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¡México vence a la IA! Captan momento en que un toro cae de una camioneta y corre descontrolado por calles de Michoacán

La grabación del accidente se viralizó en redes sociales luego de mostrar al animal caer violentamente de una camioneta en movimiento

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Un breve video mostró cómo el animal rodó sobre el pavimento antes de incorporarse y correr por la comunidad.
Un breve video mostró cómo el animal rodó sobre el pavimento antes de incorporarse y correr por la comunidad.

Un inesperado accidente ocurrido en la comunidad de Puruándito, en Michoacán, comenzó a circular ampliamente en redes sociales luego de que un toro cayera desde una camioneta que transitaba por las calles de la localidad.

Aunque hasta el momento no se conocen detalles exactos sobre el motivo del traslado ni las condiciones en las que el animal era transportado, versiones difundidas en plataformas digitales señalan que el hecho ocurrió el pasado martes. En las imágenes se observa que el toro viajaba en un remolque ganadero aparentemente sin ningún tipo de sujeción.

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La grabación, que dura apenas algunos segundos, muestra el momento exacto en que el toro pierde estabilidad, gira sobre su espalda y termina impactándose fuertemente contra el suelo mientras la camioneta continúa avanzando.

Las imágenes difundidas en plataformas digitales generaron múltiples reacciones por la manera en que el animal era transportado.
Las imágenes difundidas en plataformas digitales generaron múltiples reacciones por la manera en que el animal era transportado.

Tras la caída, una persona que caminaba por la zona observa al animal tendido sobre el pavimento, pero decide retirarse rápidamente del lugar sin intervenir.

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El golpe dejó al toro aparentemente desorientado durante algunos instantes. Sin embargo, después de permanecer unos segundos en el suelo, el animal logró ponerse de pie y comenzó a correr por la calle.

Embistió una motocicleta y un automóvil

Ya fuera de control, el toro avanzó hacia el fondo de la vialidad y terminó golpeando una motocicleta y posteriormente un automóvil que se encontraban en el trayecto.

El video concluye sin mostrar qué ocurrió después ni si el animal fue capturado nuevamente por sus dueños. Tampoco se observa la reacción de las personas que se encontraban cerca de la zona en ese momento.

Hasta ahora, no existen reportes oficiales sobre personas lesionadas derivadas de este incidente. De igual manera, se desconoce el estado de salud del toro tras el fuerte impacto sufrido al caer del remolque.

La difusión de las imágenes provocó distintas reacciones entre usuarios de redes sociales, donde varios cuestionaron las condiciones en las que era trasladado el animal, señalando que aparentemente viajaba sin medidas de seguridad adecuadas.

Otros comentarios se enfocaron en el riesgo que este tipo de situaciones representan para peatones, automovilistas y habitantes de las comunidades donde se realizan este tipo de traslados de ganado.

El video continúa acumulando reproducciones y comentarios mientras persiste la incógnita sobre el destino final del toro y las posibles responsabilidades derivadas del incidente.

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