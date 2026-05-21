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Por qué aseguran que el accidente de Paola Suárez fue una ‘bomba de humo’ para olvidar su cancelación

La polémica se intensifica por la falta de evidencia médica habitual, comparada con episodios anteriores difundidos por la propia influencer

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Por qué aseguran que el accidente de Paola Suárez fue una ‘bomba de humo’ para olvidar su cancelación (RS)
Por qué aseguran que el accidente de Paola Suárez fue una ‘bomba de humo’ para olvidar su cancelación (RS)

El accidente automovilístico de Paola Suárez, integrante de Las Perdidas, desencadena dudas sobre la veracidad de su versión oficial, mientras usuarios y seguidores aseguran que el incidente habría sido una estrategia para desviar la atención tras su reciente cancelación en redes.

La polémica se intensifica por la falta de evidencia médica habitual, comparada con episodios anteriores difundidos por la propia influencer.

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Imágenes de la camioneta y ausencia de pruebas médicas reavivan la controversia

Las fotografías de la camioneta roja de Paola Suárez exhiben daños menores que, según sus críticos, no corresponden con la gravedad sugerida por la influencer en un inicio.

La estancia de presuntas 24 horas en el hospital tampoco se sostiene, de acuerdo con seguidores que acusan que Suárez no ha mostrado placas, radiografías o estudios médicos, como sí lo hizo tras intervenciones estéticas o la agresión de su ex prometido.

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Paola Suárez comunicó que ya salió dle hospital (RS)
Paola Suárez comunicó que ya salió dle hospital (RS)

La madre de Paola, en transmisión en vivo, afirmó que solo hubo daños materiales y que la salud de su hija no estuvo en riesgo. “Solo fueron daños materiales”, declaró en YouTube, pidiendo que no se difundan noticias falsas. La familia sostiene que la versión de gravedad fue exagerada y que la joven ya se encuentra en recuperación domiciliaria.

Así fue el accidente según la propia influencer

Paola Suárez relató que tras cenar tacos con un amigo perdió el control del volante al dar una vuelta y se estrelló contra un camión. Negó haber ingerido alcohol y descartó que el accidente fuera consecuencia de exceso de velocidad o imprudencia, como sugirieron algunos comentarios en redes.

“No venía ebria, de hecho veníamos de comer algo, cuando doy la vuelta pierdo el control del volante y me estampé con el camión”, dijo la influencer al programa De Primera Mano.

Después del choque, Suárez sangró de la nariz y sintió dolor intenso en el abdomen, zona recientemente operada por motivos estéticos. Una mujer que presenció el incidente la auxilió y la llevó a una clínica para un chequeo general. “Pensé en una fractura”, narró Suárez sobre el dolor y los moretones, además de un cuello adolorido.

Rumores, desmentidos y la versión de la familia

Al salir del hospital, Paola Suárez se encontró con rumores en redes sociales que la daban por muerta. La joven señaló que el susto se agravó al leer mensajes de pésame y comentarios malintencionados. “Estoy muy asustada por todo lo que pasó, más cuando entro a redes sociales y decían que morí”, comentó en la misma entrevista, remarcando que tras el accidente solo requiere pastillas para el dolor y reposo.

La madre de Paola Suárez hizo una transmisión en vivo para aclarar los hechos y pedir que no se difundan versiones alarmistas. “No sabía, imagínense, me pudo dar un infarto. Estoy en shock, asustadísima”, expresó.

Paola Suárez
(Facebook Paola Suárez)

Señalamientos de “bomba de humo” tras la cancelación

El escepticismo en redes se incrementó porque, en episodios pasados, Paola Suárez compartió imágenes y documentos médicos de situaciones delicadas, como cirugías estéticas o la agresión sufrida por parte de su ex prometido.

En cambio, esta vez solo mostró las imágenes de su camioneta y no presentó evidencia médica de la supuesta hospitalización prolongada. Para usuarios, esto es indicio de que el accidente habría servido para desviar la atención tras la cancelación pública de la influencer.

En días recientes, Suárez fue objeto de fuertes críticas y cancelación por declaraciones y actitudes polémicas en transmisiones digitales. La sincronía entre la controversia, el accidente y la narrativa en redes sociales alimenta la teoría de que la influencer habría fabricado o magnificado el incidente como una “bomba de humo”.

Influencer bajo el escrutinio del público digital

Paola Suárez ganó popularidad como parte de Las Perdidas, colectivo viral junto a Wendy Guevara y Kimberly ‘La Más Preciosa’. La creadora de contenido se ha consolidado como figura reconocida en redes sociales y plataformas digitales mexicanas. Su visibilidad, sin embargo, la ha convertido en blanco de críticas constantes y teorías sobre la autenticidad de sus relatos.

Por qué están cancelando a Wendy Guevara y Paola Suárez: qué han dicho Las Perdidas de la servera polémica (Foto: RS)
Por qué están cancelando a Wendy Guevara y Paola Suárez: qué han dicho Las Perdidas de la servera polémica (Foto: RS)

Hasta el momento, la influencer asegura que se encuentra en recuperación y que tomará terapia para superar el trauma posterior al choque. “Estoy bien, tengo una oportunidad más de vivir, veo las fotos y me asusto”, concluyó Suárez en De Primera Mano.

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