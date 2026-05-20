Venezuela liberó a tres ex policías, considerados los presos políticos más antiguos del país, tras pasar 23 años detenidos

Los ex funcionarios de la extinta Policía Metropolitana de Caracas Erasmo Bolívar, Héctor Rovaín y Luis Molina, considerados los presos políticos más antiguos de Venezuela, fueron liberados el martes tras 23 años detenidos.

La liberación, confirmada por la ONG Foro Penal, se concretó horas después de que el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunciara la liberación de 300 personas esta semana, incluidos los tres ex policías, quienes fueron arrestados el 19 de abril de 2003 por hechos vinculados al fallido golpe de Estado contra Hugo Chávez en 2002.

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Bolívar, Rovaín y Molina fueron condenados a 30 años de prisión por homicidio calificado frustrado en complicidad, tras ser acusados de disparar contra civiles durante los sucesos del 11 de abril de 2002.

Ese día, una marcha opositora se dirigió al Palacio de Miraflores en medio de una huelga empresarial y protestas ciudadanas, generando enfrentamientos armados en Puente Llaguno, en el centro de Caracas, que dejaron al menos 19 muertos y decenas de heridos.

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Foro Penal confirmó que el Gobierno chavista liberó a los tres presos políticos más antiguos en Venezuela (@ForoPenal)

Los ex policías fueron recluidos en la Comunidad Penitenciaria Fénix Lara, el penal ubicado en la ciudad de Barquisimeto, estado Lara, destinado tanto a reclusos comunes como a presos políticos.

La líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, expresó vía X que no solo son tres ex policias que nunca debieron estar presos, sino que también existió el padecimiento de familiares durante 23 años por crueldad, persecución y tortura del régimen chavista.

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“Tres Policías Metropolitanos a quienes el régimen secuestró en el año 2003. Los tres estarán en nuestros libros de historia como los héroes que son. Todo mi cariño y mi admiración a sus familias, quienes resistieron por tantos años y no dejaron de luchar ni un día”, agregó la ex diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela.

A su vez, instó al gobierno de transición venezolano a liberar a todos los presos políticos que aún sufren maltratos y violaciones a los derechos humanos en diversas prisiones del país. “¡Que sean todos!”, finalizó en su comunicado.

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María Corina Machado pidió por la liberación de todos los presos políticos en Venezuela (REUTERS/Isabel Infantes)

Ni la Amnistía de 2007 ni la de 2026 incluyeron a los agentes de Caracas condenados por los hechos del 11 de abril de 2002. María Bolívar, tía del agente Erasmo José Bolívar, explicó a Infobae el 6 de marzo pasado que, de los once policías sentenciados, solo tres—su sobrino, Héctor José Rovaín y Luis Enrique Molina Cerrada—aún estaban en prisión.

Bolívar subrayó que “no fueron condenados por homicidio intencional”, sino por “homicidio calificado frustrado en grado de complicidad correspectiva”, lo que debería haberlos habilitado para acceder a beneficios sustitutivos que permitirían su salida de la cárcel, derechos que, aseguró, les fueron sistemáticamente negados.

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“Si no van a recibir amnistía, al menos que les otorguen los beneficios contemplados en el Código Orgánico Procesal Penal (COPP), medidas que están todas vencidas”, reclamó semanas atrás.

El titular de la Asamblea Nacional de Venezuela explicó que algunas de las personas que serán liberadas esta semana estuvieron “incursas en hechos y en delitos demostrados pero, por ser menores de edad o mayores de 70 años, o portadores de una patología”, serán beneficiadas. También se contempla la liberación de “mujeres embarazadas o lactantes”.

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Durante la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, el diputado informó que las liberaciones comenzaron el lunes con la excarcelación de una adolescente de 16 años y de Merys Torres de Sequea, de 71 años, madre del capitán Antonio Sequea, condenado a 24 años de prisión por su participación en un supuesto ataque marítimo fallido contra el régimen de Nicolás Maduro en 2020.

El anuncio se da tres meses después de la aprobación de la amnistía y en medio de exigencias de ONG y partidos opositores por una investigación independiente sobre la muerte bajo custodia del Estado de Víctor Hugo Quero Navas, de la que el Gobierno informó el 7 de mayo tras 16 meses de denuncias de su desaparición.

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Además, la decisión del Gobierno venezolano se produce una semana después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que su Gobierno buscará asegurar la liberación de todos los encarcelados por motivos políticos en Venezuela.

(Con información de EFE)

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