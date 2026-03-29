México

Con presencia de lodo continúa la búsqueda de mineros con más de 300 rescatistas en Sinaloa: CFE se incorpora

Las autoridades estiman que los cuatro trabajadores se encuentran en la zona más profunda del sitio

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Búsqueda de mineros en Sinaloa
Las labores de búsqueda se mantienen activas desde el pasado miércoles 25 de marzo. Foto: SSPC

A cuatro días del colapso de la mina Santa Fe del municipio de El Rosarito, Sinaloa, que dejó cuatro trabajadores atrapados, las labores de búsqueda continúan con más de 300 elementos rescatistas que se enfrentan a la presencia de material lodoso que dificulta el avance hasta la zona donde se encuentran los mineros.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que este domingo 29 de marzo se sumaron a las labores especialistas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quienes apoyarán en la definición de estrategias técnicas, así como el escuadrón de rescatistas del Grupo Frisco proveniente de Chihuahua.

Esta incorporación se suma a las tareas que llevan a cabo elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (Semar), el Instituto Estatal de Protección Civil de Sinaloa y diversas brigadas, así como a la participación del Grupo Minero IMSSA, Grupo Lobos de Guanaceví y el Grupo Actus.

Maniobras se realizan a 300 metros de profundidad

Así luce el terreno de la mina de El Rosario, Sinaloa. Crédito: @rochamoya_
Así luce el terreno de la mina de El Rosario, Sinaloa. Crédito: @rochamoya_

Este domingo se informó que las maniobras de rescate se realizan a 300 metros de profundidad, en los que más de 300 elementos y 42 unidades trabajan 24 horas del día organizados en periodos operativos de relevo.

Durante las labores, los elementos de rescate se enfrentan a la presencia de lodo, lo que dificulta su avance. La CNPC detalló que las brigadas operan bajo condiciones de ventilación óptima y a una temperatura aproximada de 25 grados Celsius.

“El objetivo de estas jornadas es avanzar 1.5 kilómetros sobre las rampas, habilitando y asegurando galerías estratégicas para alcanzar la zona más profunda donde se estima la ubicación de los mineros”, se informó.

Rescatistas cuentan con sistema de alarma

Las tareas fueron confirmadas por el gobernador de la entidad. Crédito: @rochamoya_
Las tareas fueron confirmadas por el gobernador de la entidad. Crédito: @rochamoya_

Durante la operación del trabajo rescatista se mantiene activo un sistema de alarma para las maniobras subterráneas, esto con el objetivo de emitir avisos oportunos ante cualquier riesgo y llevar a cabo la evacuación inmediata.

Además, la CNPC informó que se implementa un proyecto de estabilización de posibles caídos estructurales mediante una mezcla térmica con cemento, lo que se reforzará con resina expansiva que está programada para llegar a la zona el día lunes.

Como parte de los trabajos, también se lleva a cabo el bombeo en la presa para disminuir los niveles de agua y mitigar riesgos adicionales en la zona.

Las autoridades detallaron que se brinda acompañamiento a las familias, a quienes se les brindan informes sobre los avances cada que vez que se concluye el ingreso de las células de rescate. Asimismo, se les brinda atención psicológica, cobertura de alimentación, facilidades para el aseo personal y espacios para el descanso.

El gobernador compartió en sus redes imágenes sobre las autoridades ene la zona. Crédito: @rochamoya_
El gobernador compartió en sus redes imágenes sobre las autoridades ene la zona. Crédito: @rochamoya_

Cabe recordar que el derrumbe se registró el pasado miércoles 25 de marzo, luego de que una presa de jales se rompió. Esta presa es un depósito de residuos mineros compuesto por agua y sedimentos, los cuales descendieron por la rampa principal y provocaron el bloqueo de las salidas.

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