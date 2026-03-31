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Cesan a directora y docente en Michoacán por coreografía escolar que simulaba sicarios

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ordenó el cese de directivos y docente tras viralizarse un video de estudiantes simulando ser sicarios

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La presentación de estudiantes del Cobaem dividió opiniones entre denuncia social y apología del delito. (Capturas de pantalla)
La presentación de estudiantes del Cobaem dividió opiniones entre denuncia social y apología del delito. (Capturas de pantalla)

La difusión de un video en redes sociales que muestra a estudiantes del Colegio de Bachilleres en Michoacán realizando una coreografía en la que simulan ser sicarios provocó una fuerte reacción de las autoridades estatales, que derivó en el cese inmediato de la directora del plantel y del docente responsable del evento.

La medida fue ordenada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, quien calificó la actividad como “inapropiada” y constitutiva de apología del delito, al considerar que promueve una narrativa vinculada a la violencia.

Hubo un cese fulminante… esto no puede suceder en Michoacán”, afirmó el mandatario al referirse a la decisión administrativa.

Video viral desata controversia

El material que originó la polémica corresponde a un evento denominado “Baile de Sectoriales”, realizado en el municipio de Contepec, donde alumnos participaron en una presentación coreográfica con elementos asociados a grupos delictivos.

En el video, ampliamente difundido en redes sociales, se observa a los estudiantes portando vestimenta táctica, como pasamontañas y chalecos antibalas, así como réplicas de armas de fuego, mientras bailan música urbana.

(Cobaem)
(Cobaem)

Uno de los momentos que más controversia generó fue la proyección, durante la coreografía, de imágenes de presidentes municipales que han sido asesinados, lo que intensificó el debate público sobre los límites de la expresión artística dentro de espacios educativos.

Gobierno rechaza “anticultura delictiva”

Ramírez Bedolla subrayó que en Michoacán está prohibida cualquier manifestación que promueva la violencia o la delincuencia, y aseguró que su administración mantiene un compromiso firme con la pacificación del estado.

Asimismo, hizo un llamado a todas las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, a proteger a niñas, niños y jóvenes de lo que denominó “anticultura delictiva”, enfatizando la necesidad de fomentar valores alejados de la violencia.

Postura institucional del Cobaem

Por su parte, el Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán expresó, mediante un comunicado, que como institución desaprueba cualquier manifestación que haga referencia a la violencia o que pueda interpretarse como apología del delito.

No obstante, el organismo también reconoció la creatividad y libertad de expresión de las y los estudiantes, al tiempo que exhortó a la comunidad educativa a orientar sus actividades hacia contenidos que promuevan valores positivos.

Estudiantes del Cobaem en Contepec, Michoacán, se volvieron virales tras presentar una coreografía en la que simularon ser sicarios, utilizando armas de utilería y recreando asesinatos de alcaldes. (Redes sociales)

El Colegio destacó la importancia de actuar con sensibilidad y responsabilidad en el contexto actual, en el que la violencia sigue siendo un tema sensible en distintas regiones del país.

Debate abierto en redes y sociedad

El caso ha generado un intenso debate en redes sociales, donde usuarios han cuestionado tanto la decisión de las autoridades como el contenido del evento escolar.

Mientras algunos sectores respaldan las sanciones por considerar que se trata de una normalización de la violencia, otros defienden la actividad como una forma de expresión artística que refleja la realidad social.

Finalmente, el Cobaem reiteró su compromiso con la formación integral de sus estudiantes, basada en el respeto, la paz y la sana convivencia, en medio de una polémica que pone sobre la mesa el papel de la educación frente a fenómenos sociales complejos.

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