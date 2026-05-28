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Secretaría de Gobernación exhorta a la CNTE a priorizar el diálogo ante bloqueos

El organismo federal enfatiza la importancia de alcanzar consensos debido al impacto que los cierres tienen sobre la actividad cotidiana

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Fotografías de los hechos
La Secretaría de Gobernación exhortó a la CNTE a priorizar el diálogo y acuerdos ante los bloqueos recientes en la Ciudad de México. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

La Secretaría de Gobernación (Segob) hizo un llamado a la CNTE para privilegiar el diálogo y acuerdos ante las afectaciones por bloqueos registrados en la Ciudad de México, particularmente en el Circuito Interior, según el comunicado difundido este 28 de mayo.

De acuerdo con la Segob, las acciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación afectan a millones de ciudadanas y ciudadanos, además de trabajadores y estudiantes, así como servicios de emergencia y actividades económicas que dependen de la movilidad diaria en la capital del país.

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La dependencia reconoció el derecho a la libre manifestación y aseguró que las autoridades federales mantienen abiertas las mesas de trabajo para atender las demandas del magisterio por la vía institucional.

Segob señaló que, junto con la Secretaría de Educación Pública, mantiene disposición para continuar un diálogo constructivo, con respeto y responsabilidad, con el objetivo de avanzar en soluciones “en beneficio de las y los maestros, sin afectar a la población.

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Los maestros de la CNTE cierran vialidades clave en la CDMX para exigir diálogo con el gobierno

Los maestros de la CNTE bloquearon el Circuito Interior en CDMX para exigir respuestas del Gobierno federal a sus demandas. FOTO: CAROLINA JIMÉNEZ MARISCAL/CUARTOSCURO.COM
Los maestros de la CNTE bloquearon el Circuito Interior en CDMX para exigir respuestas del Gobierno federal a sus demandas. FOTO: CAROLINA JIMÉNEZ MARISCAL/CUARTOSCURO.COM

Maestros de la CNTE bloquearon este jueves 28 de mayo el Circuito Interior en la CDMX para presionar al Gobierno federal a atender sus demandas, a dos semanas de que el país acoja el Mundial, según EFE.

La Coordinadora justificó la escalada tras los hechos del pasado miércoles 27 de mayo en Oaxaca, donde maestros que se manifestaban sufrieron ataques con armas de fuego que dejaron 15 heridos, de acuerdo con medios locales.

Integrantes de la CNTE de Oaxaca cerraron el paso en ambos sentidos a la altura de Avenida Reforma y arrancaron separadores de carriles para usarlos como barreras e impedir el tránsito de vehículos, según videos difundidos en redes.

El Ministerio Público de Oaxaca abrió una investigación para esclarecer las agresiones, mientras los maestros responsabilizaron a los gobiernos local, estatal y federal.

La CNTE acusó al Ejecutivo federal de no atender peticiones ligadas a seguridad y mejoras laborales, y advirtió que incluso podría boicotear la Copa del Mundo, que arranca el próximo 11 de junio en la CDMX. La coordinadora también prepara un paro nacional indefinido a partir del 1 de junio, cuando maestros de distintos estados marcharán al Zócalo para instalar un plantón permanente.

Fiscalía de Oaxaca lleva ante el Ministerio Público al alcalde con licencia y policías de Villa de Mitla

La FGEO presentó al alcalde Esaú López Quero, su escolta y mandos de la Policía Municipal de San Pablo Villa de Mitla ante el Ministerio Público para declarar por los disparos durante la protesta de la CNTE. Crédito: Facebook - Esaú López Quero
La FGEO presentó al alcalde Esaú López Quero, su escolta y mandos de la Policía Municipal de San Pablo Villa de Mitla ante el Ministerio Público para declarar por los disparos durante la protesta de la CNTE. Crédito: Facebook - Esaú López Quero

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) presentó ante el Ministerio Público al alcalde con licencia Esaú López Quero, a su escolta y a mandos y elementos de la Policía Municipal de San Pablo Villa de Mitla para que declaren por los disparos que interrumpieron una protesta de la Sección 22 de la CNTE el miércoles 27 de mayo.

Autoridades analizan la posible comisión de cuatro delitos, de acuerdo con el comunicado difundido este 28 de mayo por la Fiscalía de Oaxaca: apología del delito, disparo de arma de fuego, privación ilegal de la libertad y hechos en materia de corrupción, antes tipificado como abuso de autoridad. La misma autoridad señaló que el desahogo de pruebas y las diligencias en curso permitirán establecer el grado de responsabilidad individual.

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