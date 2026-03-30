México

Cómo preparar un flan de elote firme y cremoso usando ingredientes básicos de la cocina

Seguir el paso a paso de esta receta casera asegura un flan sin grumos, fácil de desmoldar y con ese equilibrio de dulzor y cremosidad que lo vuelve ideal para cualquier ocasión

Guardar
Postre tradicional, flan de elote, maíz tierno, textura cremosa, dulzura natural. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El flan de elote destaca en la repostería casera por su textura cremosa y su delicado sabor dulce, ideal para postres tradicionales. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El flan de elote se mantiene como una de las opciones más atractivas dentro de la repostería casera por su textura suave y sabor dulce. Esta versión destaca por simplificar el proceso al utilizar la licuadora como herramienta principal para integrar todos los ingredientes.

La receta combina productos lácteos con elote amarillo, lo que da como resultado una mezcla uniforme y consistente. El uso del baño María permite una cocción pareja, evitando que el flan pierda su humedad característica.

Además, el reposo en refrigeración es clave para lograr la firmeza adecuada. Este paso final garantiza que el flan pueda desmoldarse con facilidad y conservar su forma al momento de servirse.

Una preparación práctica con resultados cremosos

Postre tradicional, flan de elote, maíz tierno, textura cremosa, dulzura natural. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El reposo en refrigeración es esencial para que el flan de elote alcance una firmeza ideal y se desmolde fácilmente al momento de servir. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso inicia al incorporar todos los ingredientes en la licuadora. Este paso facilita obtener una mezcla homogénea sin grumos, lo que influye directamente en la textura final del flan.

Posteriormente, la mezcla se cuela para eliminar burbujas y restos sólidos. Este detalle ayuda a que el resultado sea más uniforme y visualmente limpio.

La cocción a baño María dentro del horno permite un calor controlado. De esta manera, el flan se cocina de forma gradual hasta alcanzar la consistencia deseada.

Receta de flan de elote

Postre tradicional, flan de elote, maíz tierno, textura cremosa, dulzura natural. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Flan de elote, un postre cremoso y tradicional elaborado con maíz tierno, característico por su sabor suave y dulce. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La receta la puedes encontrar disponible en el perfil de Instagram de Boca Mía México.

Seguir correctamente cada paso es fundamental para obtener un buen resultado. A continuación, los ingredientes y el procedimiento tal como se indican:

Ingredientes

  • una lata de leche evaporada
  • seis huevos
  • una lata de media crema
  • una lata de leche condensada
  • una barrita de queso crema
  • una lata de elote amarillo
  • vainilla al gusto
  • dulce de leche
  • aluminio

Preparación

  • Comenzamos agregando una lata de leche evaporada, seis huevos, una lata de media crema, una lata de leche condensada, una barrita de queso crema y finalmente una lata de elote amarillo y vainilla al gusto
  • Tapamos y ahora sí licuamos muy bien
  • Ya licuado, en un refractario untamos dulce de leche y pasamos la mezcla por un colador
  • Tapamos bien con aluminio y lo ponemos a baño María
  • Este al horno precalentado a ciento ochenta grados por una hora y media o hasta que metas un palito y salga limpio
  • Ya listo, lo dejamos enfriar y metemos en refrigerador, ya sea toda la noche o unas cuatro horas
  • No te olvides de despegar las orillas antes de voltearlo

Un postre tradicional con un toque moderno

Postre tradicional, flan de elote, maíz tierno, textura cremosa, dulzura natural. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El flan de elote se sirve frío y es versátil, convirtiéndose en una opción fácil y deliciosa para cerrar cualquier comida o celebración especial. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de la licuadora reduce tiempos y simplifica la preparación sin alterar el resultado final. Esto permite que la receta sea accesible incluso para quienes tienen poca experiencia en la cocina.

El equilibrio entre dulzor y cremosidad convierte a este flan en una opción versátil para distintas ocasiones. Puede servirse frío como postre después de una comida.

En conjunto, es una receta que mantiene su esencia tradicional mientras incorpora herramientas prácticas. El resultado es un flan firme, suave y fácil de disfrutar.

Temas Relacionados

FlanElotePostresRecetasmexico-recetasmexico-noticias

Más Noticias

Ximena Navarrete borra video de vacaciones en Japón con su esposo Juan Carlos Valladares, diputado con 51 faltas en la cámara

La publicación de la ex Miss Universo sobre lujosas vacaciones en días laborales generó cuestionamientos hacia el diputado del PVEM y su desempeño como legislador

Ximena Navarrete borra video de vacaciones en Japón con su esposo Juan Carlos Valladares, diputado con 51 faltas en la cámara

Semana Santa 2026: CFE despliega operativo especial para garantizar suministro eléctrico

El organismo implementa un dispositivo especial de vigilancia y respuesta en centros vacacionales, ante el aumento del consumo eléctrico por el periodo vacacional, con personal y canales directos para reportes en todo el país

Semana Santa 2026: CFE despliega operativo especial para garantizar suministro eléctrico

Familia de inmigrante mexicano fallecido bajo custodia del ICE exige justicia: “Él no merecía morir así”

El caso se suma a los registros de muertes en centros de detención migratoria en 2026

Familia de inmigrante mexicano fallecido bajo custodia del ICE exige justicia: “Él no merecía morir así”

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 30 de marzo: presencia de manifestantes entre Río Danubio y Rio Tiber

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en las principales vialidades del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 30 de marzo: presencia de manifestantes entre Río Danubio y Rio Tiber

Cierre de la mezcla mexicana de petróleo de este lunes 30 de marzo

Los precios de la mezcla mexicana de petróleo son actualizados diariamente por la página web de Pemex

Cierre de la mezcla mexicana de petróleo de este lunes 30 de marzo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Explosión de camioneta en Tecámac: reportan muerte de “El Payín”, presunto líder criminal

Explosión de camioneta en Tecámac: reportan muerte de “El Payín”, presunto líder criminal

Tumba de “El Mencho” atrae a turistas en Zapopan: visitantes dejan ofrendas

Con 50 kilos de metanfetamina: detienen en Ciudad de México a 3 integrantes de Los Cabrera Sarabia, facción del Cártel de Sinaloa

De alto nivel de peligrosidad: detienen al “Menny”, segundo al mando de una célula implicada en multihomicidios en Sonora

Tras ataque armado que dejó cuatro muertos, arrestan a cinco integrantes de “La Empresa” en Oaxaca

ENTRETENIMIENTO

Ximena Navarrete borra video de vacaciones en Japón con su esposo Juan Carlos Valladares, diputado con 51 faltas en la cámara

Ximena Navarrete borra video de vacaciones en Japón con su esposo Juan Carlos Valladares, diputado con 51 faltas en la cámara

Exatlon México: quién gana la Villa 360 hoy 30 de marzo

Luis García confiesa su admiración por Fey y la esposa del ‘doctor’ lanza advertencia a la cantante: “No tiene dinero”

Muere a los 74 Chela Braniff, emblemática conductora de ‘Fiebre del 2′ que hizo época en la era Disco

ENHYPEN confirma concierto en México tras salida de Heeseung

DEPORTES

Este sería la alineación de México vs Bélgica

Este sería la alineación de México vs Bélgica

Claudia Sheinbaum recibe en Palacio Nacional a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, a dos meses del Mundial 2026

Irak vs Bolivia: cuándo, dónde y a qué hora ver en vivo desde México el Repechaje Intercontinental para el Mundial 2026

Diablos Rojos del México no pudo refrendar su título en la Baseball Champions League Américas

A falta de tres jornadas para terminar la temporada, así luce la tabla de posiciones en la Liga Mx Femenil