¿Quién es Mary Carmen Rodríguez Lucero? La esposa de Alberto del Río que lo denunció por violencia

Alberto del Río y su esposa Mary Carmen Rodríguez Lucero. (Redes sociales)

La detención de Alberto del Río, “El Patrón”, por presunta violencia familiar contra su esposa en San Luis Potosí ha generado atención sobre quién es Mary Carmen Rodríguez Lucero, su pareja desde hace años, ciclista de alto rendimiento y figura activa en redes sociales.

De acuerdo con la información que se tiene hasta el momento, la agresión ocurrió el 6 de abril de 2026 en el fraccionamiento Lomas del Tec, donde la víctima pidió auxilio al 911 tras sufrir golpes en el rostro y brazos.

El hecho culminó con la detención de José Alberto Rodríguez Chucuan, nombre real de Alberto del Río o El Patrón, quien fue trasladado a la Fiscalía General del Estado en San Luis Potosí. Las autoridades locales reportaron que la víctima fue hallada con lesiones visibles y permanece bajo resguardo médico y legal.

(Captura de pantalla)

¿Quién es Mary Carmen Rodríguez Lucero?

Mary Carmen Rodríguez Lucero, de 41 años y originaria de San Luis Potosí, es reconocida en el ámbito deportivo local por su actividad como ciclista de alto rendimiento. Destaca su participación y triunfos en competencias como el Gran Premio Potosí 2024, el GFNY Monterrey 2023 y el GFNY Zapopan 2022, donde obtuvo el primer lugar en su categoría y décimo lugar general femenil.

Además de su faceta como atleta, Rodríguez Lucero es madre de dos hijos y mantiene una presencia activa en redes sociales, especialmente en Instagram, donde comparte aspectos de su vida familiar y deportiva a sus más de 20 mil seguidores.

En sus publicaciones recientes mostró apoyo público a su esposo durante su participación en el reality show La Granja VIP, así como mensajes alusivos a la importancia de la autovaloración y la resiliencia.

Mary Carmen Rodríguez Lucero, esposa de Alberto del Río. (Instagram/carmenrl5)

Su última publicación, fechada el 9 de marzo, corresponde a una fotografía en las afueras del Museo Soumaya en Ciudad de México, acompañada de un mensaje que ahora ha despertado alarmas:

“Pero era un trabajo de equipo, tu caes yo te levanto, yo caigo tu me levantas . . . , sin embargo, cuando tu propio equipo es el que te derriba, ya no hay nada que hacer, hay luchas que no se pueden ganar y es ahí donde debes recoger toda tu fuerza, tu valentía y tu valor; y retirarte y regresar al camino de ti, redirigir tus pasos y apuntar el spotlight hacia a ti fácil? Pues no, no es nada fácil, porque cuesta dejar atrás los sueños, los momentos, los planes, los hijos . . . , pero ya has estado en este recorrido y sabes que Dios todo lo acomoda, que habrá algunos días más difíciles que otros, pero que lo que viene será siempre aún mejor. Yo confío en ti. 8M”, se leía.

El mensaje estaba acompañado de otras imágenes con mensajes como “las mujeres no son centros de rehabilitación”, “Ora para que Dios siga quitando lo que no es para ti y revelándote lo que necesitas ver”.

¿Cómo inició su relación con El Patrón?

Mary Carmen Rodríguez Lucero, esposa de Alberto del Río. (Instagram/carmenrl5)

La relación de Mary Carmen y Alberto del Río fue precedida por una historia de reencuentro: ambos habían sido compañeros de escuela y novios en la juventud.

Tras vivir matrimonios previos que concluyeron, retomaron el contacto de adultos, sumando ya tres años de casados.

Durante este tiempo, Mary Carmen ha compartido viajes y entrenamientos junto a Alberto, mostrando una vida activa y en pareja, con publicaciones desde Italia, Austria y Teotihuacán, entre otros destinos.

Durante el show “La Granja VIP”, reality show de TV Azteca, le envió mensajes y felicitaciones públicas, incluso le cantó las mañanitas durante su cumpleaños. De forma habitual pedía a sus seguidores que apoyaran a su esposo en sus proyectos televisivos y deportivos.

No sería la primera vez

En WWE era conocido como Alberto Del Río y logró ser el primer luchador nacido en México en ser campeón del mundo.

La agresión que motivó la detención de Alberto del Río no fue un hecho aislado. La periodista Flor Rubio reveló que un mes antes del incidente, Mary Carmen Rodríguez Lucero intentó pedir ayuda enviando un mensaje de WhatsApp, aunque desistió poco después.

En dicho mensaje, la víctima expresó: “Pasé por una situación con mi esposo, fue un impulso de mi parte, ya cambié de opinión. No quiero molestar ni hacer más grandes las cosas”.

Tras la viralización de la noticia, Mary Carmen pidió un momento antes de responder preguntas, ya que está en atención de procesos médicos y legales. Desde su entorno, han confirmado que se encuentra bajo resguardo.

El arresto de Alberto del Río se suma a una serie de antecedentes legales previos. En 2018 el luchador fue arrestado en Estados Unidos por violencia familiar contra su expareja, la luchadora profesional Saraya-Jade Bevis, conocida como Paige.

Dos años después, enfrentó cargos de abuso sexual en Texas, de los que fue absuelto tras pagar una fianza y luego por falta de pruebas.

En México, la sanción que podría enfrentar por el delito de violencia familiar oscila entre uno y siete años de prisión, mientras que si se configura el delito de lesiones cometidas contra la mujer en razón de género, la pena puede llegar a 20 años, según la legislación estatal vigente.