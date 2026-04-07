México

Requisitos para tramitar la nueva Credencial Nacional de Salud 2026: ¿será obligatoria para acceder al IMSS o ISSSTE? 

El Gobierno de México dio a conocer que el registro será de manera presencial pero se podrá acceder a través de la aplicación y la página oficial de la secretaría del Bienestar para ubicar el módulo correspondiente

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El Gobierno de México iniciará el registro a partir del 13 de abril para fortalecer el acceso universal a la salud (Crédito: Gobierno de México)
El Gobierno de México iniciará el registro a partir del 13 de abril para fortalecer el acceso universal a la salud (Crédito: Gobierno de México)

A partir del 13 de abril el Gobierno de México implementará una nueva estrategia nacional de identificación en materia de salud mediante la expedición de la Credencial del Servicio Universal de Salud.

Esta iniciativa busca garantizar que toda la población pueda acceder a servicios médicos en las principales instituciones de salud del país.

La credencial tendrá validez como identificación oficial, semejante al documento electoral o al pasaporte, y constituye un paso clave para fortalecer la cobertura médica, evitar duplicidades en el registro de pacientes y optimizar la planeación de recursos en el sector salud, especialmente en las entidades donde opera el IMSS-Bienestar.

El proceso estará coordinado por la Secretaría de Bienestar, en colaboración con la Secretaría de Salud, y se desarrollará mediante módulos instalados en todo el territorio nacional.

Enfermera del IMSS
Área de hemodiálisis. (IMSS)

La credencial Universal de Salud contará con una versión digitalizada y una aplicación particular

El Subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark aclaró que a la nueva credencial se le sumará “una aplicación específica, exclusiva, para que las personas acompañen al Servicio Universal de Salud”.

Credencialización del Servicio Universal de Salud
Credencialización del Servicio Universal de Salud. (captura de pantalla)

Paso a paso para tramitar la Credencial del Servicio Universal de Salud

1. Verifica si perteneces al grupo inicial de registro a través del portal del Bienestar, dónde también podrás ubicar tu módulo

  • El registro será de manera escalonada por letra inicial del apellido y por edad.
  • El registro para este grupo será del 13 al 30 de abril, de lunes a sábado, entre las 9:00 y 17:00 horas.

2. Consulta la ubicación de tu módulo de registro

  • Se instalarán 2.898 módulos en toda la República.
  • Habrá 9.791 operadores.

3. Se deberá contar con los siguientes documentos:

  • Mayores de edad:

- Identificación oficial con fotografía o documento probatorio de identidad.

- CURP certificada.

- Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a seis meses.

  • Menores de 18 años:

- Acta de nacimiento.

- CURP.

- Identificación de la madre, padre o tutor.

4. Acude al módulo en la fecha correspondiente

  • El registro será escalonado por la inicial del apellido. El cronograma exacto será publicado próximamente por la Secretaría de Bienestar.
  • En caso de menores, podrán registrarse junto con madre, padre o tutor.
  • Presenta los documentos y realiza el trámite de manera presencial.

El procedimiento consistirá en:

1. Revisión de documentos.

2. Recabado de firma de consentimiento de la persona dueña de los datos y número de contacto.

3. Toma de fotografía y huellas.

4. Recepción de notificación posterior, vía SMS o llamada del número 079, para recoger la credencial impresa.

5. Acudir por la credencial impresa.6. Seis semanas después, con la credencial impresa, se podrá descargar también la versión digital.

5. Proporciona tus datos y fotografía

  • La credencial incluirá tu información personal y fotografía, lo que permitirá crear un expediente médico digital único para cada persona.

6. Espera la entrega de la credencial

  • La credencial física se entregará seis semanas después de finalizar el registro.
  • También estará disponible una versión digital del documento.

7. Utiliza la credencial para acceder a los servicios de salud

La credencial servirá como identificación oficial ante los servicios de salud públicos, que incluyen: el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el IMSS-Bienestar.Permitirá recibir atención médica, diagnósticos, medicamentos y estudios en cualquier institución pública de salud, independientemente de la afiliación.

¿La nueva credencial del Sistema Universal de Salud será obligatoria para acceder al IMSS o ISSSTE?

Eduardo Clark mencionó que la credencial reemplazará paulatinamente a los carnets del IMSS y el ISSSTE por lo que actualmente no será obligatoria hasta su entrada en vigencia.

Fortalecimiento del sistema de salud

  • Este procedimiento forma parte de una política nacional para fortalecer y modernizar la atención sanitaria pública, integrando sistemas y recursos bajo la coordinación de la Secretaría de Bienestar y la Secretaría de Salud.

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