Por el feminicidio de su hermana: detienen y procesan a sujeto que la habría apuñalado en Ciudad de México

Foto: Fiscalía de CDMX

Miguel “N” fue detenido y procesado por el feminicidio de su hermana, un crimen cometido el pasado 21 de marzo en la alcaldía Iztapalapa de Ciudad de México.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) arrestó al sujeto en menos de una semana por el asesinato de la joven, ejecutado con un arma blanca durante un altercado al interior de un domicilio de la colonia Reforma Política.

La joven falleció a consecuencia de las lesiones provocadas por su propio hermano, quien tras herirla huyó del sitio.

El arresto de Miguel “N” se llevó a cabo derivado de peritajes y entrevistas a testigos que permitieron expedir una orden de aprehensión en su contra.

Fue así que agentes de la Policía de Investigación (PDI) localizaron y detuvieron a Miguel “N” el pasado 27 de marzo en la colonia Buenavista de la alcaldía Cuauhtémoc, seis días después de cometer el feminicidio.

Permanecerá en prisión preventiva

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Un día después de su detención se llevó a cabo la audiencia inicial, en el que el agente del Ministerio Público de la Fiscalía capitalina presentó datos de prueba suficientes para que Miguel “N” fuera vinculado a proceso por el delito de feminicidio agravado.

La autoridad judicial impuso como medida cautelar la prisión preventiva y fijó un periodo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Repuntan feminicidios en CDMX en 2026

La Ciudad de México experimentó un incremento del 50% en feminicidios durante los meses de enero y febrero de 2026 (con nueve casos), en comparación con el mismo periodo de 2025 (seis casos), según cifras difundidas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Solo en ese primer bimestre, la capital acumuló 9 mil 663 llamadas de emergencia vinculadas a actos de violencia de género, lo que representa cerca de una cuarta parte de todas las solicitudes de auxilio de este tipo a escala nacional.

De acuerdo con los datos, la CDMX junto con Chihuahua y el Estado de México, concentra 22 mil 988 incidentes de violencia contra mujeres, es decir, el 56.8% del total nacional. Este dato sitúa a la capital por encima de otras entidades con altos índices de agresiones.

Las iniciativas impulsadas por Clara Brugada buscan actualizar el Código Penal en materia de violencia familiar, abuso sexual y acoso digital. | Crédito: Gobierno de la Ciudad de México

La tendencia a la alta en feminicidios se acompaña de una persistencia en la incidencia de delitos sexuales, incluidos los casos de violación, según registros de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y datos federales. Estas cifras revelan que, pese a caídas puntuales en algunos delitos durante años recientes, la violencia de género mantiene niveles preocupantes en la capital del país.

Un análisis del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), advierte sobre obstáculos adicionales que enfrentan las víctimas cuando intentan denunciar.

Entre los principales, destaca la presencia de procedimientos institucionales que disuaden la continuidad de las denuncias y la existencia de prácticas que frenan el avance de los casos dentro del sistema de justicia, limitando así la posibilidad de que muchas agresiones sean plenamente investigadas o sancionadas.