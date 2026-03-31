México

Christopher Landau pone en duda que Juan Carlos Valencia, sucesor de “El Mencho”, tenga ciudadanía estadounidense

El presunto nuevo líder del CJNG nació en California, EEUU

Guardar
Christopher Landau (Foto: Caurtoscuro)
Christopher Landau es Subsecretario de Estado de los Estados Unidos.(Foto: Caurtoscuro)

Christopher Landau, exembajador de los Estados Unidos en México y actual Subsecretario de Estado, puso en duda que Juan Carlos Valencia González, alias “El Pelón” o “El 03″, tenga ciudadanía estadounidense.

La declaración del funcionario se da luego de que diversos reportes lo identificaron como el responsable de asumir el liderazgo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, su padrastro.

El Pelón”, hijo de Rosalinda González Valencia, quien era la esposa de Nemesio Oseguera, nació en California, Estados Unidos, el 12 de septiembre de 1984. De acuerdo con el Departamento de Justicia de ese país, Juan Carlos Valencia tendría tanto la nacionalidad estadounidense como la ciudadanía mexicana.

Landau no cree que sea ciudadano estadounidense

El exembajador de EEUU en México realizó una publicación en sus redes sociales este martes 31 de marzo, en la cual puso en duda que Juan Carlos Valencia González debido a que lo tachó de “pacto suicida”.

No creo, por ejemplo, que ”El Pelón", aparente nuevo jefe del sanguinario cártel CJNG en México, sea ciudadano estadounidense simplemente porque -así se ha reportado ampliamente- nació en California. Nuestra Constitución no es un pacto suicida", afirmó.

Juan Carlos Valencia González, alias “El 03”, es hijastro de Nemesio Oseguera Cervantes y uno de los operadores clave del Cártel Jalisco Nueva Generación; nacido en California, ha escalado dentro del grupo hasta convertirse en su nuevo líder, según reportes. (Infobae)
Juan Carlos Valencia González, alias “El 03”, es hijastro de Nemesio Oseguera Cervantes y uno de los operadores clave del Cártel Jalisco Nueva Generación; nacido en California, ha escalado dentro del grupo hasta convertirse en su nuevo líder, según reportes. (Infobae)

Este señalamiento lo realizó debido a que mañana la Corte Suprema de los Estados Unidos tendrá sesión para escuchar los argumentos orales en el caso de la ciudadanía por nacimiento, esto debido a la orden ejecutiva impulsada por el presidente Donald Trump para eliminar este derecho.

Con la iniciativa se espera que los hijos nacidos en EEUU de madres y padres que no cuenten con la ciudadanía ni sean residentes permanentes legales, no la adquieran, lo que marcará un precedente en la política migratoria.

De acuerdo con Landau, la disposición de otorgar la ciudadanía a niños nacidos en EEUU no establece que cualquier persona adquiera el derecho de manera automática, sino que se extiende a “las personas nacidas en EEUU y sujetas a la jurisdicción de la misma”, lo que impediría que se brinde “como dulces a hijos de extranjeros presentes temporalmente o ilegales”.

“Esas palabras claves impiden que la enmienda reparta la preciosa ciudadanía estadounidense como dulces a hijos de extranjeros (…), quienes por definición no están domiciliados en, y no disfrutan de los lazos de la lealtad requeridos hacia nuestro país. La ciudadanía es la base misma de nuestro orden legal y social”, afirmó.

“El Pelón”, el próximo líder del CJNG

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) quedó bajo el mando de Juan Carlos Valencia González, hijastro de Nemesio Oseguera Cervantes, tras su muerte en Jalisco, según The Wall Street Journal. (DEA)
El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) quedó bajo el mando de Juan Carlos Valencia González, hijastro de Nemesio Oseguera Cervantes, tras su muerte en Jalisco, según The Wall Street Journal. (DEA)

Luego del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) el 22 de febrero en una zona residencial de cabañas de Tapalpa, Jalisco, el liderazgo del CJNG se encontraba disponible.

Tras la duda de cuál sería el sicario o integrante del cártel que asumiría el mando, el medio estadounidense The Wall Street Journal reportó el pasado 19 de marzo que Juan Carlos Valencia González tomó el control luego del funeral de “El Mencho”.

“El Pelón” ya contaba con experiencia dentro de las actividades criminales del cártel debido a que lideró a su brazo armado, denominado Grupo Elite, con el que aseguraba rutas estratégicas y combatía a organizaciones criminales.

Actualmente, el gobierno de los Estados Unidos ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por información que permita su captura.

Temas Relacionados

Christopher LandauJuan Carlos Valencia GonzálezCJNGNemesio Oseguera CervantesEl MenchoEl 03El PelónNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

¿El gas del agua mineral causa celulitis? La ciencia lo contesta

El agua mineral, ya sea natural o con gas, puede aportar diversos beneficios al organismo cuando se consume de forma moderada

¿El gas del agua mineral causa celulitis? La ciencia lo contesta

Gobernador de Tabasco no descarta que se le imputen más delitos a Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de La Barredora

Hasta el momento, la Fiscalía Estatal acusa al exsecretario de Seguridad Pública de cuatro delitos

Gobernador de Tabasco no descarta que se le imputen más delitos a Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de La Barredora

Hijo de AMLO fue captado en hotel de lujo en Cozumel: estas son las otras polémicas de José Ramón López Beltrán

El primogénito del expresidente ha reiterado en más de una ocasión que no es funcionario público

Hijo de AMLO fue captado en hotel de lujo en Cozumel: estas son las otras polémicas de José Ramón López Beltrán

Qué vehículos descansan por el Hoy No Circula del 1 de abril en CDMX y Edomex

Que un automóvil circule o no este miércoles en la Ciudad de México y el Estado de México depende de su holograma y de la terminación de su placa

Qué vehículos descansan por el Hoy No Circula del 1 de abril en CDMX y Edomex

Nopal: el superalimento mexicano que fortalece tu salud y regula el azúcar de forma natural

Su herencia cultural, propiedades digestivas y capacidad para regular la glucosa hacen a este ingrediente una alternativa natural que se adapta a las nuevas tendencias de bienestar

Nopal: el superalimento mexicano que fortalece tu salud y regula el azúcar de forma natural
MÁS NOTICIAS

NARCO

Gobernador de Tabasco no descarta que se le imputen más delitos a Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de La Barredora

Gobernador de Tabasco no descarta que se le imputen más delitos a Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de La Barredora

Con drogas y armas detienen a dos extranjeros, presuntos integrantes del Cártel de Chiapas y Guatemala

Ovidio Guzmán: la vez que trataron de asesinar al hijo de El Chapo en un famoso centro comercial de la CDMX

Cesan a directora y docente en Michoacán por coreografía escolar que simulaba sicarios

Localizan con vida a Carmiña Castro, creadora de contenido reportada como desaparecida en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Fue médico durante el Covid-19 y hoy narra la vida e historia de México a través de sus perfumes

Fue médico durante el Covid-19 y hoy narra la vida e historia de México a través de sus perfumes

Meryl Streep, actriz: “México ha dejado atrás a Estados Unidos al tener una presidenta mujer”

Novia de Esteban Macías le eligió unos tacones de aguja para la alfombra de El Diablo Viste a la Moda 2 y así desfiló

Diego Boneta y Renata Notni terminan su relación tras cinco años juntos: estas son las polémicas que rodearon a la pareja

¡Adiós Acapulco! Anuncian ‘Mazatlán Shore’: fecha de estreno, dónde ver y quiénes son sus polémicas estrellas

DEPORTES

¿Quién se quedará con los últimos boletos a la liguilla de la Liga Mx Femenil? Este es el calendario restante para los equipos que buscan clasificar a los cuartos de final

¿Quién se quedará con los últimos boletos a la liguilla de la Liga Mx Femenil? Este es el calendario restante para los equipos que buscan clasificar a los cuartos de final

República Checa vs Dinamarca EN VIVO: los daneses tienen el control del partido pero Chequia sigue arriba del marcador

IA pronostica el resultado del amistoso entre México y Bélgica: ¿Gana el Tricolor?

¿Cómo llegan México y Bélgica para su partido de preparación rumbo al Mundial 2026?

Ricardo del Real, el primer atleta olímpico mexicano en declararse hombre trans