Gobierno de Clara Brugada respalda a SRE: resultados del informe de desapariciones de la ONU son cuestionables

(Cuartoscuro)

La administración de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, respalda la respuesta de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en el que califica el informe de desapariciones en México de la ONU como tendencioso y sesgado.

A través de una publicación compartida la noche del 4 de abril, el Gobierno de la CDMX señala que el reporte de la ONU es “cuestionable”, pues argumenta que en el mismo no se reconoce la labor realizada desde el 2019.

“En el informe no se distingue de forma adecuada la desaparición forzada por el estado de la perpetrada por civiles u organizaciones criminales. En la actualidad, el Gobierno Federal no reprime ni desaparece”, se puede leer en el posicionamiento compartido por Clara brugada a través de sus canales oficiales.

Las autoridades capitalinas calificaron como un “error muy grave” que un informe tan relevante no tenga en cuenta la evidencia de México en el tema.

(Foto: Jaqueline Viedma/Infobae México)

El posicionamiento de la SRE

Cabe recordar que el pasado 2 de abril la SRE argumentó que las observaciones realizadas por la ONU no coinciden con su propia definición de desaparición forzada.

“México rechaza el informe del Comité por ser tendencioso y no tomar en cuenta las observaciones, análisis y actualizaciones presentadas por el Gobierno de México”, se puede leer en el comunicado.

Desapariciones están ligadas con la guerra contra el narco

Por su parte, la administración de la CDMX destaca las acciones realizadas por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y la actual presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, enfatizando que el problema de desapariciones coincide con las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Ven uso político y ataque al gobierno de México

“En México, durante los gobiernos autoritarios del antiguo régimen se desarrolló una represión sistemática contra la población civil; periodo en el que se documentaron miles de casos de desaparición forzada a manos del estado. Además, el referido informe reconoce la estrecha correlación entre el aumento de las desapariciones y la denominada “guerra contra el narcotráfico” declarada por Felipe Calderón", continúa el reporte.

El informe compartido por Brugada (X/@ClaraBrugadaM)

Asimismo, el documento de Brugada señala su rechazo al uso político del tema y que este sea usado contra la administración. De igual manera señalan el uso político del informe para promover una “agenda injerencista” que vulnera la soberanía del país.

“Rechazamos también el uso político del dolor de las familias de las personas desparecidas para atacar al Gobierno de México”.

Quitan fichas de desaparecidos en CDMX

Apenas el pasado 29 de marzo las autoridades capitalinas quitaron fichas de desaparecidos que fueron colocadas en instalaciones del en el Tren Ligero.

Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México retiran fichas de búsqueda de desaparecidos colocadas en el Tren Ligero, cerca del Estadio Banorte, en medio de una jornada de manifestaciones.

El retiro de las fotografías fue realizado en el marco de las celebraciones por el Mundial de futbol, particularmente, en el partido que disputaron méxico y Portugal.