Sheinbaum insiste que tropas extranjeras no pueden operar en México y detalla colaboración con secretario de Seguridad de EEUU

Sheinbaum recibe a funcionario de EEUU y acuerdan cooperación en seguridad.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, detalló la mañana de este viernes en su conferencia de prensa lo que coordinó con el secretario de Seguridad de Estados Unidos, Markwayne Mullin.

“Quedó muy claro en la reunión que... eso fue lo que nos planteamos, la colaboración entre Estados Unidos y México es coordinación, que no hay subordinación y que es mejor para ambos países coordinarnos bien. De parte del secretario hubo un reconocimiento por el trabajo que está haciendo México”, abundó.

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Además dijo que por el tipo de acuerdos a los que han llegado “operaciones en tierra no se permiten”, después de temas polémicos como la muerte de agentes de la CIA en Chihuahua, tras el descubrimiento de un megalaboratorio clandestino de drogas.

Sheinbaum insiste que tropas de EEUU no pueden operar en México y detalla colaboración “sin subordinación”.

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La presidenta Claudia Sheinbaum recibió este jueves en Palacio Nacional al secretario del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos, Markwayne Mullin, en una reunión enfocada en seguridad, migración y cooperación bilateral que busca mantener la coordinación entre ambos gobiernos pese a la presión por narcotráfico, tráfico de armas y política fronteriza.

A través de redes sociales, la mandataria informó que México y Estados Unidos acordaron mantener el trabajo conjunto “en el marco del respeto” y continuar con los mecanismos de coordinación ya establecidos. La visita ocurre en el primer encuentro presencial entre Sheinbaum y Mullin desde que el republicano asumió el cargo en marzo de 2026.

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Antes de la reunión, Sheinbaum dijo en su conferencia matutina que uno de los objetivos centrales sería dar continuidad al entendimiento en materia de seguridad alcanzado entre ambos gobiernos. También reiteró que México está dispuesto a colaborar con Estados Unidos bajo principios de soberanía y respeto mutuo.

En el encuentro participaron la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez, el secretario de Relaciones Exteriores Roberto Velasco Álvarez y el embajador de Estados Unidos en México Ronald Douglas Johnson. Mullin llegó poco antes del mediodía acompañado por un convoy de seguridad y elementos oficiales.

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La reunión se centró en seguridad, migración y protección de mexicanos en Estados Unidos

Uno de los puntos tratados fue la protección de los mexicanos que viven en territorio estadounidense, en particular ante las recientes redadas migratorias impulsadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE. Sheinbaum también subrayó en la mañanera la necesidad de mantener abiertos los canales diplomáticos ante el panorama fronterizo y las presiones políticas derivadas del endurecimiento de la política migratoria estadounidense.

La reunión responde de forma directa a la pregunta central sobre qué buscaron ambos gobiernos: sostener la coordinación en seguridad y migración, con una mesa de seguimiento entre el Gabinete de Seguridad mexicano y la delegación encabezada por Mullin. Ese espacio tendrá como objetivo fortalecer la coordinación operativa en temas fronterizos, el intercambio de información e inteligencia, el combate al tráfico de drogas y el control migratorio.

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Después del encuentro privado con la presidenta, está prevista una mesa de trabajo entre funcionarios mexicanos y estadounidenses para dar seguimiento a los acuerdos bilaterales. En esas reuniones participan funcionarios como Omar García Harfuch, además de representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de Gobernación.

La visita ocurre en medio de fricciones por Sinaloa, armas y fentanilo

El acercamiento se da en un momento de tensión bilateral por asuntos vinculados con el narcotráfico, el tráfico de armas y señalamientos sobre presuntos vínculos entre funcionarios mexicanos y grupos criminales. Uno de los focos de fricción ha sido la exigencia de autoridades de Estados Unidos para que México actúe contra funcionarios de Sinaloa señalados por supuestos nexos con el crimen organizado.

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Frente a esas presiones, el gobierno mexicano ha sostenido que cualquier acción judicial debe basarse en pruebas sólidas y respetar los procedimientos legales nacionales. Esa posición acompaña la defensa de la soberanía que Sheinbaum ha planteado de manera pública al hablar de la relación con Washington.

México también ha reclamado a Estados Unidos una mayor responsabilidad en el combate al tráfico ilegal de armas hacia territorio nacional y en la reducción del consumo de drogas sintéticas, en especial fentanilo. Ese flujo mantiene bajo presión la relación bilateral y forma parte del telón de fondo del encuentro en Palacio Nacional.

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La cooperación en seguridad arrastra además cuestionamientos por la polémica en torno a presuntas operaciones encubiertas de agencias estadounidenses en Chihuahua. El gobierno federal consideró esa situación como una posible violación a la soberanía nacional.

Aunque la relación entre ambos países atraviesa uno de sus momentos de mayor presión en materia diplomática y de seguridad, ambos gobiernos han reiterado públicamente la necesidad de mantener una coordinación permanente. En ese marco, la visita de Mullin mantiene abiertos los canales de comunicación política y de seguridad entre dos administraciones que siguen dependiendo una de la otra en comercio, migración y cooperación regional.

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