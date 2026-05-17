Síntomas del hantavirus y cómo se diferencia del COVID-19 en México

El brote de hantavirus en un crucero del Atlántico genera alerta internacional y reviste especial importancia epidemiológica. | (Gemini IA)

Tras el registro de personas contagiadas por el brote de hantavirus entre pasajeros y tripulación de un crucero en el océano Atlántico, el hecho ha despertado la preocupación internacional. Con el objetivo de aclarar las dudas y preocupaciones, desde la academia hasta las autoridades sanitarias se han dado a la tarea de explicar en qué consiste este virus.

Los hantavirus pertenecen a la familia Hantaviridae y comprenden diversos virus zoonóticos transmitidos principalmente por roedores infectados. El hantavirus de los Andes (ANDV), identificado como responsable del brote actual en el crucero, reviste especial importancia epidemiológica debido a que constituye el único hantavirus con evidencia documentada de transmisión de persona a persona.

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Diferencias entre COVID-19 y hantavirus: ¿Cuál es más peligroso?

La Asociación Mexicana de Vacunología compartió una explicación respecto a las diferencias clave entre ambas enfermedades, ya que por sus síntomas iniciales el hantavirus puede confundirse con COVID-19, influenza o dengue.

Los síntomas iniciales del hantavirus pueden confundirse con COVID-19, influenza o dengue debido a la similitud clínica. | (Crédito: Facebook/Asociación Mexicana de Vacunología)

Capacidad de transmisión: El COVID-19 tiene una mortalidad menor que el hantavirus, pero su alta capacidad de transmisión permitió que desencadenara una pandemia global. Por el contrario, el hantavirus se transmite con mucha menor facilidad entre personas, por lo que su capacidad de propagación masiva es considerablemente menor.

Letalidad: El hantavirus puede ser mucho más letal que el COVID-19 si no se detecta a tiempo.

Síntomas del hantavirus y principales complicaciones clínicas

El diagnóstico temprano puede ser difícil porque los síntomas iniciales se parecen a los de otras enfermedades respiratorias virales. Los síntomas principales son:

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Fiebre

Dolor muscular intenso

Fatiga

Dolor abdominal

Náusea y vómito

Tos y dificultad respiratoria

Una profesional de la salud con equipo de protección personal interactúa con dos mujeres enmascaradas en una sala de espera con afiches informativos sobre la prevención y síntomas del hantavirus. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aun así, si la enfermedad evoluciona, el hantavirus puede provocar complicaciones graves como:

Síndrome cardiopulmonar por hantavirus

Insuficiencia respiratoria aguda

Choque (shock)

Falla orgánica

¿Cómo se transmite el hantavirus de los Andes (ANDV)?

El principal mecanismo de transmisión del hantavirus ocurre por contacto o inhalación de partículas contaminadas por roedores infectados (a través de su orina, heces o saliva). Esto puede suceder por:

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Inhalación de aerosoles.

Contacto con superficies contaminadas.

Contacto directo con excretas.

Mordeduras o arañazos de roedores.

En medio de una emergencia sanitaria, personal médico con trajes de protección total asiste a pasajeros afectados por hantavirus a bordo de un crucero de lujo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Transmisión de persona a persona

La transmisión entre humanos es limitada y excepcional en la mayoría de los tipos de hantavirus conocidos. Sin embargo, para el hantavirus de los Andes (ANDV), se ha documentado transmisión interpersonal poco frecuente, generalmente asociada a:

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Contacto físico estrecho y prolongado.

Permanencia prolongada en espacios cerrados o confinados.

Exposición a secreciones respiratorias o saliva.

Contacto con fluidos corporales o ropa de cama contaminada.

Compartir utensilios o contacto íntimo.

¿Hay casos de hantavirus en México?

De acuerdo con la Secretaría de Salud nacional, al corte del 12 de mayo de 2026, en el país no hay casos identificados.

Asimismo, el médico infectólogo Alejandro Macías Hernández, conocido en México como el “zar de la influenza”, dijo a Infobae México que la probabilidad es baja de que haya hantavirus en el país, y subrayó que no se debe caer en el alarmismo ni tampoco minimizar la situación.

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Qué comer para reforzar tu sistema inmunológico ante el brote de hantavirus: lista de frutas, verduras y líquidos (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Aunque la OMS descarta un nivel alto de propagación de este brote en el crucero, la movilidad internacional, el tránsito aéreo global, la exposición de viajeros internacionales y la capacidad documentada de transmisión persona a persona del hantavirus de los Andes (ANDV) son factores que exigen mantener activa la vigilancia epidemiológica.

La información basada en evidencia científica es fundamental para evitar la desinformación y detectar casos de manera temprana.

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