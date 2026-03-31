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EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 31 de marzo: policía de Puebla muere tras choque e incendio de su unidad

Sigue en Infobae México las noticias más importantes sobre los hechos violentos en el país

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14:34 hsHoy

Ejército Mexicano asegura dos tractocamiones y autotanques con casi 130 mil litros de huachicol

Elementos de la Guardia Nacional (GN) y el Ejército Mexicano detuvieron a dos personas durante una inspección vehicular en el Puesto Militar de Seguridad del municipio de Jaumave, Tamaulipas, el cual logró el aseguramiento de 129 mil litros de hidrocarburo ilegal.

En la acción, los agentes aseguraron dos tractocamiones con cuatro autotanques luego de que los conductores no pudieron acreditar la posesión legal del combustible, por lo que tanto los detenidos como los vehículos quedaron a disposición de las autoridades para las investigaciones correspondientes.

Decomiso de hidrocarburo en Tamaulipas
Foto: Vocería de Tamaulipas
13:51 hsHoy

Estas son todas las acusaciones contra Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de La Barredora en Tabasco

La Fiscalía del Estado cumplimentó una última orden de aprehensión por desaparición forzada en contra del exsecretario de Seguridad Pública

Hernán Bermúdez Requena fue detenido en Paraguay el 12 de septiembre de 2025. (Jesús A. Aviles/ Infobae México)
Hernán Bermúdez Requena fue detenido en Paraguay el 12 de septiembre de 2025. (Jesús A. Aviles/ Infobae México)

Este lunes la Fiscalía General del Estado de Tabasco cumplimentó una nueva orden de aprehensión en contra de Hernán Bermúdez Requena por el delito de desaparición forzada de personas, lo que abre un nuevo proceso legal que deberá enfrentar.

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13:13 hsHoy

Fallece policía de Puebla en choque: su unidad se calcinó

Un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla murió en un choque cuando circulaba sobre la autopista México-Puebla, a la altura de San Jerónimo Caleras y la zona de La María, durante patrullajes de vigilancia.

El vehículo del uniformado se incendió tras el accidente y quedó calcinado en la zona. La SSP estatal informó que el elemento fue identificado como Valentín Gerardo Martínez.

Autopista México-Puebla trafico obras Edomex
Autopista México-Puebla (especial)
12:58 hsHoy

Prueba de ADN confirma que restos hallados en Sonora son de Marco Antonio, hijo de Ceci Flores

El colectivo Jóvenes Buscadores de Sonora, liderado por Milagros de Jesús Valenzuela Flores, hija de Ceci Flores, informó los hechos

La desaparición de Marco Antonio impulsó la consolidación del colectivo Madres Buscadoras de Sonora. (Facebook: Madres Buscadoras de Sonora/Cuartoscuro)
La desaparición de Marco Antonio impulsó la consolidación del colectivo Madres Buscadoras de Sonora. (Facebook: Madres Buscadoras de Sonora/Cuartoscuro)

Una prueba de ADN confirmó que los restos encontrados en Hermosillo corresponden a Marco Antonio Sauceda Rocha, hijo de la activista Ceci Flores, desaparecido desde 2019.

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12:58 hsHoy

Vinculan a proceso a Osmar “N”, acusado del feminicidio de dos maestras de la preparatoria Antón Makárenko

El menor de edad también es investigado por su posible responsabilidad en portación de arma de fuego

Previo al ataque, grabó un video en redes sociales (Anayeli Tapia/Infobae)
Previo al ataque, grabó un video en redes sociales (Anayeli Tapia/Infobae)

Osmar “N” fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el ataque, investigado como feminicidio, en contra de las maestras de la Preparatoria Anton Makárenko, ubicada en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

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