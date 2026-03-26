Tarifas de verano en México, ¿cómo será el apoyo de CFE a usuarios durante las altas temperaturas?

Tarifa de verano de CFE beneficiará a millones de mexicanos

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) inició el apoyo de tarifas de verano para 20.8 millones de usuarios domésticos en México desde el 26 de marzo de 2026. Este esquema beneficia al 42% de los usuarios registrados a nivel nacional, ampliando temporalmente los rangos de consumo subsidiados en localidades que presentan elevadas temperaturas durante la temporada cálida.

El mecanismo aplica únicamente para usuarios de bajo consumo que residan en comunidades incluidas en las tarifas 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F, determinadas según la temperatura media mínima registrada en verano, de acuerdo con reportes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. La definición de verano corresponde a los seis meses consecutivos más cálidos en cada zona, conforme al esquema tarifario de alcance nacional, según la CFE.

Este beneficio responde al aumento en el uso de ventiladores, aire acondicionado y equipos de enfriamiento ante condiciones extremas de calor, pero no implica que deba elevarse el consumo eléctrico.

CFE reitera la importancia de mantener el uso eficiente de la energía para proteger la economía familiar y la estabilidad del sistema eléctrico.

México enfrentará una ola de calor este 2026 Crédito: Cuartoscuro/ Graciela López Herrera

Una vez finalizado el periodo de tarifa de verano, los rangos de consumo vuelven a sus parámetros habituales. Es fundamental que los usuarios consulten la fecha de conclusión del beneficio en su localidad y verifiquen el tipo de tarifa asignada en su recibo.

La comisión recomienda medidas como aprovechar la ventilación natural, emplear iluminación eficiente y desconectar aparatos cuando estén fuera de uso. Para resolver inquietudes, también pone a disposición el número 071 y la red de Centros de Atención a Clientes.

Temporada de calor en México

Durante los siguientes meses, el país enfrentará una onda de calor que ocasionará que la temperatura alcance entre 40 y 45 grados en regiones del noreste de Baja California, Sonora, el oeste de Chihuahua, el norte de Sinaloa y el noroeste de Guerrero.

Las temperaturas ligeramente inferiores serán de 30 a 35 grados, impactando a entidades como Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, el suroeste del Estado de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.