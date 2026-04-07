México

Calendario Oficial letra por letra para el registro de la Credencial Universal de la Salud 2026

Esta nueva forma de acceder a la salud permitirá que las personas puedan atenderse a cualquiera de las instituciones públicas: IMSS, IMSS Bienestar o ISSSTE

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Claudia Sheinbaum anunció el Servicio Universal de Salud. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)
Claudia Sheinbaum anunció el Servicio Universal de Salud. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció un decreto presidencial que dispondrá la creación del Servicio Universal de Salud, una reforma que unificará el acceso a la atención médica en los tres principales sistemas públicos —IMSS, IMSS Bienestar e ISSSTE—, permitiendo que toda la población pueda recibir servicios médicos en cualquiera de estas instituciones independientemente de su afiliación previa.

Esta iniciativa será acompañada por un proceso de credencialización que iniciará el 13 de abril, dirigido en su primera fase a las personas de 85 años y más. El objetivo declarado del gobierno es garantizar que, al término del actual sexenio, cada ciudadano pueda atenderse por cualquier padecimiento en el sistema de salud pública de su preferencia.

Los documentos que debes tener listos para el trámite

Credencialización del Servicio Universal de Salud
Credencialización del Servicio Universal de Salud. (captura de pantalla)

Para realizar el registro se necesitan estos documentos:

-Identificación Oficial

-documento probatorio de identidad

-CURP certificada

-comprobante de domicilio no mayor a seis meses

-un teléfono de contacto.

Calendario para el registro de la Credencial Universal de la Salud

El gobierno de México implementará una credencial ´única para el Servicio Universal de Salud
El gobierno de México implementará una credencial ´única para el Servicio Universal de Salud (Jesús Avilés / Infobae México)

Se realizará de manera gradual, de acuerdo con la edad y la primera letra del primer apellido:

  • Lunes 13 y 27 de abril - A y B.
  • Martes 14 y 28 de abril - C.
  • Miércoles 15 y 29 de abril - D, E, F.
  • Jueves 16 y 30 de abril - G.
  • Viernes 17 de abril - H, I, J, K, L.
  • Sábado 18 de abril - Rezagados de la A a la L.
  • Lunes 20 de abril - M.
  • Martes 21 de abril - N, Ñ, O, P, Q.
  • Miércoles 22 de abril - R.
  • Jueves 23 de abril - S, T y U.
  • Viernes 24 de abril - V, W, X, Y, Z.
  • Sábado 25 de abril - Rezagados de la M a la Z.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre esta nueva forma de acceder a la salud pública?

(Crédito: Presidencia)
(Crédito: Presidencia)

“El día de hoy estamos anunciando algo muy relevante: Va a salir un Decreto Presidencial en estos días —el día de hoy o mañana— que crea el Servicio Universal de Salud en México. El objetivo es que, cuando nosotros dejemos el gobierno, cualquier mexicano o mexicana pueda ir a atenderse de cualquier padecimiento a cualquier institución de salud y pueda ser recibido; que si es derechohabiente del IMSS se pueda ir al ISSSTE o al IMSS Bienestar; que si se es derechohabiente del IMSS Bienestar pueda irse al IMSS o al ISSSTE"

“¿Qué ventaja tiene esto? Eficientar el sistema (...) Es un paso histórico el que estamos dando, avanzando hacia el Servicio Universal de Salud”, destacó la presidenta de México en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

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