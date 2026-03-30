Cómo preparar un flan de elote firme y cremoso usando ingredientes básicos de la cocina

El flan de elote se mantiene como una de las opciones más atractivas dentro de la repostería casera por su textura suave y sabor dulce. Esta versión destaca por simplificar el proceso al utilizar la licuadora como herramienta principal para integrar todos los ingredientes.
La receta combina productos lácteos con elote amarillo, lo que da como resultado una mezcla uniforme y consistente. El uso del baño María permite una cocción pareja, evitando que el flan pierda su humedad característica.
Además, el reposo en refrigeración es clave para lograr la firmeza adecuada. Este paso final garantiza que el flan pueda desmoldarse con facilidad y conservar su forma al momento de servirse.
Una preparación práctica con resultados cremosos
El proceso inicia al incorporar todos los ingredientes en la licuadora. Este paso facilita obtener una mezcla homogénea sin grumos, lo que influye directamente en la textura final del flan.
Posteriormente, la mezcla se cuela para eliminar burbujas y restos sólidos. Este detalle ayuda a que el resultado sea más uniforme y visualmente limpio.
La cocción a baño María dentro del horno permite un calor controlado. De esta manera, el flan se cocina de forma gradual hasta alcanzar la consistencia deseada.
Receta de flan de elote
La receta la puedes encontrar disponible en el perfil de Instagram de Boca Mía México.
Seguir correctamente cada paso es fundamental para obtener un buen resultado. A continuación, los ingredientes y el procedimiento tal como se indican:
Ingredientes
- una lata de leche evaporada
- seis huevos
- una lata de media crema
- una lata de leche condensada
- una barrita de queso crema
- una lata de elote amarillo
- vainilla al gusto
- dulce de leche
- aluminio
Preparación
- Comenzamos agregando una lata de leche evaporada, seis huevos, una lata de media crema, una lata de leche condensada, una barrita de queso crema y finalmente una lata de elote amarillo y vainilla al gusto
- Tapamos y ahora sí licuamos muy bien
- Ya licuado, en un refractario untamos dulce de leche y pasamos la mezcla por un colador
- Tapamos bien con aluminio y lo ponemos a baño María
- Este al horno precalentado a ciento ochenta grados por una hora y media o hasta que metas un palito y salga limpio
- Ya listo, lo dejamos enfriar y metemos en refrigerador, ya sea toda la noche o unas cuatro horas
- No te olvides de despegar las orillas antes de voltearlo
Un postre tradicional con un toque moderno
El uso de la licuadora reduce tiempos y simplifica la preparación sin alterar el resultado final. Esto permite que la receta sea accesible incluso para quienes tienen poca experiencia en la cocina.
El equilibrio entre dulzor y cremosidad convierte a este flan en una opción versátil para distintas ocasiones. Puede servirse frío como postre después de una comida.
En conjunto, es una receta que mantiene su esencia tradicional mientras incorpora herramientas prácticas. El resultado es un flan firme, suave y fácil de disfrutar.