México

Acosador de Claudia Sheinbaum enfrenta otro juicio por agredir a joven en CDMX

El imputado enfrenta un proceso por abuso sexual contra una joven de 25 años y otro expediente distinto relacionado con la presidenta Claudia Sheinbaum

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Las causas penales avanzarán de forma paralela mientras continúan las investigaciones complementarias.
Uriel “N” enfrenta dos procesos penales distintos por hechos ocurridos el 4 de noviembre en el Centro Histórico de la CDMX. (SSC)

Un juez de control dictó apertura de juicio oral contra Uriel “N”, el hombre señalado por acosar a la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 4 de noviembre, aunque en esta ocasión el proceso corresponde a otro caso de presunto abuso sexual cometido en agravio de una joven identificada como Aidee Guadalupe.

La audiencia se llevó a cabo en los juzgados ubicados en la colonia Doctores, en la Ciudad de México, donde el juzgador resolvió que el caso avance a la etapa de juicio oral, en la cual tanto el Ministerio Público como la defensa deberán presentar y debatir las pruebas correspondientes.

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Uriel “N” permanece interno en el Reclusorio Norte bajo la medida cautelar de prisión preventiva, misma que le fue impuesta desde noviembre pasado, cuando fue vinculado a proceso por el delito de abuso sexual.

De acuerdo con las investigaciones, el imputado fue detenido el 4 de noviembre por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) luego de que presuntamente realizara tocamientos a una joven de 25 años en el callejón Condesa, ubicado entre las calles Tacuba y 5 de Mayo, en el Centro Histórico de la capital.

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Dos procesos distintos por hechos ocurridos el mismo día

Aunque el acusado también enfrenta otro proceso penal relacionado con el presunto acoso contra la presidenta Claudia Sheinbaum, ambos expedientes continúan desarrollándose de manera separada.

Uriel "N", hombre que habría hecho tocamientos a la presidenta Claudia Sheinbaum en noviembre pasado. (C4jimenez/CUARTOSCURO)
Uriel "N", hombre que habría hecho tocamientos a la presidenta Claudia Sheinbaum en noviembre pasado. (C4jimenez/CUARTOSCURO)

Durante una audiencia celebrada el pasado 13 de enero, el juez rechazó la solicitud para unificar ambos casos, al considerar que los hechos ocurrieron en momentos distintos y constituyen conductas independientes.

El juzgador argumentó que no existe conexidad entre los delitos, por lo que legalmente no procede la acumulación de los expedientes. Esta petición había sido promovida por el Ministerio Público en una diligencia distinta, correspondiente al caso relacionado con la mandataria federal.

En esa misma audiencia, además, se concedió una prórroga de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria del segundo proceso.

Imputado compareció ante el juez

Durante la audiencia más reciente, Uriel “N” estuvo presente ante el juez de control, mientras continúa a la espera de que se lleve a cabo la audiencia intermedia correspondiente al expediente relacionado con la presidenta.

La apertura de juicio oral representa una nueva etapa dentro del proceso penal, ya que será en dicha instancia donde las partes expondrán los testimonios, peritajes y demás elementos de prueba con el objetivo de determinar la responsabilidad o inocencia del acusado.

claudia sheinbaum acoso
Un juez determinó que los casos relacionados con Claudia Sheinbaum y otra víctima no pueden unificarse. (Redes sociales)

El caso generó atención pública desde noviembre pasado debido a que el imputado fue señalado no sólo por la agresión contra una joven en calles del Centro Histórico, sino también por el presunto acoso contra la presidenta Claudia Sheinbaum.

Hasta el momento, las autoridades judiciales mantienen ambas investigaciones activas y bajo procedimientos independientes, mientras el acusado continúa privado de la libertad en el Reclusorio Norte.

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