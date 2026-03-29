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CJNG ataque la comunidad de Santa María de Ostula, Michoacán, durante la madrugada

La agresión fue repelida por elementos de seguridad comunitarios

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CJNG ataque la comunidad de Santa María de Ostula, Michoacán, durante la madrugada
No fueron reportadas personas heridas (Facebook/Comunicación Ostula/Ilustrativa)

Pobladores de la comunidad indígena de Santa María de Ostula, Michoacán denunciaron un ataque por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Si bien el breve reporte destaca que la agresión fue repelida, la comunidad busca registrar los hechos.

“Queremos informar que las 12:30 de la madrugada, aproximadamente, el Cártel Jalisco Nueva Generación atacó a nuestra encargatura de la Cofradía”, es parte del mensaje compartido por la comunidad en redes sociales durante las primeras horas del 29 de marzo.

Mientras que el pasado 6 de julio [de 2025], la comunidad de Ostula denunció un ataque por parte del grupo criminal antes liderado por Nemesio Oseguera Cervantes. No fueron reportadas personas heridas por la agresión que originó movilización de la Guardia Comunal.

Comunidades y pueblos indígenas de Michoacán han exigido justicia por las desapariciones y asesinatos de activistas aparentemente a manos del CJNG. (Facebook/Comunicación Ostula)
Comunidades y pueblos indígenas de Michoacán han exigido justicia por las desapariciones y asesinatos de activistas aparentemente a manos del CJNG. (Facebook/Comunicación Ostula)

“La comunidad de Ostula informa que a partir de las 6:40 de la tarde de este 6 de julio la encargatura de la Cofradía fue atacada por el grupo criminal CJNG”, es parte de lo informado en dicha ocasión.

La explosión en Coahuayana

No hay reportes sobre daños o personas heridas por el ataque reciente, además, no es la primera vez que la comunidad señala al grupo crimianl por la violencia en Michoacán.

Apenas el pasado mes de diciembre fue registrado un ataque contra la Policía Comunitaria de Coahuayana que dejó cinco personas muertas tras la explosión de un coche bomba.

“Se han confirmado 5 personas fallecidas y una veintena de personas heridas. Ninguna de ellas ni nadie merece ser víctima de grupos criminales, como el Cártel Jalisco Nueva Generación, quien desde hace ya 5 años ha venido atacando a nuestras comunidades para intentar desplazar a las poblaciones”, se puede leer.

Una camioneta con plátanos y cinco muertos: cronología de la explosión del coche bomba en Coahuayana
Cinco personas murieron por la explosión (FGE Michoacán)

Aunque en un primer momento las autoridades señalaban que el caso era investigado como terrorismo, el 7 de diciembre la Fiscalía General de la República (FGR) informó que el caso era investigado como “delincuencia organizada”.

Apenas un día antes, la FGR había publicado un documento en el que aseguraba que la explosión generó “una carpeta de investigación en contra de quién o quienes resulten responsables del delito de terrorismo“.

Han sido identificadas diversas estrategias usadas por el CJNG en Michoacán, las cuales incluyen la ocupación de cerros e instalación de puestos de vigilancia, así como ataques esporádicos contra las viviendas, además del uso de drones con explosivos. Dichas actividades provocan el desplazamiento de pobladores.

Ataque contra autoridades en Chilchota

Asimismo, la tarde del 28 de marzo las autoridades informaron sobre un ataque contra elementos de la Guardia Civil en la comunidad de Carapan, hechos que dejaron dos elementos heridos.

Por lo anterior fue desplegado un operativo con el objetivo de ubicar a los responsables.

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