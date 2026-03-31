Localizan con vida a Carmiña Castro, creadora de contenido reportada como desaparecida en Sinaloa

La joven fue secuestrada cuando estaba en compañía de su hijo. Foto: Instagram

Carmiña Miroslava Castro Salazar, creadora de contenido y reportera, fue localizada con vida este martes 31 de marzo luego de que fue reportada como desparecida el domingo pasado en Culiacán, Sinaloa.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) confirmó a Infobae México que la joven fue hallada en buen estado de salud en el sector oriente de la capital, esto luego de que se reportó su privación ilegal de la libertad por un grupo de sujetos armados.

Su desaparición ocurrió cuando se encontraba en su negocio de repostería “Rosa Dely”, ubicado en el Boulevard Ronaldo Arjona Amabilis, cuando la joven se encontraba en compañía de uno de sus hijos y los sujetos la obligaron a subir a un vehículo.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, el día de los hechos vestía una blusa, pants y tenis color negro.

¿Quién es Carmiña Castro?

Carmiña Castro, influencer y repostera de “Rosa Dely”, fue privada de la libertad por un grupo armado en el norte de Culiacán. (rosadelyy_/FGE Sinaloa)

Carmiña Miroslava Castro Salazar es conocida en Culiacán por su emprendimiento de repostería, el cual comenzó con la difusión de contenido en redes sociales sobre recetas y momentos de su vida cotidiana.

Como parte de su negocio “Rosa Dely”, en el que ofrece cupcakes, fresas con crema, pasteles, donas y otros panes y postres, la joven cuenta con más de 3 mil seguidores en Instagram, donde ofrece pedidos personalizados y una amplia variedad de alimentos.

Su trabajo como repostera comenzó en YouTube en el año 2020, donde compartía recetas de alimentos dulces y salados; sin embargo, con el paso del tiempo dejó de subir videos, y el último material con el que cuenta su canal es de 2023.

La joven fue reportada como desaparecida por el colectivo Sabuesos Guerreras, quienes a través de sus redes sociales solicitaron el apoyo de la ciudadanía para localizar a la joven repostera y creadora de contenido.

Influencers bajo el asedio del narco en Sinaloa

Foto: Instagram

El secuestro y desaparición de Carmiña Castro ocurre en un contexto de violencia ocasionado por la guerra que mantienen las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa desde septiembre de 2024.

Desde ese año, ambas organizaciones criminales han comenzado una disputa para tomar los negocios y territorios de sus ex socios, lo que ha alcanzado a los influencers y creadores de contenido de Sinaloa.

La desaparición de Carmiña Castro se suma a la de Nicole Pardo Molina, tiktoker e influencer conocida como “La Nicholette”, quien fue secuestrada por sujetos armados el 21 de enero en el fraccionamiento de Isla Musala en Culiacán.

El momento de su secuestro fue grabado por la cámara de su camioneta, con la que se pudo constatar el arribo de dos hombres con armas largas que la obligaron a subir a un vehículo. Tres días después, la joven de 20 años fue localizada con vida.

Estos hechos se suman al asesinato de seis influencers sinaloenses, de los cuales cinco fueron boletinados por presuntos nexos con Los Chapitos.