Capturan a jefe de plaza del Cártel de Chiapas y Guatemala, era objetivo a nivel nacional

Este miércoles 4 de febrero fue capturado un hombre identificado como jefe de plaza de una organización criminal en Chiapas, así como tres de sus integrantes.

Información extraoficial refiere que el sujeto sería conocido como “El Espíritu”, presuntamente segundo al mando del Cártel de Chiapas y Guatemala (CCyG), organización criminal liderada por Juan Manuel Valdovinos, alias “El Señor de los Caballos”, y que mantiene vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Óscar Alberto Aparicio Avendaño, titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, informó que la captura se llevó a cabo durante un operativo en los municipios de Cintalapa de Figueroa, Ocozocoautla de Espinosa y Jiquipilas.

El sujeto fue detenido junto a tres presuntos integrantes de la organización criminal, a quienes les fueron aseguradas cuatro armas largas y un vehículo.

Su arresto se efectuó luego de que los cuatro sujetos intentaron secuestrar a un grupo de personas a bordo de la unidad que conducían.

Controlaba la distribución de droga

Aparicio Avendaño detalló que esta detención representa un golpe a la estructura de la organización criminal debido a que el sujeto se encargaba de la distribución de droga en esta zona de Chiapas.

Además, controlaba los municipios de Jiquipilas, Cintalapa de Figueroa, Ocozocoautla y Ocuilapa.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría del Pueblo, Fiscalía General del Estado de Chiapas, Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Guardia Nacional (GN), quienes se encuentran trabajando en la puesta a disposición de los cuatro detenidos ante el agente del Ministerio Público correspondiente.

El jefe de plaza era identificado como objetivo a nivel nacional, quien además se encontraba en la Mesa de Seguridad y Paz de Chiapas, donde las autoridades ya lo tenían ubicado como uno de los principales generadores de violencia.

Secretario de Seguridad adelanta que habrá más detenciones

Óscar Alberto Aparicio Avendaño adelantó que se ejecutarán más detenciones derivado del operativo desplegado en los municipios de Chiapas, el cual aún continúa.

Por su parte, la Fiscalía del Estado informó que el operativo realizado este miércoles, en el que participan más de 500 elementos del Ejército Mexicano, la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal y de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial, se llevó a cabo en seguimiento al hallazgo de restos humanos en el Parque Recreativo Caña Hueca de Tuxtla Gutiérrez.

Los restos fueron hallados la mañana del martes al interior de un vehículo, los cuales estaban acompañados de un mensaje amenazante que no fue revelado.

CJNG pelea con el Cártel de Sinaloa en Chiapas

"El Señor de los Caballos" es identificado como el líder de este grupo criminal, ligado al CJNG.| X / @Eco1_LVM, Reuters

Juan Manuel Valdovinos Mendoza, conocido como “El Señor de los Caballos”, es identificado como líder del CJNG en la región de Chiapas.

En las últimas semanas aparecieron narcomantas firmadas por el Cártel de Sinaloa en distintos puntos del municipio de Villaflores, donde retaban a sus adversarios del CJNG para anunciar su dominio en la región.

Esta disputa ha provocado desplazamiento forzado de los habitantes debido a los hechos violentos registrados.