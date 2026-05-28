Transmetro en Monterrey: qué rutas cubre, cuánto cuesta y cómo conecta con el Metro

Así opera el Transmetro en Monterrey. (X: Metrorrey )

El Transmetro ha cambiado la movilidad en Monterrey al ofrecer conexiones directas entre diversos municipios y zonas estratégicas del área metropolitana.

Este sistema, que sigue expandiéndose y adaptándose, se integra totalmente a las tres líneas del Metro, incorporando tarifas y pagos digitales.

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Cobertura y principales rutas del Transmetro

El Transmetro opera actualmente más de treinta rutas que enlazan trece estaciones de la red del Metro.

Las líneas del Transmetro que conectan con estaciones del Metrorrey son:

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Línea 1 del Metro

San Bernabé: San Bernabé – Julio A. Roca San Bernabé – No Reelección San Bernabé – No Reelección (Vía Mármol)

Talleres: Talleres – Cabezada - La Alianza

Mitras: Mitras – Villas de San Francisco

Edison: Edison – San Jerónimo

Félix U. Gómez: Félix U. Gómez – Monte Cristal Félix U. Gómez – La Estanzuela

Y Griega: Y Griega – Dos Ríos Y Griega – Torre Cívica

Exposición: Exposición – Juárez - Valle del Roble Exposición – Col. Zaragoza - 21 de Enero Exposición – Av. México



Línea 2 del Metro

Alameda: Alameda – Fundición

Cuauhtémoc: Cuauhtémoc – San Agustín – Gómez Morín

General Zaragoza: Transmetro Ciudadano (Macroplaza – Distrito Tec)

Universidad: Universidad – Santo Domingo Universidad – Fomerrey 9 Universidad – Asarco

San Nicolás: San Nicolás – Las Puentes

Sendero: Sendero – Casco - Pedregal Sendero – Monterreal Sendero – San Nicolás - Apodaca



Línea 3 del Metro

Hospital Metropolitano: H. Metropolitano – Diego Díaz de Berlanga H. Metropolitano – Casa Blanca H. Metropolitano – Rómulo Garza - Pueblo Nuevo H. Metropolitano – Anillo Eléctrico H. Metropolitano – López Mateos



El Transmetro opera actualmente más de treinta rutas que enlazan trece estaciones de la red del Metro. (Captura de pantalla de Metrorrey)

Tarifas vigentes, descuentos y métodos de pago

El precio del viaje directo en Metro y Transmetro es de 10.20 pesos (mayo 2026).

Este monto incluye la posibilidad de transbordar entre ambos sistemas sin costo adicional, siempre que el movimiento se realice dentro de las estaciones de integración y utilizando la misma tarjeta o código digital.

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Las tarifas preferenciales de 9.50 pesos se mantienen para adultos mayores con tarjeta INAPAM y estudiantes con la app e-UANL Campus Digital (con trámite vigente).

El pago en todos los servicios se efectúa exclusivamente mediante la tarjeta Me Muevo/MIA o el código QR generado por las aplicaciones oficiales.

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Este modelo digital facilita la movilidad eficiente y transparente, asegurando que los usuarios siempre cuenten con información clara sobre los costos y beneficios en cada modalidad de transporte disponible.

Horarios de servicio y puntos de recarga

El Transmetro y el Metro de Monterrey operan todos los días de 5:00 a 24:00 horas, aunque algunas rutas inician desde las 4:00 horas.

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Los horarios pueden variar en días festivos y periodos vacacionales; se recomienda consultar fuentes oficiales para detalles específicos.

La tarjeta Me Muevo puede adquirirse y recargarse en máquinas ubicadas en todas las estaciones del Metro, así como en sucursales OXXO, 7-Eleven y Mi Súper Dollar General del área metropolitana.

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También es posible recargar saldo y generar códigos QR a través de la app URBANI o la plataforma e-UANL Campus Digital, desde cualquier dispositivo móvil.

El trámite para obtener la tarifa preferencial de adulto mayor requiere dos copias de la tarjeta INAPAM y de la credencial de elector, con un costo administrativo de treinta pesos.

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Este proceso se realiza mediante cita telefónica y en módulos designados dentro de la red de Metro.

El pago en todos los servicios se efectúa exclusivamente mediante la tarjeta Me Muevo/MIA o el código QR generado por las aplicaciones oficiales. (Metrorrey Oficial)

El sistema busca facilitar los traslados diarios y ofrecer mayor conectividad en el transporte público del área metropolitana, al integrar rutas que enlazan distintos municipios y zonas estratégicas con las principales líneas del Metro.

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Así, los usuarios cuentan con más opciones para planear sus recorridos, aprovechar los transbordos gratuitos y acceder a una red en constante expansión que responde a las necesidades de movilidad en Monterrey.