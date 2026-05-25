México

Ceci Flores reporta hallazgo de restos humanos en Lagos de Moreno, Jalisco

En el lugar fue hallado un cráneo, tras la revisión de decenas de personas buscadoras

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Ceci Flores Lagos de Moreno cráneo
Al lugar acudieron madres buscadoras (X/@CeciPatriciaF)

La madre buscadora, Ceci Flores, informó sobre el hallazgo de restos humanos en Lagos de Moreno, Jalisco, sitio al que acudieron 60 madres y padres.

“Después de muchas horas de andar bajo el sol logramos encontrar el primer positivo de este domingo en Lagos de Moreno, una tierra que clama para que sus desaparecidos sean localizados”, es parte del mensaje compartido por Ceci Flores el 24 de mayo.

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Flores compartió un video en el que destaca que fue hallado un cráneo, el cual estaba cerca de tenis de color azul.

“Vamos a seguir haciendo una prospección en el lugar. Es un lugar muy amplio, pero somos muchísimos. Muchísimas familias, muchísimas autoridades. Esta es una prueba que nuestra lucha es dar resultados positivos”, comentó la madre buscadora, quien describió el calor que afecta las labores en el lugar.

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Este video registra una operación de búsqueda de personas en Lagos de Moreno. Las imágenes muestran un cráneo humano sobre terreno árido, junto a un cuerpo de agua con paredes rocosas. Se observa a varias personas, incluyendo mujeres, examinando la orilla con herramientas de excavación como una pala

De igual manera, Flores comentó que hay un perfil genético con el que podría ser identificada la persona hallada.

Mientras que el pasado 17 de mayo, la propia Ceci Flores reportó el hallazgo de un sitio que habría funcionado como centro de adiestramiento y crematorio clandestino en el municipio de Lagos de Moreno. A través de sus redes sociales, la mujer difundió un video en el que describió las condiciones del lugar y señaló la presencia de 16 fosas en el predio.

En el material audiovisual, Flores detalló las evidencias que, a su juicio, confirman que en ese sitio se incineraban cuerpos: “En este lugar los calcinaban, porque aquí está la evidencia, aquí están las llantas de lo que encontramos adentro. En este lugar los calcinaban y todo lo previo que miran atrás, todo este alrededor donde hemos encontrado”.

La madre buscadora también indicó que el olor a carne quemada persistía en el lugar al momento del hallazgo, lo que sugería que el crematorio clandestino aún se encontraba en operación.

El video documenta el hallazgo de un presunto centro de cremación clandestino y fosas en Lagos de Moreno, Jalisco. Las imágenes muestran restos calcinados en un pozo o estructura similar, así como un área exterior árida con vegetación

Ante la imposibilidad de determinar el número exacto de víctimas, Flores reconoció la incertidumbre sobre la magnitud de lo ocurrido: “No sabemos si de cuántos días pueden hacer que quemaron esta persona que la están quemando, o esas personas que están adentro. Desconocemos la cantidad”.

Parecido al Rancho Izaguirre

Mientras que el 21 de mayo, Ceci Flores, denunció el hallazgo de lo que describió como “otro campo de exterminio similar al rancho Izaguirre" en el municipio de Lagos de Moreno.

El sitio está ubicado entre las comunidades de Plan de los Rodríguez y Rancho Tampico, a aproximadamente 2.3 kilómetros del entronque entre la carretera Lagos de Moreno-Unión de San Antonio y el Libramiento de Lagos de Moreno.

“Decenas de hijos que aquí llegaron reclutados y terminaron en hornos artesanales, hechos cenizas. Los quemaban para exterminar su identidad, su nombre, su historia y su paso por este lugar donde se respira muerte”, denunció Flores a través de sus redes sociales, donde también compartió fotografías de los restos humanos encontrados.

El Rancho Izaguirre fue un lugar usado para adiestramiento por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

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