México

Reportan detención de Alberto del Río en San Luis Potosí por violencia familiar

El luchador profesional fue participante de La Granja VIP

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El luchador profesional Alberto del Río habría sido detenido en San Luis Potosí tras ser acusado de violencia en contra de su esposa.

Por el momento no se ha confirmado el arresto por parte de la Guardia Civil Estatal de San Luis Potosí.

En redes sociales circulan fotografías del luchador detenido con fondo de dicha dependencia.

De acuerdo con los reportes, la Fiscalía General del Estado recibió a José Alberto Rodríguez, nombre real del luchador, después de que fuera señalado por agredir física y verbalmente a su pareja.

La detención ocurrió el lunes 6 de abril, en una jornada marcada por la rápida respuesta de la Guardia Civil estatal.

La situación se precipitó cuando la víctima utilizó el sistema de emergencia 911 para solicitar apoyo policial. Al llegar, los elementos confirmaron la presencia de lesiones en la mujer, lo que llevó a la aprehensión del luchador.

La autoridad estatal lo puso a disposición de la fiscalía para determinar su situación jurídica.

El caso de Alberto del Río responde a un presunto acto de violencia familiar registrado en la capital potosina.

La denuncia partió de la propia pareja del luchador, quien solicitó ayuda inmediata, lo que ocasionó la movilización de las fuerzas policiales y derivó en la detención del exatleta.

Quién es Alberto del Río

El Patrón Alberto del Río es el nombre artístico de José Alberto Rodríguez Chucuan, luchador profesional y artista marcial mixto mexicano, nacido el 25 de mayo de 1977 en San Luis Potosí, México. Proviene de una familia de luchadores, siendo hijo de Dos Caras y sobrino de Mil Máscaras.

A lo largo de su carrera ha destacado en empresas como WWE, Lucha Libre AAA Worldwide (AAA), Impact Wrestling y el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL). Ha sido campeón mundial en varias ocasiones, ganador del Royal Rumble y del Money in the Bank en WWE, y también ha tenido una carrera en las artes marciales mixtas.

Información en desarrollo*

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