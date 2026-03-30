Hoy se define si estudiante que mató a dos maestras en preparatoria de Michoacán será vinculado a proceso

Foto: Google Maps / Redes sociales

Osmar “N”, estudiante de 15 años de edad que mató a dos maestras en la Preparatoria Anton Makarenko de Lázaro Cárdenas, Michoacán, enfrentará este lunes 30 de marzo la continuación de su audiencia para que se determine si será vinculado a proceso.

El estudiante es acusado por la Fiscalía General del Estado (FGE) por los delitos de feminicidio y portación de arma y cartuchos de uso exclusivo del Ejército Mexicano luego del ataque armado cometido el pasado martes 24 de marzo.

Luego de ser detenido, el adolescente fue recluido en el Centro de Internamiento para Adolescentes y Adultos Jóvenes del estado bajo la medida de prisión preventiva.

En la primera audiencia, su defensa solicitó un plazo para que se definiera su situación jurídica, por lo que será este lunes alrededor de las 09:00 horas que se lleve a cabo la continuación de la diligencia de manera privada.

Adolescente podría pasar hasta 3 años en prisión

El adolescente fue detenido tras la agresión armada. Video: Instagram

Osmar “N” llevó a cabo un ataque armado dentro de la preparatoria donde estudiaba con el uso de un rifle AR-15, el cual no contaba con registro oficial.

Para ejecutar la agresión, el adolescente escondió el arma dentro de una funda de guitarra. Las cámaras de videovigilancia captaron el momento en el que ingresó y atacó a tiros a las dos maestras, quienes se encontraban en un mostrador a la entrada de la institución.

Una de las mujeres fue atacada por la espalda y recibió al menos 7 disparos, uno de ellos en la nuca. La segunda maestra fue agredida a pesar de que intentó esconderse detrás del mostrador; sin embargo, otras personas que se encontraban en el sitio lograron huir sin ser lesionados.

Tras el asesinato de las maestras María del Rosario Sagrero Chávez, de 36 años de edad, y de Tatiana Madrigal Bedolla, de 37 años, el fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que el adolescente podría ser sentenciado a 3 años de prisión debido a su edad.

Videos previos de contenido “incel” y un padrastro marino: el entramado del ataque armado

(Captura de pantalla)

Además, el fiscal detalló que el padrastro del adolescente es un elemento activo de la Secretaría de Marina (Semar), quien colaboraba en el puerto de Lázaro Cárdenas.

Aunque Osmar “N” declaró que tomó el arma de uso exclusivo de su domicilio, tanto la madre como el padrastro afirmaron a las autoridades no tener conocimiento de cómo tuvo acceso a ese tipo de armamento.

Nueve horas antes de cometer el ataque armado, el adolescente mostró en redes sociales el atuendo de color negro que usaría el día de los hechos, así como el arma que portó.

Además, compartió un video de una comunidad “incel” con mensajes de odio en conta de las mujeres. Este tipo de material ha generado que hombres que se sienten rechazados románticamente adquieran posturas machistas y misóginas que les provocan resentimiento capaz de convertirse en actos violentos.