Renata Zarazúa ya conoce a su rival para la primera ronda de Roland Garros 2026

El segundo Grand Slam de la temporada está a la vuelta de la esquina y la mexicana busca hacer historia en el torneo. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Los cruces del cuadro principal de Roland Garros 2026 se confirmaron este jueves y ya se conoce la rival de Renata Zarazúa para la primera ronda, donde la mexicana se medirá ante la estadounidense Diana Shnaider.

Después de un inicio de año complicado, en el que no pudo avanzar de fase en el Australian Open, Zarazúa busca reencontrarse con su mejor versión en la arcilla parisina y trascender en el segundo Grand Slam de la temporada.

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Quién es la rival de Renata Zarazúa

Diana Shnaider y Mirra Andreeva en la ceremonia de premiación de París 2024. (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Diana Shnaider es una tenista rusa que ha destacado por su desempeño mayoritariamente por su desempeño en la modalidad de dobles, donde el logro más grande su carrera ha sido la medalla de plata obtenida junto a Mirra Andreeva en los Juegos Olímpicos de París 2024.

A nivel individual, presume dos títulos WTA 500, conseguidos en Monterrey y Bad Homburg, además de tres trofeos en torneos de categoría 250: Hua Hin, Budapest y Hong Kong.

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En torneos Grand Slam, su mejor resultado lo logró en el US Open 2024, donde alcanzó la cuarta ronda en singles. En dobles, ya sabe lo que es llegar lejos en París, pues el año pasado avanzó hasta las semifinales de Roland Garros.

Actualmente, Shnaider ocupa la posición 25 del ranking mundial de la WTA. Aunque representa un reto importante para Renata Zarazúa, la mexicana tendrá la oportunidad de competir e intentar dar la sorpresa en la primera ronda.

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Cómo pinta el panorama para Renata Zarazúa si avanza de ronda

En caso de superar la primera ronda, Renata Zarazúa enfrentaría a la ganadora del duelo entre Mccartney Kessler y una jugadora proveniente de la fase clasificatoria, lo cual abre la posibilidad de avanzar hasta la tercera ronda si logra imponerse a Diana Shnaider en su debut.

A partir de esa instancia, el camino se complicaría, ya que, de acuerdo con el sorteo, su probable rival sería Jessica Pegula, una de las principales favoritas del torneo. En esa fase, Zarazúa tendría que medirse ante jugadoras de mayor jerarquía que suelen llegar a las etapas finales de Grand Slam.

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Cuándo comienza Roland Garros 2026

Todos los juegos podrán seguirse a través de Disney+ y ESPN. (REUTERS/Lisi Niesner)

La actividad en París comenzará este domingo 24 de mayo durante la madrugada en México, donde aún no hay horarios confirmados para el juego que tendrá Renata Zarazúa, por lo que habrá que estar pendientes a las actualizaciones del certamen.