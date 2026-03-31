EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 31 de marzo: policía de Puebla muere tras choque e incendio de su unidad

Osmar “N” fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el ataque, investigado como feminicidio , en contra de las maestras de la Preparatoria Anton Makárenko , ubicada en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Una prueba de ADN confirmó que los restos encontrados en Hermosillo corresponden a Marco Antonio Sauceda Rocha , hijo de la activista Ceci Flores , desaparecido desde 2019.

El vehículo del uniformado se incendió tras el accidente y quedó calcinado en la zona. La SSP estatal informó que el elemento fue identificado como Valentín Gerardo Martínez.

Un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla murió en un choque cuando circulaba sobre la autopista México-Puebla, a la altura de San Jerónimo Caleras y la zona de La María, durante patrullajes de vigilancia.

Este lunes la Fiscalía General del Estado de Tabasco cumplimentó una nueva orden de aprehensión en contra de Hernán Bermúdez Requena por el delito de desaparición forzada de personas, lo que abre un nuevo proceso legal que deberá enfrentar.

En la acción, los agentes aseguraron dos tractocamiones con cuatro autotanques luego de que los conductores no pudieron acreditar la posesión legal del combustible, por lo que tanto los detenidos como los vehículos quedaron a disposición de las autoridades para las investigaciones correspondientes.

Elementos de la Guardia Nacional ( GN ) y el Ejército Mexicano detuvieron a dos personas durante una inspección vehicular en el Puesto Militar de Seguridad del municipio de Jaumave, Tamaulipas, el cual logró el aseguramiento de 129 mil litros de hidrocarburo ilegal .

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