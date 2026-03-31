México

Localizan con vida a Carmiña Castro, creadora de contenido reportada como desaparecida en Sinaloa

La joven de 29 años de edad fue secuestrada el domingo pasado en Culiacán

Guardar
Carmiña Castro desaparecida en Sinaloa
La joven fue secuestrada cuando estaba en compañía de su hijo. Foto: Instagram

Carmiña Miroslava Castro Salazar, creadora de contenido y reportera, fue localizada con vida este martes 31 de marzo luego de que fue reportada como desparecida el domingo pasado en Culiacán, Sinaloa.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) confirmó a Infobae México que la joven fue hallada en buen estado de salud en el sector oriente de la capital, esto luego de que se reportó su privación ilegal de la libertad por un grupo de sujetos armados.

Su desaparición ocurrió cuando se encontraba en su negocio de repostería “Rosa Dely”, ubicado en el Boulevard Ronaldo Arjona Amabilis, cuando la joven se encontraba en compañía de uno de sus hijos y los sujetos la obligaron a subir a un vehículo.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, el día de los hechos vestía una blusa, pants y tenis color negro.

¿Quién es Carmiña Castro?

Carmiña Castro, influencer y repostera de “Rosa Dely”, fue privada de la libertad por un grupo armado en el norte de Culiacán. (rosadelyy_/FGE Sinaloa)
Carmiña Castro, influencer y repostera de “Rosa Dely”, fue privada de la libertad por un grupo armado en el norte de Culiacán. (rosadelyy_/FGE Sinaloa)

Carmiña Miroslava Castro Salazar es conocida en Culiacán por su emprendimiento de repostería, el cual comenzó con la difusión de contenido en redes sociales sobre recetas y momentos de su vida cotidiana.

Como parte de su negocio “Rosa Dely”, en el que ofrece cupcakes, fresas con crema, pasteles, donas y otros panes y postres, la joven cuenta con más de 3 mil seguidores en Instagram, donde ofrece pedidos personalizados y una amplia variedad de alimentos.

Su trabajo como repostera comenzó en YouTube en el año 2020, donde compartía recetas de alimentos dulces y salados; sin embargo, con el paso del tiempo dejó de subir videos, y el último material con el que cuenta su canal es de 2023.

La joven fue reportada como desaparecida por el colectivo Sabuesos Guerreras, quienes a través de sus redes sociales solicitaron el apoyo de la ciudadanía para localizar a la joven repostera y creadora de contenido.

Influencers bajo el asedio del narco en Sinaloa

Carmiña Castro desaparecida en Culiacán
Foto: Instagram

El secuestro y desaparición de Carmiña Castro ocurre en un contexto de violencia ocasionado por la guerra que mantienen las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa desde septiembre de 2024.

Desde ese año, ambas organizaciones criminales han comenzado una disputa para tomar los negocios y territorios de sus ex socios, lo que ha alcanzado a los influencers y creadores de contenido de Sinaloa.

La desaparición de Carmiña Castro se suma a la de Nicole Pardo Molina, tiktoker e influencer conocida como “La Nicholette”, quien fue secuestrada por sujetos armados el 21 de enero en el fraccionamiento de Isla Musala en Culiacán.

El momento de su secuestro fue grabado por la cámara de su camioneta, con la que se pudo constatar el arribo de dos hombres con armas largas que la obligaron a subir a un vehículo. Tres días después, la joven de 20 años fue localizada con vida.

Estos hechos se suman al asesinato de seis influencers sinaloenses, de los cuales cinco fueron boletinados por presuntos nexos con Los Chapitos.

Temas Relacionados

Carmiña Castroreposteracreadora de contenidoSinaloaCuliacándesaparecidalocalizaciónNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Fue médico durante el Covid-19 y hoy narra la vida e historia de México a través de sus perfumes

Ane Berg, fundador de Coyotl, comparte con Infobae el origen de su proyecto olfativo

Fue médico durante el Covid-19 y hoy narra la vida e historia de México a través de sus perfumes

Meryl Streep, actriz: “México ha dejado atrás a Estados Unidos al tener una presidenta mujer”

No solo presentaron la secuela de una película icónica, sino que su presencia y opiniones encendieron la discusión sobre el papel de las mujeres en la política y el entretenimiento

Meryl Streep, actriz: “México ha dejado atrás a Estados Unidos al tener una presidenta mujer”

¿Recursos Humanos desaparecerá de las empresas en México? Esta propuesta de reforma explica por qué

La iniciativa promovida por el Senado se aplicaría a la Ley Federal del Trabajo, en congruencia con una visión humanista

¿Recursos Humanos desaparecerá de las empresas en México? Esta propuesta de reforma explica por qué

Metro CDMX y Metrobús hoy 31 de marzo: persisten protocolos de seguridad en STC por lluvia

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes

Metro CDMX y Metrobús hoy 31 de marzo: persisten protocolos de seguridad en STC por lluvia

De ser un reconocido coronel zapatista a representar a la comunidad trans en México: esta es la historia de Amelio Robles

En un tiempo donde la sexualidad podía arrebatar la vida, este militar demostró que la identidad de género no es impedimento para desarrollarse en cualquier área

De ser un reconocido coronel zapatista a representar a la comunidad trans en México: esta es la historia de Amelio Robles
MÁS NOTICIAS

NARCO

Con drogas y armas detienen a dos extranjeros, presuntos integrantes del Cártel de Chiapas y Guatemala

Con drogas y armas detienen a dos extranjeros, presuntos integrantes del Cártel de Chiapas y Guatemala

Ovidio Guzmán: la vez que trataron de asesinar al hijo de El Chapo en un famoso centro comercial de la CDMX

Cesan a directora y docente en Michoacán por coreografía escolar que simulaba sicarios

Christopher Landau pone en duda que Juan Carlos Valencia, sucesor de “El Mencho”, tenga ciudadanía estadounidense

Autoridades destruyen siete artefactos explosivos y un dron que estaban en una camioneta abandonada, en Tamaulipas

ENTRETENIMIENTO

Novia de Esteban Macías le eligió unos tacones de aguja para la alfombra de El Diablo Viste a la Moda 2 y así desfiló

Novia de Esteban Macías le eligió unos tacones de aguja para la alfombra de El Diablo Viste a la Moda 2 y así desfiló

Diego Boneta y Renata Notni terminan su relación tras cinco años juntos: estas son las polémicas que rodearon a la pareja

¡Adiós Acapulco! Anuncian ‘Mazatlán Shore’: fecha de estreno, dónde ver y quiénes son sus polémicas estrellas

BABYMETAL regresa a México en 2026: fecha, lugar e invitados confirmados

El Diablo Viste a la Moda 2: evento hecho para influencers y artistas como Yalitza Aparicio deja fuera a fans

DEPORTES

República Checa vs Dinamarca EN VIVO: medio tiempo y Chequia sigue con ventaja de 1 a 0 con gol de Pavel Šulc

República Checa vs Dinamarca EN VIVO: medio tiempo y Chequia sigue con ventaja de 1 a 0 con gol de Pavel Šulc

IA pronostica el resultado del amistoso entre México y Bélgica: ¿Gana el Tricolor?

¿Cómo llegan México y Bélgica para su partido de preparación rumbo al Mundial 2026?

Ricardo del Real, el primer atleta olímpico mexicano en declararse hombre trans

Otto Addo deja el cargo como entrenador de Ghana a pocos meses de enfrentar a México en Puebla