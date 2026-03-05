México

Identificaron a otros dos mineros de Vizsla Silver secuestrados en Concordia, Sinaloa

Aún se desconoce el paradero de tres de los diez trabajadores de la compañía que fueron secuestrados enSinaloa

El pasado febrero se realizó una marcha para pedir justicia por los mineros secuestrados REUTERS/Edgar Chavez

La empresa canadiense Vizsla Silver Corp. informó que dos de sus diez trabajadores secuestrados en Concordia, Sinaloa fallecieron mientras que tres continúan desaparecidos.

La identidad de los mineros fue confirmada por sus familiares, se trata de Javier Guillermo Vargas Valle y Javier Emilio Valdez Valenzuela, la información fue difundida la noche del miércoles 4 de marzo a través del Facebook “Mineros desaparecidos”.

“En los últimos días, dos familias han recibido la devastadora confirmación del fallecimiento de su ser querido. Tres colegas continúan desaparecidos, y en Vizsla estamos con todas las familias afectadas en este momento tan difícil”, se lee en el comunicado.

La compañía mantiene comunicación cercana con las familias afectadas y empleados, y brinda apoyo directo en este periodo de duelo e incertidumbre.

Vizsla expresó que ha centrado sus esfuerzos en asistir a las familias de los secuestrados y en colaborar activamente con las autoridades mexicanas en la búsqueda de los desaparecidos y el desarrollo de la investigación. La empresa subrayó que continuará proporcionando actualizaciones según se confirme nueva información oficial.

“Nuestros corazones están con las familias que han perdido a sus seres queridos y con quienes continúan esperando respuestas. Seguimos concentrados en apoyar a las familias afectadas y a nuestro equipo, así como en los esfuerzos continuos para localizar a quienes aún permanecen desaparecidos”, declaró Michael Konnert, presidente y director ejecutivo de Vizsla. Añadió que este momento es “increíblemente difícil y doloroso”, y que la compañía mantiene el enfoque en la colaboración y apoyo mutuo.

Vizsla reiteró su compromiso con la seguridad y protección de empleados, contratistas y miembros de la comunidad, considerándolo como su máxima prioridad. La firma refuerza sus protocolos de seguridad en coordinación con las autoridades locales.

Konnert también destacó la “larga y orgullosa tradición minera” de México y ratificó la confianza de la empresa en el potencial a largo plazo del proyecto Pánuco. Reconoció la fortaleza y resiliencia de la comunidad de Concordia y el compromiso de Vizsla para trabajar de manera colaborativa y responsable hacia el futuro.

Hasta el momento los reportes extraoficiales señalan que 4 de los 10 mineros fueron localizados sin vida en la fosa de Concordia. Crédito: Jesús Aviles - Infobae México

La compañía agradeció el apoyo recibido por parte de sus grupos de interés y solicitó respeto a la privacidad de las familias y personas involucradas durante este periodo delicado.

El grupo de trabajadores fue privado de su libertad el pasado 23 de enero de 2026 durante un ataque, que según las autoridades federales fue causado por una facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

A casi tres meses, las indagaciones de la Fiscalía General de la República permanecen activas para hallar a los otros tres mineros, Francisco Antonio Esparza Yáñez, Saúl Alberto Ochoa Pérez y Miguel Tapia Rayón.

