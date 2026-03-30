México

Hoy se define si estudiante que mató a dos maestras en preparatoria de Michoacán será vinculado a proceso

Osmar “N” es acusado de los delitos de feminicidio y portación de arma y cartuchos de uso exclusivo del Ejército Mexicano

Guardar
Ataque armado en preparatoria de Michoacán
Foto: Google Maps / Redes sociales

Osmar “N”, estudiante de 15 años de edad que mató a dos maestras en la Preparatoria Anton Makarenko de Lázaro Cárdenas, Michoacán, enfrentará este lunes 30 de marzo la continuación de su audiencia para que se determine si será vinculado a proceso.

El estudiante es acusado por la Fiscalía General del Estado (FGE) por los delitos de feminicidio y portación de arma y cartuchos de uso exclusivo del Ejército Mexicano luego del ataque armado cometido el pasado martes 24 de marzo.

Luego de ser detenido, el adolescente fue recluido en el Centro de Internamiento para Adolescentes y Adultos Jóvenes del estado bajo la medida de prisión preventiva.

En la primera audiencia, su defensa solicitó un plazo para que se definiera su situación jurídica, por lo que será este lunes alrededor de las 09:00 horas que se lleve a cabo la continuación de la diligencia de manera privada.

Adolescente podría pasar hasta 3 años en prisión

El adolescente fue detenido tras la agresión armada. Video: Instagram

Osmar “N” llevó a cabo un ataque armado dentro de la preparatoria donde estudiaba con el uso de un rifle AR-15, el cual no contaba con registro oficial.

Para ejecutar la agresión, el adolescente escondió el arma dentro de una funda de guitarra. Las cámaras de videovigilancia captaron el momento en el que ingresó y atacó a tiros a las dos maestras, quienes se encontraban en un mostrador a la entrada de la institución.

Una de las mujeres fue atacada por la espalda y recibió al menos 7 disparos, uno de ellos en la nuca. La segunda maestra fue agredida a pesar de que intentó esconderse detrás del mostrador; sin embargo, otras personas que se encontraban en el sitio lograron huir sin ser lesionados.

Tras el asesinato de las maestras María del Rosario Sagrero Chávez, de 36 años de edad, y de Tatiana Madrigal Bedolla, de 37 años, el fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que el adolescente podría ser sentenciado a 3 años de prisión debido a su edad.

Videos previos de contenido “incel” y un padrastro marino: el entramado del ataque armado

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Además, el fiscal detalló que el padrastro del adolescente es un elemento activo de la Secretaría de Marina (Semar), quien colaboraba en el puerto de Lázaro Cárdenas.

Aunque Osmar “N” declaró que tomó el arma de uso exclusivo de su domicilio, tanto la madre como el padrastro afirmaron a las autoridades no tener conocimiento de cómo tuvo acceso a ese tipo de armamento.

Nueve horas antes de cometer el ataque armado, el adolescente mostró en redes sociales el atuendo de color negro que usaría el día de los hechos, así como el arma que portó.

Además, compartió un video de una comunidad “incel” con mensajes de odio en conta de las mujeres. Este tipo de material ha generado que hombres que se sienten rechazados románticamente adquieran posturas machistas y misóginas que les provocan resentimiento capaz de convertirse en actos violentos.

Temas Relacionados

Preparatoria Anton Makarenkomaestras asesinadasOsmar "N"adolescenteataque armadoLázaro CárdenasMichoacánNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Dónde ver gratis el final alternativo de la telenovela ‘Doménica Montero’ tras gran cierre en Televisa

Este final, que no se transmitió por televisión abierta, ofrece una versión distinta al cierre original

Dónde ver gratis el final alternativo de la telenovela ‘Doménica Montero’ tras gran cierre en Televisa

Sheinbaum revela que no ha hablado con Delcy Rodríguez por falta de oportunidad

Sobre el caso Nicolás Maduro, la presidenta reitera que México mantiene su principio constitucional de no intervención

Sheinbaum revela que no ha hablado con Delcy Rodríguez por falta de oportunidad

Clima hoy en CDMX: alcaldía por alcaldía, así estará la temperatura en cada zona de la capital mexicana

Este lunes se esperan ligeras lluvias alrededor de toda la República Mexicana, por lo que habrá que estar bien abrigados y prevenidos

Clima hoy en CDMX: alcaldía por alcaldía, así estará la temperatura en cada zona de la capital mexicana

¿Qué pasó con la mujer que tomó el sol en Palacio Nacional? Sheinbaum responde

La mandataria abordó el tema tras varios días de especulación y versiones encontradas en redes sociales

¿Qué pasó con la mujer que tomó el sol en Palacio Nacional? Sheinbaum responde

Pensión Mujeres Bienestar 2026: ya hay fecha para siguiente periodo de pagos

Los últimos depósitos se realizaron del 2 al 26 de marzo

Pensión Mujeres Bienestar 2026: ya hay fecha para siguiente periodo de pagos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Estas son las últimas publicaciones de Carmiña Castro, influencer reportada como desaparecida en Culiacán

Estas son las últimas publicaciones de Carmiña Castro, influencer reportada como desaparecida en Culiacán

Tráfico de armas de Arizona alimenta la violencia del narco en México, revela The Guardian

Quién es Carmiña Castro, creadora de contenido que fue reportada como desaparecida en Culiacán, Sinaloa

EN VIVO | seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de marzo: hoy se define si estudiante que asesinó a dos maestras en Michoacán será vinculado a proceso

Ataque armado en bar de Cancún habría dejado varios lesionados

ENTRETENIMIENTO

Dónde ver gratis el final alternativo de la telenovela ‘Doménica Montero’ tras gran cierre en Televisa

Dónde ver gratis el final alternativo de la telenovela ‘Doménica Montero’ tras gran cierre en Televisa

Mónica Noguera sorprende con propuesta matrimonial a Nacho Cano tras ser vinculada con Paco Zea

Marcela Mistral admite que la rechazaron en Supernova y desata polémica con Ring Royale: “Si me dijeron que no, que no me querían”

Qué es el TDAH, el trastorno del neurodesarrollo que confesó tener Alfredo Adame

Tour de Pepe Aguilar en EEUU se tambalea: cancela dos fechas y cinco shows estarían en riesgo por bajas ventas

DEPORTES

Revelan enfado de Emilio Azcárraga por remodelación imperfecta del Estadio Azteca

Revelan enfado de Emilio Azcárraga por remodelación imperfecta del Estadio Azteca

Así convenció Paulinho a sus compañeros seleccionados portugueses de venir a México para el amistoso

Gilberto Mora muestra confianza en su regreso a las canchas: “Voy muy bien”

En fotos: así fue la remodelación del Azteca a Estadio Ciudad de México, recinto tres veces mundialista

Debut de Álvaro Fidalgo en el partido México vs Portugal es opacado por aficionado que le impidió regalar autógrafos