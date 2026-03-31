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Estas son todas las acusaciones contra Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de La Barredora en Tabasco

La Fiscalía del Estado cumplimentó una última orden de aprehensión por desaparición forzada en contra del exsecretario de Seguridad Pública

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Hernán Bermúdez- La Barredora- 17 de julio
Hernán Bermúdez Requena fue detenido en Paraguay el 12 de septiembre de 2025. (Jesús A. Aviles/ Infobae México)

Este lunes la Fiscalía General del Estado de Tabasco cumplimentó una nueva orden de aprehensión en contra de Hernán Bermúdez Requena por el delito de desaparición forzada de personas, lo que abre un nuevo proceso legal que deberá enfrentar.

Con este mandamiento judicial, el presunto líder de La Barredora, suma ya cuatro acusaciones en su contra por delitos del fuero común, siendo las anteriores por asociación delictuosa, secuestro agravado y extorsión agravada como parte de la causa penal 213/2025.

Bermúdez Requena se encuentra recluido en el Centro Federal de Reinserción Social No.1, también conocido como “El Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Así avanza el proceso en contra de “El Abuelo” o “Comandante H”

Luego de ser detenido el 12 de septiembre de 2025 en Paraguay y posteriormente expulsado, las autoridades mexicanas arrestaron al exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco por delitos del fuero común.

Paraguay revela imágenes de la expulsión de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder criminal ligado al CJNG
Así fue expulsado de Paraguay Hernán Bermúdez Requena. (X/@senad_paraguay)

El mismo mes, Bermúdez Requena fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa, secuestro y extorsión agravados; sin embargo, al término del plazo de investigación complementaria, la Fiscalía del Estado de Tabasco solicitó una prórroga de tres meses adicionales.

Dicho plazo finalizó el pasado 24 de marzo, por lo que la Fiscalía Estatal cuenta con 15 días hábiles para formular la imputación en contra del también conocido “El Abuelo” o “Comandante H”, esto con el fin de que se determine si es hallado culpable o no.

Requena busca ampararse contra posible extradición

Desde principios de marzo, Bermúdez Requena busca ampararse contra una posible extradición a los Estados Unidos, esto luego de que afirmó haber escuchado a sus custodios decir que sería enviado a ese país.

De acuerdo con el expediente, consultado por Infobae México, Requena señaló que no solo escuchó a sus custodios, sino que también existen notas periodísticas que así lo refieren, por lo que buscaba ampararse para evitar ser enviado a EEUU.

“Custodios me comentaron que ‘ya me iba al gabacho’ porque existe una orden de extradición en mi contra, lo que robustece con las notas periodísticas de circulación nacional que agrego al presente, sin que a la fecha se me haya notificado procedimiento dicho formalmente de extradición a solicitud de los Estados Unidos de América”, afirmó.

Hernán Bermúdez Requena, señalado de liderar a "La Barredora", grupo criminal del CJNG. (SSC)
Hernán Bermúdez Requena, señalado de liderar a "La Barredora", grupo criminal del CJNG. (SSC)

El juez Daniel Marcelino Niño Jiménez, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, determinó que no existe ningún perjuicio real en contra del exsecretario de Seguridad, por lo que le negó el amparo.

Sin embargo, ante la negativa, la defensa de Bermúdez Requena presentó un recurso de queja para que se reevalúe la decisión del juez, pues insiste en que cuenta con un proceso de extradición.

Estos procesos se suman a la búsqueda por desbloquear sus cuentas bancarias, ya que desde julio de 2025 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) bloqueó sus recursos luego de detectar operaciones financieras inusuales, transferencias atípicas y posibles vínculos con esquemas de simulación fiscal.

La medida se extendió tanto a empresas como socios y familiares de “El Abuelo”, lo que llevó a sus hijos y al propio exsecretario de Seguridad Pública a solicitar amparos para el desbloqueo de sus cuentas, pero un Tribunal le confirmó que seguirán bloqueadas.

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