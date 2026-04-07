México

Esposa de Alberto “N”, alias “El Patrón”, pidió ayuda 1 mes antes de agresión doméstica, revela Flor Rubio

El exluchador de la WWE fue detenido por autoridades en San Luis Potosí por presunta violencia doméstica

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Montaje de tres imágenes: una mujer rubia sonriente (Carmen Rodríguez), un hombre con barba y ojos censurados y una mujer castaña con chaqueta verde (Flor Rubio)
Flor Rubio compartió que Carmen Rodríguez se puso en contacto con ella un mes antes de sufrir la agresión doméstica, generando preocupación en el medio del espectáculo. (Carmen Rodríguez, Flor Rubio: Instagram / X)

El caso de Alberto “N”, conocido como “El Patrón”, sumó un nuevo elemento tras su detención en San Luis Potosí por una denuncia de presunta violencia intrafamiliar. La periodista Flor Rubio reveló que la esposa del luchador intentó buscar ayuda un mes antes de hacer pública la acusación.

Durante el programa de YouTube Dulce y Picosito, Flor Rubio compartió que recibió un mensaje de Mary Carmen Rodríguez Lucero a inicios de marzo. Aunque la conversación no detalló agresiones, el contexto encendió alertas.

“No lo había dicho pero creo que es el momento de decirlo. Ahorita me metí a mi WhatsApp y el 6 de marzo Carmen me escribió, su esposa”, explicó la comunicadora.

Según su relato, el primer contacto ocurrió con un mensaje directo: “Hola, soy Carmen, la esposa de Alberto”. Rubio respondió, pero la conversación continuó hasta el día siguiente con un tono distinto.

“Esto es el preámbulo de lo que sucedió y es público. Me puso: ‘Perdón por molestarte, pasé por una situación con mi esposo, fue un impulso de mi parte, ya cambié de opinión. No quiero molestar ni hacer más grandes las cosas. Gracias por atender y una disculpa’”.

La periodista optó por no profundizar en ese momento. “Yo le escribí: ‘Te abrazo y espero que esté todo bien’. No me dio detalles ni yo se los pregunté… Y bueno, lo ha denunciado ya”, señaló.

Un hombre con barba y bigote, vestido con una camiseta blanca, posa frente a un fondo blanco con logos repetidos de la Guardia Civil Estatal
El luchador Alberto Del Rio posa para una ficha de detención tras ser arrestado en San Luis Potosí por presunta agresión doméstica. (Captura de pantalla: X)

Detención y proceso en curso

La detención de Alberto del Río se conoció el 6 de abril, lo que detonó la viralización del caso en redes sociales. De acuerdo con lo compartido por Flor Rubio, la esposa del luchador no tenía conocimiento inmediato de que la noticia ya circulaba públicamente.

Tras enterarse, solicitó tiempo antes de ofrecer declaraciones, debido a que se encuentra en procesos médicos y legales.

¿Quién es la esposa de ‘El Patrón’?

Mary Carmen Rodríguez Lucero mantiene una relación de varios años con el luchador. Ambos se conocieron en su juventud y retomaron contacto en la etapa adulta, después de experiencias personales complejas.

La pareja lleva tres años de matrimonio. Según Flor Rubio, su influencia fue clave en la estabilidad emocional del luchador: “Él hablaba maravillas de Carmen porque ella lo había sacado de toda la depresión, lo había ayudado a salir adelante”.

También destacó su cercanía con la familia del deportista, ya que los hijos de Alberto del Río residen con ella en Estados Unidos.

Mary Carmen Rodríguez Lucero, esposa de Alberto del Río. (Instagram/carmenrl5)
Mary Carmen Rodríguez Lucero, esposa de Alberto del Río. (Instagram/carmenrl5)

Un caso que escala en el entorno mediático

El señalamiento contra “El Patrón” no es el primero en su historial. Sin embargo, este episodio adquiere relevancia por el testimonio previo que ahora se conoce.

El mensaje enviado semanas antes de la denuncia se interpreta como una señal de alerta que no prosperó en su momento. Hoy, el caso avanza en instancias legales, mientras crece la atención pública sobre el entorno del luchador.

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