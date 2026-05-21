“El narco está en dos alcaldes, no en el gobierno”: Sheinbaum minimiza detención de ediles de Morelos ligados al Cártel de Sinaloa

La presidenta Claudia Sheinbaum durante 'La Mañanera' de este jueves. (Crédito: Gobierno de México)

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que el crimen organizado se infiltró en las elecciones o en el gobierno de Morelos tras los operativos federales realizados esta semana contra alcaldes y funcionarios municipales, presuntamente relacionados con una célula del Cártel de Sinaloa.

Durante ‘La Mañanera’ de este jueves, la mandataria sostuvo que las investigaciones abiertas hasta el momento apuntan únicamente contra dos presidentes municipales y colaboradores cercanos a sus administraciones.

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“No se demuestra eso (la infiltración del crimen en los municipios morelenses), se demuestra que hay dos alcaldes y algunas de las personas que trabajan ahí que fueron denunciadas y que en este momento, presuntamente, tienen vínculos con la delincuencia organizada”, declaró.

La presidenta también pidió no generalizar sobre una posible infiltración criminal en todo el gobierno estatal y afirmó que las indagatorias derivaron de denuncias e investigaciones posteriores. “No se puede extender una hipótesis frente a lo que ocurrió”, expresó durante la conferencia.

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Sheinbaum agregó que hasta ahora no existe información concluyente para determinar si esos presuntos vínculos ocurrieron desde las campañas electorales o aparecieron posteriormente durante las administraciones municipales.

“En este momento, ya como presidentes municipales y algunas de las personas que trabajaban con ellos, se supo por denuncia e investigación que había vínculos con la delincuencia. Si eso ocurrió desde las elecciones o no, pues no sabemos”, sostuvo.

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Operativos federales y alcaldes investigados en Morelos

Estas declaraciones de la presidenta se dieron después de las acciones de la Operación Enjambre en Morelos, este miércoles 20 de mayo, que dejaron como principales detenidos al alcalde de Atlatlahucan, Agustín Toledano Amaro, y al exalcalde de Yecapixtla, Irving Sánchez Zavala, ambos asegurados en cumplimiento de órdenes de aprehensión por presuntos delitos vinculados con extorsión y delincuencia organizada.

Jesús Corona Damián desapareció desde la madrugada del 20 de mayo, cuando fuerzas federales intentaron detenerlo por presuntos vínculos con el Cártel del Pacífico y delitos de delincuencia organizada. (Imagen ilustrativa | facebook: Jesús Corona Damián)

En este operativo también fueron detenidos integrantes de la estructura municipal de Cuautla: el secretario del Ayuntamiento, Horacio Zavaleta Malacara; el tesorero municipal, Jonathan Espinoza Salinas; y el oficial mayor, Pablo Adrián Portillo Galicia. Las detenciones se realizaron como parte de las investigaciones federales que apuntan a redes de operación dentro de gobiernos locales en la región oriente de Morelos.

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En ese mismo contexto, autoridades federales mantienen la búsqueda del alcalde de Cuautla, Jesús Corona Damián, quien permanece prófugo tras no ser localizado durante los operativos, y es señalado por presuntos vínculos con una célula criminal que opera en la región oriente de Morelos.