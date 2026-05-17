Contrato de Morena revela que Andy López Beltrán, hijo de AMLO, cobra 94 mil pesos como asesor del partido

Las imágenes compartidas atribuyen a Andrés Manuel López Beltrán una relación no permanente con el partido mediante la prestación de asesorías políticas, bajo condiciones y alcances que no han sido validados por fuentes independientes. (Infobae-Itzallana)

Un contrato de prestación de servicios profesionales que presuntamente habría sido firmado entre el Partido Morena y Andrés Manuel López Beltrán —hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador— fue difundido este fin de semana por el periodista Jorge García Orozco, colaborador de la revista M×, a través de su cuenta de X, donde asegura haberlo obtenido del portal de transparencia del partido.

Según García Orozco, el documento revelaría que “Andy” habría firmado un contrato por honorarios con el partido fundado por su padre, con una vigencia de 61 días, del 1 de octubre al 30 de noviembre de 2025.

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¿Qué señalaría el contrato?

De acuerdo con el documento difundido por García Orozco, los puntos que destacarían son:

Contraprestación: 94 mil pesos por los 61 días de vigencia, pagaderos en dos exhibiciones mediante transferencia electrónica

Objeto del contrato: Asesorías y gestiones en materia política para coadyuvar a los fines institucionales del partido

Naturaleza: Relación civil, sin subordinación laboral ni vínculo permanente

Presuntamente firmado por: Iván Herrera Zazueta, secretario de Finanzas en funciones del Comité Ejecutivo Nacional de Morena

Entregables: Un informe con descripción de servicios, resultados obtenidos y análisis de logros y desafíos

El contrato también indicaría que López Beltrán habría optado por la retención del Impuesto Sobre la Renta conforme al artículo 94 de la Ley del ISR, lo que implicaría que el monto bruto podría ser superior a los 94 mil pesos señalados.

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@jorgegogdl

Los señalamientos adicionales que hace García Orozco

Más allá del contrato, el periodista apunta en su publicación una serie de señalamientos adicionales que no están respaldados por documentación publicada hasta el momento:

López Beltrán habría utilizado aviones y camionetas de Morena para sus traslados personales

Paralelamente habría realizado negocios con su cercano colaborador Amilcar Olán

Estos señalamientos provienen exclusivamente de la publicación de García Orozco y no han sido corroborados de forma independiente.

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Lo que se sabe y lo que se desconoce

Para mayor claridad, vale distinguir entre lo confirmado y lo que permanece en el terreno de lo presunto:

Lo que el documento difundido mostraría: Un contrato entre Morena y López Beltrán por 94,000 pesos durante octubre y noviembre de 2025

Lo que aún no ha sido verificado de forma independiente: La autenticidad del documento, el uso de activos del partido y los señalamientos sobre negocios con Olán

Lo que se desconoce: Si existieron contratos similares en otros periodos

Hasta el cierre de esta nota, ni Morena, ni Andrés Manuel López Beltrán, ni su entorno habrían emitido comentario alguno sobre la difusión del documento. Este medio buscó posicionamiento de ambas partes sin obtener respuesta.

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