El IMSS reconoce trayectorias ejemplares de un médico y una enfermera

El Día Mundial de la Salud 2026 resaltó cómo médicos y enfermeras del IMSS influyen en la evolución social del sistema de salud en México (IMSS)

En el marco del Día Mundial de la Salud 2026, el Auditorio Miguel E. Bustamante de la Secretaría de Salud en la Ciudad de México fue sede de una ceremonia que reconoció la destacada labor del personal de la salud.

En este evento, el doctor Carlos Alberto Moreno Treviño y la enfermera Matilde Valle Zamora recibieron distinciones por su trayectoria clínica y comunitaria, de parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). La jornada fue organizada por el sector salud federal junto a la Unidad de Educación e Investigación del IMSS.

El evento fue presidido por la doctora Alva Alejandra Santos Carrillo en representación de Zoé Robledo, director general del instituto, en un contexto en que el IMSS busca fortalecer sus mandos médicos y de prestaciones ante los desafíos de la segunda mitad de la década.

La ceremonia fue presidida por la doctora Alva Alejandra Santos Carrillo (IMSS)

Reconocimiento nacional a la práctica médica: Carlos Alberto Moreno Treviño

El Premio Miguel Francisco Jiménez, dedicado a la medicina clínica y académica, fue otorgado al doctor Carlos Alberto Moreno Treviño, originario de Piedras Negras, Coahuila. Su trayectoria incluye la obtención consecutiva del reconocimiento a la Excelencia Académica en 2018, 2019 y 2020, lo que evidencia su disciplina y su trabajo en la formación de residentes. El Premio al Actuar Médico recibido en 2024 precedió este galardón, destacando su rigor académico y desempeño operativo en el IMSS.

El Doctor Carlos Alberto Moreno (IMSS)

Enfermería, gestión y respuesta en la Mixteca poblana

El Premio Lucía Salcido, otorgado a quienes influyen en la salud comunitaria, fue entregado a la enfermera Matilde Valle Zamora por su labor en San Miguel Tlatepexi, Puebla.

Esta región, con altos índices de marginación y desafíos sanitarios como accidentes ofídicos y picaduras de alacrán —dificultades que incrementan la vulnerabilidad de la población local ante urgencias—

Su especialidad de Enfermería de Práctica Avanzada le facilita atender emergencias que van desde urgencias críticas hasta partos en comunidades vulnerables.

Matilde Valle Zamora (IMSS)

Ejemplo de práctica clínica y gestión comunitaria en el Sistema de Salud

El doctor Carlos Alberto Moreno Treviño reúne logros académicos y actividad clínica, con reconocimientos sostenidos y aportes en formación médica en el IMSS de Coahuila.

A su vez, la enfermera Matilde Valle Zamora ha demostrado capacidad de gestión en áreas de alta vulnerabilidad. Su trabajo en la Mixteca poblana, particularmente en San Miguel Tlatepexi, Puebla, da cuenta del alcance de la enfermería comunitaria.

La edición 2026 del Día Mundial de la Salud destacó la labor del IMSS y sus profesionales en la evolución del Sistema de Salud hacia una atención clínica con enfoque social.