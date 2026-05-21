México Deportes

Renata Zarazúa ya conoce a su rival para la primera ronda de Roland Garros 2026

El segundo Grand Slam de la temporada está a la vuelta de la esquina y la mexicana busca hacer historia en el torneo

Guardar
Google icon
French Open
El segundo Grand Slam de la temporada está a la vuelta de la esquina y la mexicana busca hacer historia en el torneo. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Los cruces del cuadro principal de Roland Garros 2026 se confirmaron este jueves y ya se conoce la rival de Renata Zarazúa para la primera ronda, donde la mexicana se medirá ante la estadounidense Diana Shnaider.

Después de un inicio de año complicado, en el que no pudo avanzar de fase en el Australian Open, Zarazúa busca reencontrarse con su mejor versión en la arcilla parisina y trascender en el segundo Grand Slam de la temporada.

PUBLICIDAD

Quién es la rival de Renata Zarazúa

Diana Shnaider y Mirra Andreeva en la ceremonia de premiación de París 2024. (REUTERS/Violeta Santos Moura)
Diana Shnaider y Mirra Andreeva en la ceremonia de premiación de París 2024. (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Diana Shnaider es una tenista rusa que ha destacado por su desempeño mayoritariamente por su desempeño en la modalidad de dobles, donde el logro más grande su carrera ha sido la medalla de plata obtenida junto a Mirra Andreeva en los Juegos Olímpicos de París 2024.

A nivel individual, presume dos títulos WTA 500, conseguidos en Monterrey y Bad Homburg, además de tres trofeos en torneos de categoría 250: Hua Hin, Budapest y Hong Kong.

PUBLICIDAD

En torneos Grand Slam, su mejor resultado lo logró en el US Open 2024, donde alcanzó la cuarta ronda en singles. En dobles, ya sabe lo que es llegar lejos en París, pues el año pasado avanzó hasta las semifinales de Roland Garros.

Actualmente, Shnaider ocupa la posición 25 del ranking mundial de la WTA. Aunque representa un reto importante para Renata Zarazúa, la mexicana tendrá la oportunidad de competir e intentar dar la sorpresa en la primera ronda.

Cómo pinta el panorama para Renata Zarazúa si avanza de ronda

En caso de superar la primera ronda, Renata Zarazúa enfrentaría a la ganadora del duelo entre Mccartney Kessler y una jugadora proveniente de la fase clasificatoria, lo cual abre la posibilidad de avanzar hasta la tercera ronda si logra imponerse a Diana Shnaider en su debut.

A partir de esa instancia, el camino se complicaría, ya que, de acuerdo con el sorteo, su probable rival sería Jessica Pegula, una de las principales favoritas del torneo. En esa fase, Zarazúa tendría que medirse ante jugadoras de mayor jerarquía que suelen llegar a las etapas finales de Grand Slam.

Cuándo comienza Roland Garros 2026

Todos los juegos podrán seguirse a través de Disney+ y ESPN. (REUTERS/Lisi Niesner)
Todos los juegos podrán seguirse a través de Disney+ y ESPN. (REUTERS/Lisi Niesner)

La actividad en París comenzará este domingo 24 de mayo durante la madrugada en México, donde aún no hay horarios confirmados para el juego que tendrá Renata Zarazúa, por lo que habrá que estar pendientes a las actualizaciones del certamen.

Temas Relacionados

Renata ZarazúaRoland Garros 2026TenisAtletas mexicanosmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Qué es el Umpire Robot?, regla que implementará la Liga Mexicana de Beisbol

La LMB se convertirá en la primera liga en Latinoamérica en implementar dicho sistema para detectar cada uno de los lanzamientos

¿Qué es el Umpire Robot?, regla que implementará la Liga Mexicana de Beisbol

Barcelona vs OL Lyonnes: cuándo y dónde ver EN VIVO la final de la Women´s Champions League desde México

Ambos equipos se vieron las caras en la final de Bilbao 2024, donde el conjunto blaugrana se impuso al equipo francés con goles de Alexia Putellas y Aitana Bonmatí

Barcelona vs OL Lyonnes: cuándo y dónde ver EN VIVO la final de la Women´s Champions League desde México

América se enfrentará al Washington Spirit en la final de la CONCACAF W Champions Cup

Las Águilas buscan su segundo título en menos de una semana, pero ahora en el panorama internacional

América se enfrentará al Washington Spirit en la final de la CONCACAF W Champions Cup

Matías Almeyda firma como nuevo entrenador de Monterrey

El acuerdo entre el estratega argentino y la directiva regiomontana marca el inicio de una etapa de cambios y ajustes en el club

Matías Almeyda firma como nuevo entrenador de Monterrey

Qué visitar en las sedes del Mundial 2026 en Mexico: guia turistica de CDMX, Monterrey y Guadalajara

Si eres turista y visitarás algunas de estas ciudades durante la Copa del Mundo, te recomendamos algunos lugares donde podrás conocer más sobre la cultura mexicana

Qué visitar en las sedes del Mundial 2026 en Mexico: guia turistica de CDMX, Monterrey y Guadalajara
MÁS NOTICIAS

NARCO

Mientras Morena enfrenta acusaciones de Estados Unidos, el PRI acumula 14 exgobernadores señalados por corrupción y crimen organizado

Mientras Morena enfrenta acusaciones de Estados Unidos, el PRI acumula 14 exgobernadores señalados por corrupción y crimen organizado

Liliana y Amalia, las únicas mujeres sancionadas por Estados Unidos en la red de lavado de dinero del Cártel de Sinaloa

Enfrentamiento armado en Escuinapa, Sinaloa, provoca alarma entre los habitantes: policías estatales fueron agredidos

Ataque armado en puesto de hamburguesas de Culiacán deja un elemento de la Guardia Nacional muerto y otro herido

“El narco está en dos alcaldes, no en el gobierno”: Sheinbaum minimiza detención de ediles de Morelos ligados al Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

¿Romance entre Xavi y Emily Cinnamon? El cantante revela esto sobre la hija del Canelo Álvarez

¿Romance entre Xavi y Emily Cinnamon? El cantante revela esto sobre la hija del Canelo Álvarez

¡Ha, maniaco! Cibernético responde al reto de Poncho de Nigris para subirse al Ring Royale

Vicente Fernández Jr. revela por qué excluyó a Camila y Alex Fernández del tributo a Chente: “El lugar se gana”

Fátima Bosch convivió con Giovanni Laguna días antes de la brutal golpiza a Miss Venezuela

Por qué aseguran que el accidente de Paola Suárez fue una ‘bomba de humo’ para olvidar su cancelación

DEPORTES

¿Qué es el Umpire Robot?, regla que implementará la Liga Mexicana de Beisbol

¿Qué es el Umpire Robot?, regla que implementará la Liga Mexicana de Beisbol

Barcelona vs OL Lyonnes: cuándo y dónde ver EN VIVO la final de la Women´s Champions League desde México

América se enfrentará al Washington Spirit en la final de la CONCACAF W Champions Cup

Matías Almeyda firma como nuevo entrenador de Monterrey

Qué visitar en las sedes del Mundial 2026 en Mexico: guia turistica de CDMX, Monterrey y Guadalajara