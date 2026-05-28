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Transmetro en Monterrey: qué rutas cubre, cuánto cuesta y cómo conecta con el Metro

Esto es lo que debes saber para viajar en el Transmetro de Monterrey

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Tres autobuses eléctricos verdes y blancos de la marca Marcopolo Yutong, con los números 043, 036 y 035, estacionados en fila bajo un cielo nublado y árboles
Así opera el Transmetro en Monterrey. (X: Metrorrey )

El Transmetro ha cambiado la movilidad en Monterrey al ofrecer conexiones directas entre diversos municipios y zonas estratégicas del área metropolitana.

Este sistema, que sigue expandiéndose y adaptándose, se integra totalmente a las tres líneas del Metro, incorporando tarifas y pagos digitales.

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Cobertura y principales rutas del Transmetro

El Transmetro opera actualmente más de treinta rutas que enlazan trece estaciones de la red del Metro.

Las líneas del Transmetro que conectan con estaciones del Metrorrey son:

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Línea 1 del Metro

  • San Bernabé:
    • San Bernabé – Julio A. Roca
    • San Bernabé – No Reelección
    • San Bernabé – No Reelección (Vía Mármol)
  • Talleres:
    • Talleres – Cabezada - La Alianza
  • Mitras:
    • Mitras – Villas de San Francisco
  • Edison:
    • Edison – San Jerónimo
  • Félix U. Gómez:
    • Félix U. Gómez – Monte Cristal
    • Félix U. Gómez – La Estanzuela
  • Y Griega:
    • Y Griega – Dos Ríos
    • Y Griega – Torre Cívica
  • Exposición:
    • Exposición – Juárez - Valle del Roble
    • Exposición – Col. Zaragoza - 21 de Enero
    • Exposición – Av. México

Línea 2 del Metro

  • Alameda:
    • Alameda – Fundición
  • Cuauhtémoc:
    • Cuauhtémoc – San Agustín – Gómez Morín
  • General Zaragoza:
    • Transmetro Ciudadano (Macroplaza – Distrito Tec)
  • Universidad:
    • Universidad – Santo Domingo
    • Universidad – Fomerrey 9
    • Universidad – Asarco
  • San Nicolás:
    • San Nicolás – Las Puentes
  • Sendero:
    • Sendero – Casco - Pedregal
    • Sendero – Monterreal
    • Sendero – San Nicolás - Apodaca

Línea 3 del Metro

  • Hospital Metropolitano:
    • H. Metropolitano – Diego Díaz de Berlanga
    • H. Metropolitano – Casa Blanca
    • H. Metropolitano – Rómulo Garza - Pueblo Nuevo
    • H. Metropolitano – Anillo Eléctrico
    • H. Metropolitano – López Mateos
Diagrama con el título 'Rutas Transmetro' y 29 recuadros hexagonales de color verde con texto blanco, mostrando nombres de estaciones y destinos
El Transmetro opera actualmente más de treinta rutas que enlazan trece estaciones de la red del Metro. (Captura de pantalla de Metrorrey)

Tarifas vigentes, descuentos y métodos de pago

El precio del viaje directo en Metro y Transmetro es de 10.20 pesos (mayo 2026).

Este monto incluye la posibilidad de transbordar entre ambos sistemas sin costo adicional, siempre que el movimiento se realice dentro de las estaciones de integración y utilizando la misma tarjeta o código digital.

Las tarifas preferenciales de 9.50 pesos se mantienen para adultos mayores con tarjeta INAPAM y estudiantes con la app e-UANL Campus Digital (con trámite vigente).

El pago en todos los servicios se efectúa exclusivamente mediante la tarjeta Me Muevo/MIA o el código QR generado por las aplicaciones oficiales.

Este modelo digital facilita la movilidad eficiente y transparente, asegurando que los usuarios siempre cuenten con información clara sobre los costos y beneficios en cada modalidad de transporte disponible.

Horarios de servicio y puntos de recarga

El Transmetro y el Metro de Monterrey operan todos los días de 5:00 a 24:00 horas, aunque algunas rutas inician desde las 4:00 horas.

Los horarios pueden variar en días festivos y periodos vacacionales; se recomienda consultar fuentes oficiales para detalles específicos.

La tarjeta Me Muevo puede adquirirse y recargarse en máquinas ubicadas en todas las estaciones del Metro, así como en sucursales OXXO, 7-Eleven y Mi Súper Dollar General del área metropolitana.

También es posible recargar saldo y generar códigos QR a través de la app URBANI o la plataforma e-UANL Campus Digital, desde cualquier dispositivo móvil.

El trámite para obtener la tarifa preferencial de adulto mayor requiere dos copias de la tarjeta INAPAM y de la credencial de elector, con un costo administrativo de treinta pesos.

Este proceso se realiza mediante cita telefónica y en módulos designados dentro de la red de Metro.

Así se ven los cobradores en el transporte público que, pese a que aparezca la leyenda 'sin conexión' sí cobrará el pasaje.
El pago en todos los servicios se efectúa exclusivamente mediante la tarjeta Me Muevo/MIA o el código QR generado por las aplicaciones oficiales. (Metrorrey Oficial)

El sistema busca facilitar los traslados diarios y ofrecer mayor conectividad en el transporte público del área metropolitana, al integrar rutas que enlazan distintos municipios y zonas estratégicas con las principales líneas del Metro.

Así, los usuarios cuentan con más opciones para planear sus recorridos, aprovechar los transbordos gratuitos y acceder a una red en constante expansión que responde a las necesidades de movilidad en Monterrey.

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