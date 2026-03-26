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Alumnos del Colegio de Bachilleres simulan ser sicarios en baile escolar y desatan polémica en Michoacán

El video se viralizó luego de que alumnos recrearan los asesinatos de exalcaldes

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La presentación de estudiantes del Cobaem dividió opiniones entre denuncia social y apología del delito. (Capturas de pantalla)
La presentación de estudiantes del Cobaem dividió opiniones entre denuncia social y apología del delito. (Capturas de pantalla)

Un grupo de estudiantes del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán (Cobaem) generó controversia al presentar una coreografía en la que simularon ser sicarios, utilizando armas de utilería y rostros cubiertos durante un evento escolar en el municipio de Contepec.

La presentación formó parte del tradicional concurso “Baile de Sectoriales”, realizado el pasado martes 24 de marzo, y sus imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales, dividiendo opiniones.

Armas y alcaldes asesinados

Durante el número artístico, los jóvenes portaron lo que parecían rifles de juguete y realizaron movimientos que imitaban enfrentamientos armados.

Estudiantes del Cobaem en Contepec, Michoacán, se volvieron virales tras presentar una coreografía en la que simularon ser sicarios, utilizando armas de utilería y recreando asesinatos de alcaldes. (Redes sociales)

La rutina incluyó carteles con fotografías de presidentes municipales de Michoacán que han sido asesinados en los últimos años, como Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, Yolanda Sánchez Figueroa, exalcaldesa de Cotija; Enrique Velázquez Orozco, de Contepec; César Arturo Valencia Caballero, de Aguililla; entre otros.

En la coreografía, cuando aparecían cada una de estas fotografías con la leyenda “asesinado”, los bailarines apuntaban con sus armas a la imágenes y simulaban dispararles. En la narración también se incluían sus nombres, sus cargos y las fechas en las que fueron asesinados.

La coreografía culminó con la aparición de una estudiante caracterizada como ángel, mientras de fondo se escuchaba un fragmento de un mensaje oficial sobre el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia: “Quisiera presentarles el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que parte de una convicción profunda que la seguridad no se sostiene con guerras, sino con justicia, con desarrollo y con respeto a la vida”, se escuchaba.

La reacción del público, registrada en la grabación, incluyó ovaciones y vítores.

De acuerdo con la información de medios locales, la coreografía fue premiada con el primer lugar en la competencia local, pero quedó fuera de la jornada estatal tras la polémica por el riesgo de apología al delito.

¿Qué dijo la Cobaem?

(Cobaem)
(Cobaem)

La difusión del video provocó reacciones encontradas entre la comunidad educativa y usuarios en redes sociales. Algunos interpretaron la presentación como una denuncia artística sobre la realidad de inseguridad que enfrenta Michoacán, mientras que otros la consideraron inapropiada para un contexto académico por el uso de armas, aunque fueran de utilería.

La Dirección General del Cobaem expresó su desacuerdo con la inclusión de armas simuladas en el evento escolar. En un comunicado emitido el 25 de marzo, la institución afirmó: “El Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán (Cobaem) expresa que, como institución educativa, desaprueba cualquier manifestación que haga referencia a la violencia o que pudiera interpretarse como apología del delito”.

El texto también reconoce la creatividad y el entusiasmo de sus estudiantes, pero exhorta a que las expresiones artísticas no sean sacadas de contexto ni malinterpretadas.

“Es importante cuidar que las expresiones artísticas no sean sacadas de contexto o malinterpretadas, evitando generar mensajes contrarios a los principios que promovemos como institución”, señala el comunicado.

La institución reiteró su compromiso con la formación integral de sus estudiantes, basada en el respeto, la paz y la sana convivencia.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades educativas de Michoacán no han emitido más declaraciones sobre los hechos.

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