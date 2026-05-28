México

SSC emite alerta por falsas ofertas de trabajo; ten cuidado y sigue estas medidas de prevención

La dependencia recomienda no compartir datos personales, verificar la autenticidad de las vacantes y reportar cualquier caso sospechoso para evitar fraudes

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Joven sentado frente a un portátil, mirando atentamente su teléfono móvil, que muestra una interfaz de aplicación. Una taza de café está sobre la mesa.
Un joven examina su teléfono móvil con preocupación por posible estafa laboral en línea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La policía cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México hizo un llamado a la población para evitar fraudes vinculados a falsas ofertas de trabajo difundidas en internet. Exhorta a la usuarios a extremar precauciones, confirmar la legitimidad de las vacantes y seguir recomendaciones para no ser víctima de engaños.

La institución difundió un boletín desde su cuenta oficial de internet para alertar a los internautas acerca de posibles engaños por falsas ofertas de empleo con sueldos altos y contratación inmediata para solicitar datos personales. Para eso la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) compartió las medidas de prevención que ayudarán a proteger su información personal.

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Recomendaciones de la SSC y policía cibernética

(Foto: SSC_CDMX)
Policía cibernética de la SSC alerta por fraudes en busca de trabajo. (Foto: SSC_CDMX)
  • Investigar la empresa y verificar que tenga sitio web, redes y medios de contacto oficiales.
  • Desconfiar de reclutadores que solo contacten por mensajería, perfiles personales o correo genéricos.
  • Evitar ofertas con sueldos elevados, pocos requisitos o contratación inmediata.
  • No realizar pagos ni compartir documentos, fotografías, datos bancarios o información sensible sin verificar la vacante.
  • Confirmar que el lugar de trabajo exista y corroborar referencias antes de acudir.
  • Compartir con alguien de confianza la información de la vacante, ubicación y datos del reclutador.
  • Evitar entrevistas en lugares aislados, hoteles, domicilios particulares o sitios poco concurridos.
  • Acudir acompañado o informar tu ubicación y horario al asistir a la entrevista.
  • Suspender el contacto ante presiones, inconsistencias o solicitudes inusuales.
  • Consultar información y recomendaciones de autoridades y canales oficiales.

Asimismo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México compartió sus correos electrónicos y de su cuenta de ‘X’ para brindar orientación y/o hacer algún reporte sobre posibles fraudes relacionados con ofertas de trabajo fraudulentos en línea.

¿Dónde suelen aparecer las falsas ofertas de trabajo?

Policía Cibernética
Policía Cibernética en México mantiene patrullaje en redes sociales las 24 horas del día para detectar fraudes. (Foto: SSC CDMX)

Las falsas ofertas de empleo generalmente circulan por WhatsApp, SMS, redes sociales y sitios web fraudulentos. Los mensajes prometen sueldos elevados, contratación inmediata y horarios flexibles para atraer víctimas.

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El primer contacto generalmente llega de un número desconocido o con lada extranjera, e invita a la persona a responder o hacer clic en un enlace. Una vez que se interactúa, la víctima es dirigida a una página web falsa donde se le pide llenar formularios con información personal.

Posteriormente, los estafadores pueden solicitar pagos con argumentos como “asegurar la vacante”, “agilizar el proceso” o “liberar el acceso al empleo”. Ninguna empresa legítima pide transferencias o pagos por adelantado para ofrecer trabajo. Según la propia SSC, el 38% de las estafas laborales se realizan en redes sociales, el 32% en páginas web y el 15% en correos electrónicos o aplicaciones de mensajes instantáneos.

Páginas confiables para buscar trabajo en México

Algunos sitios seguros para consultar ofertas laborales en México son: OCCMundial, Computrabajo, LinkedIn. Indeed México, Bumeran y el Portal del Empleo del Gobierno de México. Dichos portales cuentan con filtros de seguridad y validación de empresas. Además, se aconseja investigar la reputación de la empresa y verificar que las ofertas publicadas tengan información clara y medios de contacto oficiales.

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