Carbohidratos: 10 g

Proteínas: 1,5 g

Estas cifras son estimativas y pueden variar según los ingredientes exactos empleados.

¿Cuánto tiempo se pueden conservar?

En frasco hermético, hasta 1 semana a temperatura ambiente fresca, o 2 semanas en heladera.