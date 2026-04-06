Lluvias con granizo en CDMX: activan alerta amarilla en estas alcaldías para la noche de hoy 5 de abril

Activan alerta amarilla la noche de este domingo 5 de abril en la CDMX por fuertes lluvias con granizo. Crédito: Cuartoscuro.

Las fuertes lluvias en la Ciudad de México se siguen registrando en varias zonas y continuarán en la capital del país. Para la noche de este domingo 5 de abril se prevén precipitaciones, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) local.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial compartido en sus redes sociales oficiales este domingo 5 de abril.

Se trata de tres alcaldías donde se prevén lluvias con granizo para la noche de la fecha mencionada, detalló la secretaría local.

Hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a otras demarcaciones o vivir en ellas.

Las lluvias dejaron afectaciones en los alrededores de esta estación de la Lïnea 8 del transporte público capitalino

Activan alerta amarilla en la CDMXM por fuertes lluvias con granizo este domingo 5 de abril

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos emitió alerta amarilla en tres alcaldías de la Ciudad de México por lluvias con granizo para la noche de este domingo 5 de abril.

Se trata de las alcaldías: Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, que registrarán fuertes precipitaciones para la fecha indicada.

Protección Civil de la CDMX emitió recomendaciones y dio a conocer los peligros asociados por las fuertes lluvias esperadas. (Cuartoscuro/Rogelio Morales Ponce)

Ante esto, Protección Civil de la Ciudad de México emitió diferentes recomendaciones a los capitalinos, así como dio a conocer los peligros asociados por las fuertes lluvias con granizo esperadas en estas tres alcaldías para la noche de este domingo 5 de abril.

Recomendaciones y peligros asociados por las fuertes lluvias con granizo en la CDMX este domingo 5 de abril

De acuerdo con la dependencia local, los peligros asociados y recomendaciones en la Ciudad de México por las fuertes lluvias con granizo esperadas este domingo 5 de abril son:

Peligros asociados:

Riesgo de resbalones y caídas para peatones.

Posibles afectaciones en techos ligeros y canaletas.

Reducción de la visibilidad en vialidades durante la precipitación.

Recomendaciones:

Limpiar desagües y coladeras para evitar

encharcamientos.

Evitar transitar por zonas de pendiente donde el suelo pueda volverse resbaloso.

Ubica a tus animalitos de compañía en una zona de menor riesgo.

Las lluvias en la CDMX podrían terminar en las alcaldías mencionadas a las 23:00 horas. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

Es importante estar al pendiente de las redes sociales oficiales de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en caso de que exista algún cambio relacionado con el pronóstico del clima para las siguientes 24 horas en la Ciudad de México.

De igual manera, atender las indicaciones y recomendaciones emitidas por la dependencia capitalina por las lluvias con granizo esperadas para este domingo 5 de marzo en las alcaldías mencionadas anteriormente.

En caso de presentar alguna complicación de salud debido al ambiente frío que se ha registrado en los últimos días en la Ciudad de México, es importante acudir al centro de salud más cercano para la pronta atención y que, en caso de que se diagnostique una enfermedad, no se complique.