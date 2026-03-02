México

Ocho estados no forman parte del IMSS-Bienestar, revela Zoé Robledo

El proceso de transición a IMSS-Bienestar busca mejorar y estandarizar la atención de salud pública a nivel nacional en México

Guardar
Crédito: (Presidencia)
Crédito: (Presidencia)

El director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, informó que ocho estados de la República aún no han firmado el convenio de transferencia y transición de los servicios de la Secretaría de Salud al programa IMSS-Bienestar.

Durante la conferencia de prensa encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se cuestionó el caso de Coahuila, entidad que no ha concretado su incorporación al esquema de federalización de los servicios de salud.

Ante los señalamientos sobre presuntos conflictos de interés en la entidad relacionados con la venta de medicamentos, Robledo señaló que desconoce las razones por las cuales el gobierno estatal no se ha adherido al IMSS-Bienestar y subrayó que corresponde a las autoridades locales explicar su decisión.

“Las razones por las cuales el gobierno estatal no se ha adherido las desconozco; corresponde al gobierno estatal explicar por qué no se ha adherido, a pesar de que son muchas las ventajas que tiene”, afirmó.

El funcionario destacó que la incorporación al IMSS-Bienestar representa “beneficios importantes para las y los trabajadores, ya que entran en procesos de seguridad laboral bajo nuevas condiciones generales de trabajo establecidas en el modelo federalizado”.

Además, explicó que el IMSS-Bienestar mantiene conversaciones con otras entidades no federalizadas para ampliar la información sobre el proceso y alcances de la transición.

Hasta el momento, ocho estados permanecen fuera del convenio, mientras el gobierno federal continúa promoviendo la adhesión al modelo que busca centralizar y homologar los servicios de salud pública en el país.

Información en proceso...

Temas Relacionados

Zoé RobledoIMSS-BienestarCoahuilaSaludmexico-noticias

Más Noticias

La Virgen de Guadalupe, mariachis y más referencias que Bruno Mars usó sobre México en su nuevo videoclip

El cantante estadounidense sorprende con una balada romántica inspirada en el país y su cultura

La Virgen de Guadalupe, mariachis

Fuegos artificiales sobre la Torre Latinoamericana marcan el final del concierto de Shakira ante miles en el Zócalo

La artista colombiana ofreció un espectáculo gratuito en la plaza capitalina que culminó con un despliegue pirotécnico sobre el icónico rascacielos del Centro Histórico

Fuegos artificiales sobre la Torre

Lety Calderón recuerda el día que “El Tigre” le dio permiso de partirle “su madre” a una consagrada actriz

Una de las telenovelas más exitosas de Televisa pudo no haber sido protagonizada por la actriz

Lety Calderón recuerda el día

Temblor hoy 2 de marzo en México: se registró un sismo de magnitud 4.2 en Veracruz

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este lunes

Temblor hoy 2 de marzo

Sheinbaum anuncia que la Reforma Laboral de las 40 horas se publica mañana en el Diario Oficial

La reforma laboral establece una reducción gradual de la jornada semanal y prohíbe las horas extras para menores

Sheinbaum anuncia que la Reforma
MÁS NOTICIAS

NARCO

FGR analiza la desinformación en

FGR analiza la desinformación en operativos contra ‘El Mencho’

Capturan de “El Congo”, operador regional de una célula del CJNG e implicado en el asesinato de Carlos Manzo

Acta de defunción confirma que “El Mencho” murió por múltiples disparos en Tapalpa

CJNG y el mercurio: la red de minería ilegal que envenena la Amazonía desde Querétaro

Detenciones, narconómina y la causa de muerte de “El Mencho”: el balance a una semana de la caída del líder del CJNG

ENTRETENIMIENTO

La Virgen de Guadalupe, mariachis

La Virgen de Guadalupe, mariachis y más referencias que Bruno Mars usó sobre México en su nuevo videoclip

Fuegos artificiales sobre la Torre Latinoamericana marcan el final del concierto de Shakira ante miles en el Zócalo

Lety Calderón recuerda el día que “El Tigre” le dio permiso de partirle “su madre” a una consagrada actriz

“En la ventana escondidita”: así vivió Claudia Sheinbaum el show de Shakira desde Palacio Nacional

Sergio Mayer planea ‘pelea’ en LCDLF mientras afuera exhiben presunta corrupción que salpica a Morena

DEPORTES

México vs Gran Bretaña: cuándo

México vs Gran Bretaña: cuándo y dónde ver el debut de la selección mexicana en el Clásico Mundial de Beisbol

Cristina Bucsa hace historia y se proclama como la nueva campeona del Mérida Open

Renata Zarazúa debuta en Indian Wells frente a Priscilla Hon, cuándo y dónde ver el encuentro

Domènec Torrent deja a los Rayados de Monterrey tras derrota ante Cruz Azul

A un mes de la reapertura del Estadio Azteca para el Mundial 2026: qué falta para que terminen las obras