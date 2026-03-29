Asesinan a vocalista de grupo norteño en fiesta de Tijuana, Baja California: cumpleañero le habría disparado

Al sitio acudieron agentes de seguridad. / Imagen ilustrativa. (Facebook/Border Zoom)

Un ataque armado durante una fiesta de cumpleaños realizada en Tijuana, Baja California, dejó como saldo la muerte del vocalista de un grupo musical que había sido contratado para amenizar la celebración.

De acuerdo con reportes de medios locales, los hechos ocurrieron la madrugada de este domingo en el salón “El Roble”, ubicado en la colonia Ciudad Jardín, cuando el cumpleañero disparó contra los integrantes de grupo “Reacción”, lesionando a dos de ellos en el sitio.

Testigos afirmaron que el agresor primero realizó disparos al aire y después dirigió el ataque contra los músicos, esto sin ningún motivo aparente.

Los hechos movilizaron a elementos de la policía municipal y emergencias, quienes localizaron al vocalista, identificado como Arturo “N”, sin signos vitales debido a las lesiones.

Lugar en el que fue asesinado el vocalista. Foto: Redes sociales

Además, la agresión dejó lesionado a Raúl “N”, de 24 años, segunda voz de la agrupación, quien fue trasladado a un hospital y reportado como estable.

En el sitio fueron localizados casquillos percutidos de arma corta, por lo que la zona fue acordonada para la realización de los peritajes correspondientes por parte de elementos de la Fiscalía General del Estado de Baja California.

Por su parte, la Fiscalía del Estado informó que ya realiza las investigaciones del caso para ubicar y detener al responsable.

Hasta el momento la agrupación no ha emitido ningún comunicado sobre los hechos ni el asesinato de su vocalista.

¿Quiénes son grupo “Reacción”?

Foto: Facebook

Grupo “Reacción” es una banda norteña fundada en el municipio de Rosarito, Baja California, la cual se compone de cinco integrantes: dos voces, un guitarrista, un acordeonista y un baterista.

En sus redes sociales, la banda musical se presenta como un “grupo de jóvenes con el sueño de que su música se escuche por todo México y Estados Unidos”.

Desde 2015, la agrupación ha compartido en sus redes sociales y canal de YouTube diversos videos musicales, siendo el último subido el pasado 17 de marzo.

Grupo “Reacción” también contaba con una agenda para contrataciones privadas, por lo que era común que asistieran a eventos pequeños como en el de este domingo, donde su vocalista fue asesinado.

Foto: Facebook

La banda norteña también realizaba covers de canciones famosas para darse a conocer, los cuales también subían a sus canales oficiales.

Otros asesinatos de vocalistas en Baja California

El 24 de octubre de 2025 fue asesinado Eleuterio “Tello” Higuera Jr. de Los Incomparables de Tijuana y sobrino de Mario Quintero, líder de Los Tucanes de Tijuana.

De acuerdo con reportes, el músico fue hallado sin vida después de ser secuestrado por un comando armado durante una presentación en una fiesta familiar llevada a cabo en la colonia Aztlán, en Rosarito, Baja California.

El cantante era sobrino de un integrante de Los Tucanes de Tijuana CRÉDITO: (Instagram/@losincomparablesdetj)

El cuerpo de “Tello” Higuera fue localizado dos días después en la zona de La Gloria, al sur de Tijuana.