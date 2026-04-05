Usuarios denuncian a conductor de la Línea 2 del Metro CDMX que iba en aparente estado inconveniente

(X/ @RaulGtzNR)

En redes sociales circuló un video que generó polémica y debate sobre la seguridad de los usuarios del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC). Pasajeras de la Línea 2 captaron el momento en el que acusaron al conductor del convoy de manejar en estado inconveniente.

De acuerdo con las primeras versiones del incidente, las mujeres que viajaban en el primer vagón se percataron de que el chofer venía “desmayándose”, en consecuencia bajaron la palanca de emergencia para pedir auxilio al policía de la estación.

Cuando arribaron a la estación, solicitaron el apoyo del policía de estación, así como del jefe de estación para que interviniera y evitara que el conductor siguiera su marcha. Al momento que el conductor se bajó de la estación, las mujeres intervinieron para exigir que ya no se le permitiera seguir operando el convoy, pues acusaron que venía frenándose bruscamente.

Usuarias de la Línea 2 del Metro CDMX captaron el momento en el que acusaron al conductor que iba en estado inconveniente y pidieron auxilio del jefe de estación y policías para evitar que siguiera al volante (X/ @RaulGtzNR)

“Ya no lo deje manejar, se viene desmayando”, acusó una señora que observó el conductor desde la cabina, otras más animaron a denunciar las irregularidades: “Se viene desmayando”, “No puede manejar”, “No lo dejen manejar”.

De acuerdo con el testimonio de las mujeres, se percataron que el chofer aceleraba y frenaba bruscamente, además, se recargó sobre la mesa de control como si se fuera a desplomar.

¿Qué dijo el STC Metro de la denuncia del conductor que iba en estado inconveniente?

El Metro de la Ciudad de México respondió a una denuncia en redes sociales sobre un conductor de la Línea 2, tras la difusión de un video que generó preocupación entre los usuarios. La institución aseguró: “La operación se supervisa desde el Puesto Central de Control, donde se monitorea en tiempo real la circulación de los trenes y se mantiene comunicación permanente con el personal de conducción, como medida de seguridad para atender oportunamente cualquier situación”.

De acuerdo con la publicación oficial en X, el Metro CDMX indicó que la queja fue atendida de inmediato en el momento en que se reportó la presunta conducta irregular del conductor. “La usuaria agradeció la atención recibida”, afirmó el organismo, sin detallar las circunstancias exactas de la intervención ni las condiciones en las que se encontraba el trabajador señalado.

(X/ @MetroCDMX)

Las autoridades subrayaron que la supervisión de los trenes y la comunicación constante entre los conductores y el centro de control constituyen medidas de seguridad regulares para prevenir incidentes y responder a cualquier situación de riesgo en la red.

El STC Metro anunció que llevará a cabo una verificación sobre el actuar del conductor involucrado, con el objetivo de determinar si su comportamiento se apegó a los procesos operativos establecidos. “De ser necesario, se aplicarán las medidas correspondientes”, señalaron en la respuesta pública, dejando abierta la posibilidad de sanciones si se confirma que hubo alguna irregularidad por parte del trabajador.

La institución agradeció el reporte realizado por los usuarios, recordando que la colaboración ciudadana es fundamental para mantener la seguridad y el correcto funcionamiento del sistema de transporte.