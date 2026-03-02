Ocho estados no forman parte del IMSS-Bienestar, revela Zoé Robledo

Crédito: (Presidencia)

El director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, informó que ocho estados de la República aún no han firmado el convenio de transferencia y transición de los servicios de la Secretaría de Salud al programa IMSS-Bienestar.

Durante la conferencia de prensa encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se cuestionó el caso de Coahuila, entidad que no ha concretado su incorporación al esquema de federalización de los servicios de salud.

Ante los señalamientos sobre presuntos conflictos de interés en la entidad relacionados con la venta de medicamentos, Robledo señaló que desconoce las razones por las cuales el gobierno estatal no se ha adherido al IMSS-Bienestar y subrayó que corresponde a las autoridades locales explicar su decisión.

“Las razones por las cuales el gobierno estatal no se ha adherido las desconozco; corresponde al gobierno estatal explicar por qué no se ha adherido, a pesar de que son muchas las ventajas que tiene”, afirmó.

El funcionario destacó que la incorporación al IMSS-Bienestar representa “beneficios importantes para las y los trabajadores, ya que entran en procesos de seguridad laboral bajo nuevas condiciones generales de trabajo establecidas en el modelo federalizado”.

Además, explicó que el IMSS-Bienestar mantiene conversaciones con otras entidades no federalizadas para ampliar la información sobre el proceso y alcances de la transición.

Hasta el momento, ocho estados permanecen fuera del convenio, mientras el gobierno federal continúa promoviendo la adhesión al modelo que busca centralizar y homologar los servicios de salud pública en el país.

