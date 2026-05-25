México

Lenia Batres invita a Juan Carlos Monedero, exasesor de Hugo Chávez, a la SCJN

El evento académico contó con la participación de un politólogo español como ponente principal

Guardar
Google icon
La ministra de la SCJN Lenia Batres organizó un evento sobre democracia con Juan Carlos Monedero como ponente. (FOTO: SCJN/CUARTOSCURO.COM)
La ministra de la SCJN Lenia Batres organizó un evento sobre democracia con Juan Carlos Monedero como ponente. (FOTO: SCJN/CUARTOSCURO.COM)

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres, organizó una nueva sesión de su Círculo De Estudio (organizado por la propia jueza) el pasado viernes 23 de mayo de 2026, bajo el título “La democracia en tiempos de policrisis: los monstruos del fascismo.

El evento, organizado en las instalaciones de la SCJN, contó con la participación del politólogo y profesor español Juan Carlos Monedero como ponente principal.

PUBLICIDAD

Durante su intervención, Monedero afirmó que “Cuando hablamos de los monstruos del fascismo, uno de los principales monstruos es, precisamente, la guerra.”

Juan Carlos Monedero es un académico y político español asociado con la izquierda

Juan Carlos Monedero, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, es especialista en teoría política y movimientos sociales. A. Pérez Meca - Europa Press
Juan Carlos Monedero, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, es especialista en teoría política y movimientos sociales. A. Pérez Meca - Europa Press

Juan Carlos Monedero Fernández-Gala, nacido en Madrid en 1963, es politólogo y profesor titular de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid, donde se formó y ha desarrollado la mayor parte de su carrera académica.

PUBLICIDAD

Monedero realizó estudios de posgrado en la Universidad de Heidelberg, Alemania, y ha centrado su trabajo en temas como teoría política, políticas públicas, movimientos sociales y procesos constituyentes. Es autor de varios libros, entre los que destacan ensayos críticos al modelo neoliberal y defensores de una mayor democratización de las instituciones.

El politólogo a la primera línea política en 2014 como uno de los principales fundadores de Podemos junto a Pablo Iglesias. Dentro del partido ocupó cargos relevantes, como secretario de Proceso Constituyente y de Programa, y fue uno de sus principales ideólogos en los primeros años. Aunque abandonó la dirección en 2015, mantuvo influencia en los círculos de la izquierda española.

Además, entre 2005 y 2010 Monedero trabajó como asesor del gobierno de Hugo Chávez en Venezuela, experiencia que ha marcado parte de su visión sobre los procesos de cambio en América Latina.

La reforma al Poder Judicial deja abierta contradicción sobre la presidencia de la SCJN

La propuesta aborda el tema de los comicios, pero no armonizó disposiciones federales sobre la elección de quien preside el tribunal
La ministra Lenia Batres podría quedar en una situación incierta para asumir la presidencia de la Corte en 2027 por la contradicción. Crédito: Jesús A. Aviles/ Infobae México.

La reforma al Poder Judicial enviada a la Comisión Permanente el pasado 20 de mayo dejó sin resolver una contradicción en la Constitución sobre la presidencia de la SCJN, un vacío que podría afectar el cargo que ocuparía la ministra Lenia Batres a partir del 1 de septiembre de 2027.

El problema surge porque el nuevo proyecto pospone la elección judicial hasta 2028, pero no armoniza dos artículos constitucionales que fijan reglas distintas para definir quién encabeza la Suprema Corte y por cuánto tiempo.

Ese choque normativo abre la puerta a interpretaciones opuestas y a posibles impugnaciones legales dentro del máximo tribunal. La ministra Lenia Batres sería la nueva presidenta de la SCJN por el resultado de las elecciones del Poder Judicial, en sustitución de Hugo Aguilar Ortiz.

La contradicción está entre dos disposiciones de la propia Constitución. El artículo 94 establece que la presidencia de la Corte “se renovará cada dos años de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva”, mientras el artículo 97 dispone que “cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación” y prohíbe la reelección inmediata.

Esa coexistencia es una antinomia, es decir, la presencia de normas incompatibles dentro del mismo sistema jurídico. Según el Semanario Judicial de la Federación, una antinomia existe cuando dos normas que coinciden en su ámbito de validez atribuyen consecuencias jurídicas incompatibles a un mismo supuesto y eso impide aplicarlas al mismo tiempo.

Temas Relacionados

Lenia BatresSCJNJuan Carlos MonederoPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ceci Flores reporta hallazgo de restos humanos en Lagos de Moreno, Jalisco

En el lugar fue hallado un cráneo, tras la revisión de decenas de personas buscadoras

Ceci Flores reporta hallazgo de restos humanos en Lagos de Moreno, Jalisco

El Malilla revela su peculiar secreto de belleza para una piel radiante: “Mucha gente no cree”

El reggaetonero mexicano sorprendió al revelar la rutina de ‘skin care’ con la que luce un rostro hidratado y ‘sin poros’

El Malilla revela su peculiar secreto de belleza para una piel radiante: “Mucha gente no cree”

Cruz Azul se corona campeón del Clausura 2026 en Ciudad Universitaria: así fue la remontada de la Máquina

En una remontada en tiempo agregado, La Máquina Cementera de Joel Huiqui alzó la décima y logró cerrar un gran torneo de los cementeros

Cruz Azul se corona campeón del Clausura 2026 en Ciudad Universitaria: así fue la remontada de la Máquina

Así puedes preparar los tradicionales esquites en casa

Este alimento de maíz suele comprarse en puestos y ferias, pero puedes hacer los propios

Así puedes preparar los tradicionales esquites en casa

Melate Retro 1636: resultados del último sorteo de hoy 23 de mayo

Este sorteo de Melate, se realiza todos los martes y sábados. Revisa si fuiste uno de los afortunados ganadores

Melate Retro 1636: resultados del último sorteo de hoy 23 de mayo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran presunto laboratorio clandestino en Culiacán, Sinaloa

Aseguran presunto laboratorio clandestino en Culiacán, Sinaloa

Incautan más de 50 mil litros de precursores para la elaboración de drogas en Manzanillo, Colima

Sentencian a dos hombres por el asesinato del exdirector de la policía de Santo Domingo Petapa, Oaxaca

Alcaldes de la Montaña Baja de Guerrero acusan omisión e indiferencia por autoridades estatales y federales ante ataques armados

Subastan terreno donde se escondía “El Mencho” en Tapalpa: el precio de salida ronda los 13 millones de pesos

ENTRETENIMIENTO

El Malilla revela su peculiar secreto de belleza para una piel radiante: “Mucha gente no cree”

El Malilla revela su peculiar secreto de belleza para una piel radiante: “Mucha gente no cree”

Fangoria llega al Auditorio Nacional: preventa para “La Verdad o La Imaginación”, del dueto de Alaska y Nacho Canut

Así puedes asistir al exclusivo after party de Metronomy en CDMX

Shawn Mendes causa revuelo en las calles de CDMX hablando en español con fans mexicanos

Mariachazo 2026: todo lo que debes saber sobre el encuentro de música regional

DEPORTES

Cruz Azul se corona campeón del Clausura 2026 en Ciudad Universitaria: así fue la remontada de la Máquina

Cruz Azul se corona campeón del Clausura 2026 en Ciudad Universitaria: así fue la remontada de la Máquina

Por qué el pebetero de Ciudad Universitaria no se puede encender para una final de futbol

El impacto del Mundial 2026 en las comunidades de México: obras, empleos y tensiones en los barrios sede

Final Pumas vs Cruz Azul tendrá más de 3 mil elementos de seguridad en el Estadio Olímpico Universitario

Checo Pérez abandona el Gran Premio de Canadá; es la primera carrera que el piloto de Cadillac no completa