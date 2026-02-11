Mineros de Concordia niegan “confusión” en secuestro y revelan que grupo criminal ya les había ordenado dejar la mina

Hasta el momento los reportes extraoficiales señalan que 4 de los 10 mineros fueron localizados sin vida en la fosa de Concordia. Crédito: Jesús Aviles - Infobae México

A casi tres semanas del secuestro de 10 trabajadores mineros en Concordia, Sinaloa, la búsqueda de cinco de los trabajadores aún desaparecidos continúa; mientras que otros cinco ya han sido identificados en fosas clandestinas en El Verde.

Mientras las autoridades han planteado la hipótesis de que los mineros habrían sido “confundidos” por Los Chapitos como integrantes de La Mayiza, y mientras otras versiones sobre extorsión han cobrado fuerza, mineros que trabajan en la empresa Viszla Silver rompió el silencio y reveló cuál sería el motivo detrás de la tragedia.

¿Qué dijeron los mineros sobre el secuestro en Concordia?

En entrevista radiofónica con Reporte 100 Sonora, dos mineros que laboraban en la zona —identificados como “José” y “Juan” para proteger su identidad— rompieron el silencio sobre la situación que se vivía en la mina previo a la desaparición de sus compañeros.

Qué se sabe de los mineros desaparecidos en Concordia, Sinaloa. (Anayeli Tapia/Infobae)

Relataron que, desde mucho antes del ataque, tanto ellos como otros contratistas recibieron advertencias directas de grupos delictivos para que abandonaran la región: “Tuvimos algunos encuentros con grupos delictivos… ellos nos dijeron literalmente: ‘Por favor, sálganse, que no podemos garantizar su seguridad’. Los grupos delictivos son los que nos dijeron eso. Realmente la empresa no tuvieron esa delicadeza”, relató uno de los entrevistados.

Para ellos, la privación de la libertad se debió a una represalia, pues los criminales ya les habían advertido que dejaran de trabajar y, al no acatar la orden, “les vamos a dar un motivo para dejar de trabajar”.

A pesar de estas amenazas, la empresa canadiense habría insistido en que las actividades continuaran, incluso tras un paro técnico en abril de 2025 que fue resultado de la presión de los propios trabajadores:

“Cuando se realizó este paro técnico fue por presión de nosotros mismos, los trabajadores que ya no queríamos seguir trabajando, ya que se realiza el paro técnico, volvemos inmediatamente, a menos de un mes, se vuelve a trabajar en mayo”, detalló.

FOTOS JULIETA M. NEVAREZ/CUARTOSCURO.COM

Los mineros describieron cómo, en el trabajo de campo, eran vigilados, interceptados por vehículos sospechosos y observaban drones sobrevolando las áreas de exploración.

¿Por qué descartan que haya sido una “confusión”?

Sobre la hipótesis planteada por autoridades de que los mineros habrían sido “confundidos” con un grupo rival en medio de la guerra entre Los Chapitos y La Mayiza, los entrevistados lo descartaron.

“Los levantaron de su cama en Clementina. Clementina era un residencial que se rentaba para el campamento. Entonces, ellos sabían perfectamente a dónde iban, con quién iban y se los llevaron de ahí, de su casa”, precisó el trabajador.

Admitió que sólo reconocen la posibilidad de confusión en el caso de Pablo Osorio, quien fue privado de la libertad en la carretera y no era empleado directo de la mina.

Los trabajadores también denunciaron que la empresa pidió a empleados y familias que no hablaran del caso, bajo el argumento de que expertos en secuestros trabajaban en la recuperación de los desaparecidos. “A algunos compañeros los han estado stalkeando o espiando por sus redes sociales y hostigando por WhatsApp. Que no hablemos porque puede tener repercusiones en nuestros trabajos”.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, afirmó que el secuestro de los mineros se dio por una confusión en medio de la guerra entre Los Chapitos y La Mayiza. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha REFILIA - REPETICIÓN DE CALIDAD

Señalaron que la empresa mantuvo hermetismo, no reportó de inmediato los hechos y no ofreció apoyo ni información clara tras el secuestro. Describieron que Clementina era un residencial rentado como campamento, con casas pequeñas, vigilancia privada y que los vecinos fueron testigos de la llegada del comando armado. “Por información de estas personas es que se sabe esto. Porque la empresa o demás personas nunca dijeron nada.”

Otro de los puntos con los que refutan que no se trató de una confusión fue que se les pidió a todos los trabajadores cambiar el color de los chalecos de naranja a amarillo para ser identificados por grupos criminales y evitar ataques: “Eso era para que nos pudieran identificar uno de los grupos y que no nos hicieran daño.”

Los trabajadores pidieron que no se criminalice a las víctimas: “Nosotros trabajamos con personas, como mencioné al principio de esto, de excelente calidad moral. Todos ellos eran mis amigos, eran conocidos que, como les dije, nunca hicieron nada malo. Sabemos de la vida personal de cada uno de ellos y ninguno estaba metido en nada", reafirmaron.

Trabajadores niegan extorsión a mina en Concordia

Los mineros sobrevivientes han cuestionado abiertamente la hipótesis de que el móvil del secuestro y asesinato de sus compañeros haya sido el cobro de piso o la extorsión por la extracción de mineral.

Funeral de uno de los mineros asesinados, originario de Zacatecas. REUTERS/Edgar Chavez

Aclaran que el proyecto donde laboraban no se encontraba en fase de producción ni procesamiento de metal, sino en trabajos preparatorios e infraestructura.

“Nada más quiero dejar en claro que el proyecto se encuentra ahorita en un minado de prueba. Es decir, no han sacado ni una tonelada de mineral, no han beneficiado ningún mineral, solamente estaban construyendo la rampa principal para extraer”, explicó uno de los trabajadores.

Enfatizan que, por ese motivo, resulta poco lógico que la motivación haya sido económica o ligada a la producción minera, como ha circulado.

“No hay beneficio, no hay procesamiento de metal, no hay minería extractiva, vaya”, insistió el minero. Según su experiencia, tampoco existe evidencia de que la empresa estuviera pagando “piso” por tonelada de mineral o estuviera bajo presión directa por la comercialización de oro o plata, porque no existía tal producción.

Para los mineros, la hipótesis más plausible es que el ataque haya sido una represalia directa por no acatar las advertencias de los grupos delictivos que les pidieron dejar de trabajar en la zona.

¿Qué se sabe de las fosas y la identificación de los cuerpos?

El Casco y El Gabito, dos de los hombres implicados en el mega decomiso de explosivos. (X/@illicitinv)

La búsqueda de los mineros desaparecidos en Concordia ha derivado en una serie de hallazgos forenses que evidencian la magnitud de la crisis en la región.

Hasta el momento, las autoridades han localizado al menos cinco fosas clandestinas en inmediaciones del poblado de El Verde, Concordia, y otras zonas cercanas.

Los trabajos forenses, encabezados por la Fiscalía General de la República y la Fiscalía estatal, han contado con el apoyo de la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, quienes mantienen los sitios bajo estricta vigilancia y acordonamiento.

De los restos humanos recuperados, cinco mineros han sido plenamente identificados y sus cuerpos serán trasladados a Zacatecas, Chihuahua, Sonora y Guerrero. Se trata de José Ángel Hernández Vélez, Jesús Antonio de la O Valdez, Ignacio Aurelio Salazar Flores, José Manuel Castañeda Hernández y José Antonio Jiménez Nevárez.

En la zona de las fosas, las autoridades localizaron además otros cinco cuerpos, que continúan en proceso de identificación y podrían corresponder a los mineros aún no localizados, aunque no se descarta la presencia de víctimas de otros hechos violentos.

Colectivos como Sabuesos Guerreras y Por las Voces Sin Justicia han exigido a las autoridades claridad y transparencia en la información sobre los hallazgos, el número y el estado de los restos, así como el acompañamiento directo a los familiares durante el proceso de identificación y entrega.

La zona de Concordia y sus alrededores está controlada por la célula de Los Chapitos, encabezada por Óscar Luciano Martínez Larios, alias “El Casco”, y su hermano Gabriel Nicolás Martínez Larios, “El Gabito”.