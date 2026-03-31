Christopher Landau pone en duda que Juan Carlos Valencia, sucesor de “El Mencho”, tenga ciudadanía estadounidense

Christopher Landau es Subsecretario de Estado de los Estados Unidos.(Foto: Caurtoscuro)

Christopher Landau, exembajador de los Estados Unidos en México y actual Subsecretario de Estado, puso en duda que Juan Carlos Valencia González, alias “El Pelón” o “El 03″, tenga ciudadanía estadounidense.

La declaración del funcionario se da luego de que diversos reportes lo identificaron como el responsable de asumir el liderazgo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, su padrastro.

“El Pelón”, hijo de Rosalinda González Valencia, quien era la esposa de Nemesio Oseguera, nació en California, Estados Unidos, el 12 de septiembre de 1984. De acuerdo con el Departamento de Justicia de ese país, Juan Carlos Valencia tendría tanto la nacionalidad estadounidense como la ciudadanía mexicana.

Landau no cree que sea ciudadano estadounidense

El exembajador de EEUU en México realizó una publicación en sus redes sociales este martes 31 de marzo, en la cual puso en duda que Juan Carlos Valencia González debido a que lo tachó de “pacto suicida”.

“No creo, por ejemplo, que ”El Pelón", aparente nuevo jefe del sanguinario cártel CJNG en México, sea ciudadano estadounidense simplemente porque -así se ha reportado ampliamente- nació en California. Nuestra Constitución no es un pacto suicida", afirmó.

Juan Carlos Valencia González, alias “El 03”, es hijastro de Nemesio Oseguera Cervantes y uno de los operadores clave del Cártel Jalisco Nueva Generación; nacido en California, ha escalado dentro del grupo hasta convertirse en su nuevo líder, según reportes. (Infobae)

Este señalamiento lo realizó debido a que mañana la Corte Suprema de los Estados Unidos tendrá sesión para escuchar los argumentos orales en el caso de la ciudadanía por nacimiento, esto debido a la orden ejecutiva impulsada por el presidente Donald Trump para eliminar este derecho.

Con la iniciativa se espera que los hijos nacidos en EEUU de madres y padres que no cuenten con la ciudadanía ni sean residentes permanentes legales, no la adquieran, lo que marcará un precedente en la política migratoria.

De acuerdo con Landau, la disposición de otorgar la ciudadanía a niños nacidos en EEUU no establece que cualquier persona adquiera el derecho de manera automática, sino que se extiende a “las personas nacidas en EEUU y sujetas a la jurisdicción de la misma”, lo que impediría que se brinde “como dulces a hijos de extranjeros presentes temporalmente o ilegales”.

“Esas palabras claves impiden que la enmienda reparta la preciosa ciudadanía estadounidense como dulces a hijos de extranjeros (…), quienes por definición no están domiciliados en, y no disfrutan de los lazos de la lealtad requeridos hacia nuestro país. La ciudadanía es la base misma de nuestro orden legal y social”, afirmó.

“El Pelón”, el próximo líder del CJNG

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) quedó bajo el mando de Juan Carlos Valencia González, hijastro de Nemesio Oseguera Cervantes, tras su muerte en Jalisco, según The Wall Street Journal. (DEA)

Luego del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) el 22 de febrero en una zona residencial de cabañas de Tapalpa, Jalisco, el liderazgo del CJNG se encontraba disponible.

Tras la duda de cuál sería el sicario o integrante del cártel que asumiría el mando, el medio estadounidense The Wall Street Journal reportó el pasado 19 de marzo que Juan Carlos Valencia González tomó el control luego del funeral de “El Mencho”.

“El Pelón” ya contaba con experiencia dentro de las actividades criminales del cártel debido a que lideró a su brazo armado, denominado Grupo Elite, con el que aseguraba rutas estratégicas y combatía a organizaciones criminales.

Actualmente, el gobierno de los Estados Unidos ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por información que permita su captura.