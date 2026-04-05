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Luna Gigante en Reforma: hoy 5 de abril es el último día de la exposición en CDMX, hasta esta hora puedes ir

La figura forma parte de la exposición ‘Solo la luz, primavera’, del Festival Internacional de las Luces en México

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La Luna Gigante de Reforma fue una de las actividades más visitadas por la población en vacaciones de la CDMX. Foto: X/@turismocdmx.
La Luna Gigante de Reforma fue una de las actividades más visitadas por la población en vacaciones de la CDMX. Foto: X/@turismocdmx.

La Luna Gigante de Avenida Paseo de la Reforma en la Ciudad de México le dice ‘adiós’ a la capital del país, ya que este domingo 5 de abril es su último día exhibida.

Cabe recordar que esta figura forma parte de la exposición ‘Solo la luz, primavera’ del Festival Internacional de las Luces en México, el cual se encuentra en esta parte transitada de la capital el pasado viernes 20 de marzo.

En un principio, La Luna Gigante de Reforma estaría colocada junto con las demás figuras que conforman la exposición hasta el pasado domingo 29 de marzo, pero el Gobierno de la Ciudad de México decidió extender su exhibición hasta este domingo 5 de abril.

Por ello, son las últimas horas para aquellos que no pudieron tomarse una fotografía o visitar esta exposición, principalmente la Luna Gigante; todavía tienen una oportunidad más para hacerlo.

El video viral muestra a una mujer que se detuvo en plena avenida durante el Festival de la Luz, generando críticas por su conducta.

Cabe destacar que la Luna Gigante en Avenida Paseo de la Reforma se ilumina a una determinada hora del día, por lo que hay un tiempo límite para apreciarla.

Ante esto, hoy que es domingo 5 de abril y es el último día en que será exhibida, es importante conocer la hora en que puedes visitar esta figura y muchas más de la exposición de ‘Solo la luz, primavera’, si todavía no lo has hecho.

¿Hasta qué hora está colocada la Luna Gigante de Avenida Paseo de la Reforma, en CDMX este domingo 5 de abril?

La Luna Gigante de Avenida Paseo de la Reforma en la Ciudad de México estará colocada hasta las 23:00 horas de este domingo 5 de abril en su último día de exhibición.

La exhibición de esta figura con luces como parte del Festival Internacional de las Luces en México comienza a las 19:00 horas.

Foto: X/@turismocdmx.
La Luna Gigante en su último día este domingo 5 de abril estará de las 19:00 a 23:00 horas. Foto: X/@turismocdmx.

Por lo tanto, la Luna Gigante en Reforma de la capital del país estará hasta este domingo 5 de abril como último día de presentación de las 19:00 a 23:00 horas.

Luna Gigante en Reforma por el Festival Internacional de las Luces en CDMX

El Festival Internacional de las Luces en México, conocido como Filux, es un evento cultural que transforma espacios públicos de la Ciudad de México mediante instalaciones artísticas basadas en la luz.

Artistas nacionales e internacionales presentan obras que incluyen proyecciones, esculturas luminosas, mapping, intervenciones urbanas y espectáculos interactivos.

El festival se realiza anualmente y tiene como objetivo acercar el arte contemporáneo a la población, utilizando la ciudad como un gran escenario al aire libre.

El horario para poder ver la Luna en Paseo de la Reforma, CDMX será a partir de las 19:00 horas. Foto: X/@webcamsdemexico.
El Festival Internacional de las Luces en México se realiza anualmente y tiene como objetivo acercar el arte contemporáneo a la población, utilizando la ciudad como un gran escenario al aire libre. Foto: X/@webcamsdemexico.

Filux promueve la participación ciudadana y la recuperación de espacios urbanos, favoreciendo la convivencia y el turismo cultural.

Las actividades son gratuitas y abiertas a todo público, lo que permite que personas de diferentes edades y contextos disfruten de experiencias visuales innovadoras en calles, plazas y edificios emblemáticos de la capital mexicana.

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