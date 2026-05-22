“Es mi sueño”: Armando González habla sobre su posible salida a Europa

(REUTERS/Henry Romero)

Armando González atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera y a pocos días de que se defina la lista final de la Selección Mexicana para el Mundial 2026, el delantero reconoció que jugar en Europa sigue siendo uno de sus principales objetivos, aunque aseguró estar completamente enfocado en Chivas y en el presente con el combinado nacional.

El atacante rojiblanco habló sobre los rumores que lo vinculan con distintos clubes europeos y dejó claro que, por ahora, su prioridad es responder dentro de la cancha con Guadalajara y el Tri.

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Hormiga González no descarta ir a Europa

(REUTERS/Raquel Cunha)

En entrevista con TUDN, la “Hormiga” señaló que una posible salida al futbol europeo sería un paso importante en su carrera, aunque evitó adelantarse a cualquier negociación.

“No sé nada de eso, me enfoco en mi día a día. Si se da el futbol europeo yo estaré muy contento porque es mi sueños. Si no se da, yo estoy más que feliz en Chivas”, declaró el delantero.

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El atacante también aseguró que en este momento su atención está puesta en los próximos compromisos de la Selección Mexicana, particularmente en el partido amistoso ante Ghana.

“Yo pienso el viernes jugar contra Ghana y dar mi mejor versión, meter gol, ya después cuando pase el Mundial estaremos pensando en otras cosas”, agregó.

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Hace algunos meses, el delantero habría rechazado una propuesta del CSKA Moscú, mientras que distintos reportes lo han colocado en la órbita de clubes europeos.

Clubes europeos siguen de cerca al delantero de Chivas

(Photo by Ulises Ruiz / AFP)

De acuerdo con Fox Sports, varios equipos del futbol europeo han mostrado interés en el desempeño de González.

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Entre los clubes mencionados aparecen el FC Barcelona, el Borussia Dortmund, el Feyenoord, el Sporting CP y el West Ham United.

Además, el propio delantero reconoció anteriormente su admiración por el Atlético de Madrid.

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Pese a los rumores sobre su futuro, González recordó que mantiene contrato con Club Deportivo Guadalajara hasta 2029.

“Tengo contrato hasta 2029, si hay alguna oferta ya veremos, pero yo tengo contrato”, afirmó.

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