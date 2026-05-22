Joel Huiqui evita polémica arbitral y pide a Efraín Juárez no “ensuciar” la Final entre Cruz Azul y Pumas

(REUTERS/Raquel Cunha)

Cruz Azul y Pumas definirán el título tras empatar sin goles en la Final de Ida disputada en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Luego del encuentro, el auxiliar técnico celeste, Joel Huiqui, evitó entrar en polémica por las declaraciones de Efraín Juárez sobre un supuesto favorecimiento arbitral hacia los de la Noria durante la Liguilla.

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El integrante del cuerpo técnico cementero pidió mantener el enfoque en lo futbolístico y consideró que la serie se ha desarrollado de manera justa entre dos equipos que hicieron méritos para disputar el campeonato.

Huiqui responde a declaraciones de Efraín Juárez

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

En conferencia de prensa, Huiqui reaccionó a los comentarios realizados por el técnico universitario respecto al arbitraje y señaló que no era momento de generar controversia alrededor de la Final.

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“¿Eso dijo? Tendrían que multarlo, ¿no? No se puede hablar del arbitraje. Mira, no hay que ensuciar la Final, me parece que Cruz Azul y Pumas están en la Final porque se lo merecen”, declaró.

El auxiliar de Cruz Azul también destacó el desempeño defensivo de Pumas y reconoció la actuación del arquero Keylor Navas, quien evitó la victoria celeste en el partido de Ida.

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“Nos hubiera gustado ganarlo, tuvimos muchas opciones de gol, tienen un gran portero, sacó todas”, agregó.

Cruz Azul confía en conquistar el título en CU

(Imago7/ Manlio Contreras)

De cara al encuentro de Vuelta en Ciudad Universitaria, Joel Huiqui aseguró que el equipo cementero mantiene plena confianza en quedarse con el campeonato.

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El timonel señaló que el equipo llega con una ventaja logística al no tener que salir de la capital y recordó experiencias positivas del club en el estadio universitario.

“CU es un estadio que vivimos grandes cosas, tuvimos una final maravillosa, jugarlo ahí, ganarlo ahí, seguramente el domingo quedaremos campeones”, afirmó.

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Además, reconoció que el planteamiento defensivo de Pumas era algo previsto por el cuerpo técnico cementero.

“El patrón muy marcado del rival, se defienden muy bien, esperábamos un bloque muy cerrado”, concluyó.

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