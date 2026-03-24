México

Finaliza prórroga para Hernán Bermúdez Requena: qué sigue en el proceso en contra del presunto líder de La Barredora

El exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco es acusado de tres delitos del fuero común

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Hernán Bermúdez Requena fue detenido
Hernán Bermúdez Requena fue detenido en Paraguay el 12 de septiembre de 2025. (X/@senad_paraguay)

El proceso en contra de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder del grupo criminal “La Barredora”, avanzó a una nueva etapa luego de que este martes finalizó la prórroga solicitada por la Fiscalía General del Estado de Tabasco para formular su acusación.

Luego de ser vinculado a proceso en septiembre de 2025 por su presunta responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa, secuestro agravado y extorsión agravada como parte de la causa penal 213/2025, el Ministerio Público local solicitó un plazo de tres meses para ampliar la investigación en contra del también exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco.

Con la finalización de la prórroga concedida por el juez de control, la Fiscalía del Estado contará con 15 días hábiles para formular la imputación en contra de Bermúdez Requena por los delitos antes referidos.

Carlos Efraín Reséndez Bocanegra, presidente del Tribunal Superior de Justicia, detalló a medios locales que luego de formular la imputación en contra del exfuncionario, comenzará el juicio en su contra para determinar si es hallado culpable o no.

Hernán Bermúdez Requena fue expulsado
Hernán Bermúdez Requena fue expulsado de Paraguay luego de su captura. (FOTO: EFE)

Javier May, gobernador de Tabasco, informó que las autoridades se encuentran “en tiempo” para realizar la acusación en contra de Bermúdez Requena tras el vencimiento del plazo.

*Información en desarrollo...

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