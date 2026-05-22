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Beca Rita Cetina 2026: así funciona el nuevo buscador de folio para estudiantes de educación básica

El Gobierno de México anunció la ampliación de la Beca Rita Cetina para beneficiar a más de 15.4 millones de estudiantes de educación básica en 2026

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El Gobierno de México anunció la ampliación de la Beca Rita Cetina para beneficiar a más de 15.4 millones de estudiantes de educación básica en 2026
El Gobierno de México anunció la ampliación de la Beca Rita Cetina para beneficiar a más de 15.4 millones de estudiantes de educación básica en 2026

La Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina se consolidará durante 2026 como uno de los programas sociales más importantes dirigidos a estudiantes de escuelas públicas en México.

El Gobierno federal informó que el apoyo alcanzará a más de 15.4 millones de alumnos de preescolar, primaria y secundaria, como parte de la estrategia para fortalecer la permanencia escolar y respaldar la economía de las familias.

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Durante la conferencia matutina presidencial de este 21 de mayo, Julio León, coordinador nacional de Becas para el Bienestar, confirmó que el buscador de folio ya se encuentra disponible para consulta desde la tarde de este jueves. Esta plataforma permitirá verificar el folio generado al momento del registro y revisar el estatus del trámite de incorporación al programa.

¿Cómo consultar el buscador de folio de la Beca Rita Cetina?

Las autoridades detallaron que las madres, padres, tutoras o tutores deberán ingresar el número de folio que recibieron durante el proceso de registro a la Beca Rita Cetina. Con esta información podrán consultar datos relacionados con la solicitud y dar seguimiento al proceso de validación.

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Un adulto entrega una tarjeta del Banco del Bienestar a una mujer en un aula escolar. Detrás de la mujer, un grupo de niños espera. La tarjeta es claramente visible.
Miles de familias podrán consultar desde este 21 de mayo el folio de registro de la Beca Rita Cetina 2026 mediante la nueva plataforma habilitada por el Gobierno federal

La habilitación de este buscador busca agilizar la atención a las familias y facilitar el acceso a la información del programa sin necesidad de acudir presencialmente a módulos de atención.

El programa forma parte de los Programas para el Bienestar impulsados por el Gobierno de México y promovidos por la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de garantizar que niñas, niños y adolescentes continúen sus estudios en instituciones públicas de educación básica.

Más de 83 mil millones de pesos serán destinados a la Beca Rita Cetina

Para 2026, el Gobierno federal destinará una inversión social anual superior a los 83 mil 587 millones de pesos para la operación de esta beca universal.

De acuerdo con las cifras oficiales, el programa atenderá a:

  • 176 mil 362 estudiantes de preescolar
  • 9 millones 994 mil 200 estudiantes de primaria
  • 5 millones 247 mil 246 estudiantes de secundaria

En el caso de primaria, las familias recibirán un apoyo anual de 2 mil 500 pesos por alumna o alumno, recurso destinado principalmente a la compra de útiles escolares y uniformes.

Las autoridades señalaron que este pago se realizará en agosto, previo al inicio del próximo ciclo escolar.

Entrega de tarjetas del Banco del Bienestar seguirá hasta julio

Como parte del operativo de incorporación al programa, la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar para estudiantes de primaria inició el pasado 18 de mayo y concluirá el próximo 31 de julio.

Vista cenital de útiles escolares nuevos, una tarjeta del Banco del Bienestar y el logo de la Beca Rita Cetina en una hoja, sobre mesa de madera clara.
Miles de familias podrán consultar desde este 21 de mayo el folio de registro de la Beca Rita Cetina 2026 mediante la nueva plataforma habilitada por el Gobierno federal

En total, se distribuirán más de 5 millones de tarjetas para que las familias puedan recibir el apoyo económico de manera directa y sin intermediarios.

La administración federal destacó que la Beca Rita Cetina busca convertirse en un derecho para las y los estudiantes de educación básica en México, priorizando el acceso a la educación y la permanencia escolar en todos los niveles de enseñanza pública.

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