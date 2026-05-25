Lenia Batres invita a Juan Carlos Monedero, exasesor de Hugo Chávez, a la SCJN

La ministra de la SCJN Lenia Batres organizó un evento sobre democracia con Juan Carlos Monedero como ponente. (FOTO: SCJN/CUARTOSCURO.COM)

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres, organizó una nueva sesión de su Círculo De Estudio (organizado por la propia jueza) el pasado viernes 23 de mayo de 2026, bajo el título “La democracia en tiempos de policrisis: los monstruos del fascismo”.

El evento, organizado en las instalaciones de la SCJN, contó con la participación del politólogo y profesor español Juan Carlos Monedero como ponente principal.

PUBLICIDAD

Durante su intervención, Monedero afirmó que “Cuando hablamos de los monstruos del fascismo, uno de los principales monstruos es, precisamente, la guerra.”

Juan Carlos Monedero es un académico y político español asociado con la izquierda

Juan Carlos Monedero, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, es especialista en teoría política y movimientos sociales. A. Pérez Meca - Europa Press

Juan Carlos Monedero Fernández-Gala, nacido en Madrid en 1963, es politólogo y profesor titular de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid, donde se formó y ha desarrollado la mayor parte de su carrera académica.

PUBLICIDAD

Monedero realizó estudios de posgrado en la Universidad de Heidelberg, Alemania, y ha centrado su trabajo en temas como teoría política, políticas públicas, movimientos sociales y procesos constituyentes. Es autor de varios libros, entre los que destacan ensayos críticos al modelo neoliberal y defensores de una mayor democratización de las instituciones.

El politólogo a la primera línea política en 2014 como uno de los principales fundadores de Podemos junto a Pablo Iglesias. Dentro del partido ocupó cargos relevantes, como secretario de Proceso Constituyente y de Programa, y fue uno de sus principales ideólogos en los primeros años. Aunque abandonó la dirección en 2015, mantuvo influencia en los círculos de la izquierda española.

PUBLICIDAD

Además, entre 2005 y 2010 Monedero trabajó como asesor del gobierno de Hugo Chávez en Venezuela, experiencia que ha marcado parte de su visión sobre los procesos de cambio en América Latina.

La reforma al Poder Judicial deja abierta contradicción sobre la presidencia de la SCJN

La ministra Lenia Batres podría quedar en una situación incierta para asumir la presidencia de la Corte en 2027 por la contradicción. Crédito: Jesús A. Aviles/ Infobae México.

La reforma al Poder Judicial enviada a la Comisión Permanente el pasado 20 de mayo dejó sin resolver una contradicción en la Constitución sobre la presidencia de la SCJN, un vacío que podría afectar el cargo que ocuparía la ministra Lenia Batres a partir del 1 de septiembre de 2027.

PUBLICIDAD

El problema surge porque el nuevo proyecto pospone la elección judicial hasta 2028, pero no armoniza dos artículos constitucionales que fijan reglas distintas para definir quién encabeza la Suprema Corte y por cuánto tiempo.

Ese choque normativo abre la puerta a interpretaciones opuestas y a posibles impugnaciones legales dentro del máximo tribunal. La ministra Lenia Batres sería la nueva presidenta de la SCJN por el resultado de las elecciones del Poder Judicial, en sustitución de Hugo Aguilar Ortiz.

PUBLICIDAD

La contradicción está entre dos disposiciones de la propia Constitución. El artículo 94 establece que la presidencia de la Corte “se renovará cada dos años de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva”, mientras el artículo 97 dispone que “cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación” y prohíbe la reelección inmediata.

Esa coexistencia es una antinomia, es decir, la presencia de normas incompatibles dentro del mismo sistema jurídico. Según el Semanario Judicial de la Federación, una antinomia existe cuando dos normas que coinciden en su ámbito de validez atribuyen consecuencias jurídicas incompatibles a un mismo supuesto y eso impide aplicarlas al mismo tiempo.

PUBLICIDAD