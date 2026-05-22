La inesperada “profecía” que pone a Cruz Azul campeón y a México en semifinales del Mundial 2026

Miles de aficionados quedaron impactados tras escuchar una antigua declaración que hoy parece acercarse a la realidad.

Una grabación realizada hace varios años volvió a colocarse entre las tendencias de redes sociales luego de que usuarios relacionaran una inesperada declaración de Paco Maya con el presente de Cruz Azul y el futuro de la Selección Mexicana rumbo al Mundial de 2026.

El material corresponde a un episodio publicado el 12 de diciembre de 2020 en el canal de YouTube de Franco Escamilla. En aquella transmisión participó el hipnotista John Milton, quien realizó distintos ejercicios con invitados, incluido Paco Maya, integrante cercano del popular Diablo Squad.

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Durante la dinámica, Paco Maya fue sometido a un ejercicio mental relacionado con el paso de los años. En un primer momento, le hicieron creer que ya tenía 42 años y comenzaron a cuestionarlo sobre distintos acontecimientos del futuro, incluida la pandemia.

Según el video, Paco Maya respondió que la contingencia sanitaria terminó cuando él tenía 39 años, comentario que en su momento provocó sorpresa entre algunos espectadores por la cercanía con lo que terminó ocurriendo en la realidad.

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Integrantes del cuerpo técnico y jugadores de la selección mexicana de fútbol participan en un entrenamiento en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) este miércoles, en Ciudad de México (México). EFE/Sáshenka Gutiérrez

Sin embargo, el fragmento que actualmente domina plataformas digitales apareció minutos más tarde. En otra parte de la sesión, le mencionan que ahora tiene 48 años y comienzan a preguntarle sobre eventos futuros relacionados con el futbol.

Fue entonces cuando Franco Escamilla, reconocido seguidor de Cruz Azul, lanzó una pregunta que desató carcajadas en el estudio.

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TikTok, Facebook e Instagram explotaron luego de que reapareciera una vieja grabación relacionada con el futuro del futbol mexicano.

“Oye, ¿el Cruz Azul fue campeón alguna vez?”, preguntó Franco.

“Sí”, respondió Paco Maya.

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“Bendito Dios. ¿Qué año?”, insistió Escamilla.

“2026. Más o menos, 2026. No me acuerdo bien… De hecho, fue cuando México en el 2026 fue cuando llegó a las semifinales”.

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Usuarios revivieron un fragmento grabado años atrás donde se menciona un campeonato cementero y semifinales mundialistas.

En aquel momento la conversación fue tomada como una simple broma dentro del espectáculo de hipnosis. No obstante, seis años después el video tomó un significado completamente distinto para miles de aficionados.

Actualmente, Cruz Azul se encuentra disputando la final del futbol mexicano ante Pumas, mientras la Selección Mexicana afina detalles para la Copa del Mundo de 2026 que organizarán México, Estados Unidos y Canadá.

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La coincidencia provocó que el fragmento reapareciera con fuerza en TikTok, Facebook, Instagram y X, donde usuarios compartieron teorías, memes y mensajes cargados de ilusión. Aunque muchos consideran que todo se trata de una casualidad nacida en un show de comedia, para otros seguidores cementeros la “profecía” parece demasiado exacta como para ignorarla.