Con drogas y armas detienen a dos extranjeros, presuntos integrantes del Cártel de Chiapas y Guatemala

Los sujetos fueron localizados con 200 bolsas con drogas. Foto: SSP Chiapas

Dos hombres de origen extranjero, presuntos integrantes del Cártel de Chiapas y Guatemala (CCyG), fueron detenidos con dosis de drogas y un arma en el municipio de Tapachula, Chiapas.

Su arresto se llevó a cabo por elementos de la Guardia Estatal Preventiva, Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y Guardia Estatal Fronteriza de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), en coordinación con elementos de la Fiscalía del Estado y Fuerzas Armadas.

Los sujetos fueron localizados durante patrullajes preventivos en la 20 Avenida Norte y 5ta Calle Poniente, a la altura del Malecón, de dicho municipio. Uno de los hombres fue identificado como Juan “N”, de nacionalidad venezolana, y Enrique “N”, de nacionalidad guatemalteca.

Detenidos con miles de dosis de droga

A los detenidos les fueron aseguradas 200 bolsitas de nylon transparente con hierba verde y seca de características similares a la marihuana, así como mil bolsitas de nylon con polvo blanco granulado similar a la piedra (crack), además de una pistola tipo revólver de color negra y abastecida con un cartucho útil de calibre .44.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Pueblo, los dos extranjeros manifestaron pertenecer al grupo delictivo del Cártel de Chiapas y Guatemala, el cual mantiene operaciones en el estado.

Ambos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente para que se determine su situación jurídica.

Capturan a “El Espíritu”, jefe de plaza del Cártel de Chiapas y Guatemala

Foto: Secretaría de Seguridad del Pueblo

Una reciente detención relacionada con el Cártel de Chiapas y Guatemala se registró el pasado 4 de febrero, cuando las autoridades estatales arrestaron a Hugo “N”, alias “El Espíritu”, identificado como jefe de plaza de la organización criminal.

El sujeto fue capturado junto a tres hombres en el municipio de Ocozocoautla durante un operativo encabezado por el titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño.

Los cuatro hombres fueron localizados luego de que intentaron secuestrar a un grupo de personas y subirlas a un vehículo en el que se transportaban.

Aparicio Avendaño detalló que el arresto de “El Espíritu” representaba un golpe a la estructura del cártel debido a que el sujeto se encargaba de la distribución de droga, además de que controlaba los municipios de Jiquipilas, Cintalapa de Figueroa, Ocozocoautla y Ocuilapa.

Hugo “N” era identificado como objetivo a nivel nacional, además de que se encontraba en la Mesa de Seguridad y Paz de Chiapas debido a que las autoridades lo tenían ubicado como uno de los principales generadores de violencia.

Foto: Secretaría de Seguridad del Pueblo

Aparicio Avendaño también adelantó que se ejecutarán más detenciones en el estado, las cuales podrían estar relacionadas con el mismo cártel, el cual está liderado por juan Manuel Valdovinos, alias “El Señor de los Caballos”, y que mantiene vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).